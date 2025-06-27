5 очень редких советских мотоциклов, которые остались не известными массовому потребителю

Для своего времени в Советском Союзе имелся хороший ассортимент мотоциклов. Приобрести можно было двухколесные машины не только отечественного, но и иностранного производства. В последнем случае речь в первую очередь идет о чехословацких мотоциклах марок «Чезет» и «Ява». Однако, сегодня речь пойдет совсем не о них., которые, как и другие колесили по стране, но при этом остались во многом неизвестны массовому потребителю.
1. ТИЗ
Делали для армии. |Фото: enlisted.net.
С 1935 по 1941 год на Таганрогском заводе машиностроения выпускались мотоциклы ТИЗ, конструкция которых была во многом вдохновлена британским мотоциклом BSA разработки 1931 года. Наиболее успешной стала модель ТИЗ АМ-600. В сравнении с английским прототипом, из конструкции таганрогского мотоцикла были убраны некоторые элементы, что привело к упрощению конструкции, снижению себестоимости и повышению надежности транспортного средства. Для своего времени ТИЗ был не только очень живучим, но и достаточно мощным. В движение приводился 16.5-литровым одноцилиндровым двигателям. Увы, дальнейшему производству ТИЗ-ов помешала война.
2. ИЖ-1
Первый ИЖ в истории. |Фото: flectone.ru.
Про мотоциклы Ижевского завода машиностроения хорошо знают даже те, кто в Советском Союзе не жил. В конце концов современные двухколесные транспортные средства предприятие производит по сей день. При этом далеко не каждый знает, с чего начиналась история ИЖ как производителя мотоциклов. Точкой отсчета для предприятия в этом вопросе стал 1929 год, когда коллектив инженеров под руководством конструктора Можаров П.
3. «Союз»
На вид неказистый, но на самом деле хороший. |Фото: drive2.ru.
Однако, отечественные мотоциклы в Советском Союзе начали делать задолго до истории с ИЖ-1. Первопроходцем в этом отношении был Московский завод Авиахим, конструкторы которого еще в 1924 году представили свой 500-кубовый мотоцикл «Союз». Даже для своего времени мотоцикл имел откровенно неказистый внешний вид: размещенный под углом двигатель, рычажковая вилка, пружинная подвеска – все это смотрелось не только необычно, но и местами нелепо. Тем не менее, несмотря на «внешнюю составляющую» первый отечественный «Союз» показал себя с лучшей стороны. На испытаниях мотоцикл успешно прошел сложный и длинный маршрут от Москвы до Харькова. Проект признали успешным, однако из-за нескольких недочетов в конструкции, мотоцикл все-таки отправили на доработку.
4. К-175
Помнят его не многие. |Фото: tischenko-photo.ru.
Внешне этот мотоцикл страшно походил на чехословацкую «Яву». Впрочем, на внешности сходство между транспортными средствами по большей части и заканчивалось… Разве, что двигатель у советского мотоцикла имел объем 175 «кубов». Модель К-175 пришла на смену К-55 в 1956 году. Конструкторами «Ковровца» она задумывалась и создавалась как своего рода промежуточный вариант. При этом для своего времени новинка стала настоящим техническим прорывом отечественных конструкторов. К сожалению, тираж оригинальных К-175 был мизерным – всего 70 машин. С другой стороны, на базе конструкции К-175 в Советском Союзе было выпущено еще 184 тысячи мотоциклов. Тем не менее с 175-ым промышленность работал лишь до 1960 года. В последствии на смену пришли более современные модели.
5. К-125
Еще один советский раритет. ¦Фото: ВКонтакте.
Еще один очень редкий советский мотоцикл, который был разработан дегтяревцами сразу после окончания Великой Отечественной войны. Представили модель в 1946 году. Разработка мотоцикла была во многом связана с поставками немецкого оборудования и технологий в рамках выплаты Германией репараций. За основу советского К-125 был взят немецкий мотоцикл времен войны DKW RT 125. Советскую модель назвали «Ковровец», в честь городка, где располагались заводские цеха. Первая партия составила чуть больше 270 мотоциклов. В следующие пять лет было произведено еще около 2 тысяч. Таким образом 125-ый с самого начала был настоящим советским раритетом!
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