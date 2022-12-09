Метро Мюнхена (U-Bahn) относительно новое: оно было открыто в 1971 году. Сегодня считается одним из самых удобных в Европе, благодаря продуманной системе пересадок, 100% оснащенностью лифтами и эскалаторами.







Автор фотографий и текста docentБилет на метро (и другой городской транспорт) можно купить как в кассе, так и воспользовавшись автоматами на станциях, при входе в метро и на остановках городского транспорта. Синие коробки на столбиках — это и есть валидаторы, через которые нужно компостировать билеты:







Один из автоматов по продаже билетов. Оплата принимается как купюрами и монетами, так и пластиковыми картами:







Сейчас в Мюнхенском метрополитене 6 линий общей протяженностью 103 км, 100 станций. Это станция Мариенплатц:







Вообще, станции метро Мюнхена достаточно однотипные. В архитектурном плане их можно сравнить с нашими советскими сороконожками: в целом похожие, но есть незначительные различия. Вот тут плитка другая, цветовая гама отличается, там барельефы какие-то особенные, тут колонны вместо мрамора алюминием покрыты. Но есть и свои изюмины, например, станция Мюнхенер Фрайхайт:







Сама станция, возможно была бы такой же как и большинство, но ее «делает» световое и цветовое решение:







Разделяющие две линии колоны, покрытые синей плиткой подсвечиваются синими же светильниками:







Тут хорошо видно табло, на котором отображается время до следующего поезда, а так же до еще двух следующих за ним. Очень удобно я считаю, и такое встречается и в других метрополитенах Европы — что вот мешает в российском метрополитене так сделать?







Информационный стенд с картами города и района в котором находится станция:







Станция (как и несколько соседних) — общая для линий U3 и U6. Кстати, вывески не просто так разукрашены в разные цвета: синяя на переднем плане соответствует по цвету линии U6 — именно ее пути находятся между двумя платформами, разделенными колоннами (сама вывеска стоит между путями); оранжевая же, как не сложно догадаться, соответствует линии U3 — ее пути проходят вдоль стен станции:







Тоннель общий для 2х линий. Зеркало в которое машинист присматривает за посадкой (справа) так же является и дверцей выхода в тоннель:







Кроме зеркала машинист так же может наблюдать за посадкой и в дисплей: станция, как и многие в Мюнхенском метро имеет небольшой изгиб:







А еще на станции Мюнхенер Фрайхайт зеркальный потолок, создающий иллюзию высоты:







Желтая ограничительная полоса. Не просто так желтая, я думаю вы поняли зачем:







В Мюнхенском метро работает три типа поездов. На этой станции удалось увидеть все три. И проехать на них:







Тип C — самый новый, выпускается с 2000 года на заводе Bombardier и Siemens. В одном составе 6 вагонов со сквозным проходом:







Внутри чем-то напомнил наши Русичи. Только этот на глаз шире:







Умеют все же в Бомбардье дизайн делать:







Тип B. Выпускался с 1981 по 1995 на заводе MAN. В одном составе может быть 2, 4 или 6 вагонов:







И самый старый вариант — тип A. Выпускался на заводе MAN с 1967 по 1983. Состав так же может состоять из 2х, 4х или 6-ти вагонов:







В A и B не только нет сквозных проходов, но и даже нет торцевых дверей — там стоят сидения. Внутри салоны у обоих типов похожи:







Внезапно средний палец )







И еще одна станция — Олимпиацентрум, на которой и находится музей БМВ — вот примерно так и выглядело большинство станций, мелькавших за окном по пути от Мариенплатц. Кстати, тут всего одна линия, но на станции зачем-то 4 пути. Зачем, интересно?







Контактный рельс. Надпись на нем означает «короткий поезд», то есть, в этом месте можно сесть на поезд из двух вагонов. Контактный рельс находится на противоположной от платформы стороне, при этом, как вы могли заметить, на путях отсутствует желоб, и пассажиру, упавшему на пути в Мюнхенском метрополитене рекомендуется прятаться от поезда под платформой, таким образом нет опасности поражения током:







Наземный вестибюль Олимпиацентрум. Тоже чисто функциональная архитектура. А еще на всех станциях имеется дефибрилятор для помощи пассажиру при сердечном приступе. В целом что можно сказать. Метро как метро. Построено так, чтобы просто доставлять пассажиров куда им нужно. Возможно я не видел каких-то более интересных станций. Перегоны короткие, интервал между поездами великоват. Система оплаты удобная — вообще очень разумно делать единые билеты на весь городской транспорт, да еще и с возможностью ездить в течение какого-то времени без ограничения поездок. Особенно это удобно, если вы турист или если ездите на общественном транспорте не постоянно.







Первые планы строительства метро Мюнхена появились еще в 1905 году, линия должна была связать Главный и Восточный железнодорожные вокзалы, но тогда эти планы не осуществились, да и трамваи вполне справлялись с этой функцией. Станция Мариенплатц. (Фото Christian Beirle Gonzalez):







Второй неуспешный подход был предпринят в 1928 году, но ему помешал мировой кризис. Далее строительству метро Мюнхена помешала Вторая мировая война. (Фото Christian Beirle Gonzalez):







В 1965 году, после многочисленных изменений планов городские власти наконец приняли решение начать строительство. В основу было заложено три тоннеля под центром города по две линии. Открытие метро Мюнхена было приурочено к Олимпийским играм 1972 года. (Фото Christian Beirle Gonzalez):







(Фото Christian Beirle Gonzalez):







(Фото Christian Beirle Gonzalez):







(Фото Christian Beirle Gonzalez):







Мюнхенский метрополитен стал третьим в Германии после Берлинского (одного из старейших в мире, он открыт в 1902 году) и Гамбургского. (Фото Christian Beirle Gonzalez):







Любимая фотографами станция Westfriedhof — результат сотрудничества архитекторов с дизайнером светильников Инго Маурером. (Фото Christian Beirle Gonzalez):







Не забудьте посмотреть про стокгольмский метрополитен, который называют «самой длинной художественной галереей в мире».



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