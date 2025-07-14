Как варить пельмени, чтобы они не слипались и оставались сочными

Пельмени – одно из самых популярных блюд в нашей стране. Кто-то лепит их своими руками, а кто-то килограммами покупает в магазине. Чтобы их вкус радовал, а не расстраивал, нужно знать, как правильно варить полуфабрикаты, чтобы они не слипались и не превращались в кашу. В этой статье Novate.ru раскроет все секреты.

Лайфхак 1: Чтобы пельмени не слипались

Лайфхак 2: Чтобы добавить сочности

Лайфхак 3: Чтобы не получились сырыми или переваренными

Лайфхак 4: Чтобы не использовать кастрюлю

Бонус: Как готовят пельмени в Китае?

Варите пельмени в большой и широкой кастрюлеВы целый час лепили пельмени, чтобы они получились красивыми и аккуратными, бросили их в кастрюлю с кипящей водой, подождали 7-8 минут, пока они сварятся, начали доставать шумовкой и увидели, что они слиплись. Бывало такое? В эти моменты настроение сразу портится и уже ничего не хочется подавать к столу, потому что все труды пошли насмарку.Чтобы такая ситуация происходила как можно реже, возьмите на заметку следующие нюансы. Во-первых, полуфабрикаты нужно варить в большой широкой кастрюле, чтобы они во время всплытия не превратились в один сплошной комок. Далее убедитесь, что вы налили достаточное количество воды. Придерживайтесь следующих пропорций: на один килограмм пельменей три литра воды. Также добавьте столовую ложку растительного масла в кастрюлю перед тем, как будете загружать полуфабрикаты.Еще один важный момент: в процессе варки на поверхности каждого изделия из теста образуется тонкий слой клейстера, состоящий из муки и крахмала. Пока вареники или пельмени горячие, он липкий, а когда остывают – слой затвердевает и намертво склеивает их.Как решить эту проблему? Сразу после того, как таймер оповестил, что пельмени готовы, переложите их из кастрюли с кипятком в миску с ледяной водой и оставьте на 20-30 секунд.Резкий перепад температур создаст защитный барьер на тесте и клейстерный слой потеряет свою липкость. Кроме того, холодная вода смоет остатки крахмала. После этого можете раскладывать пельмени по тарелкам и добавлять по кусочку сливочного масла в каждую порцию. В результате образуется жировой барьер, который не даст поверхностям слипаться. Аккуратно перемешайте, и наслаждайтесь потрясающим вкусом.Кстати, этот метод работает с любыми отварными мучными изделиями с начинкой. Поэтому смело можете использовать его, когда готовите манты, хинкали, вареники и пр. Просто, быстро и эффективно, а главное – не страдает внешний вид изделий из теста.Когда пельмени начнут всплывать, добавьте холодной водыДо сих пор не слышали про лайфхак со стаканом воды? Ничего страшного, мы это быстро исправим. Оказывается, чтобы сделать готовые изделия более сочными и нежными, достаточно влить в кастрюлю с кипятком 200 миллилитров холодной воды. Это нужно сделать, когда полуфабрикаты начнут всплывать. Таким образом получится избежать появления трещинок на тесте, а значит, весь сок останется внутри.Обратите внимание, что эту хитрость можно использовать лишь в том случае, если вы никуда не торопитесь, потому что холодная вода замедлит процесс варки пельменей. Нужно будет дождаться, когда вода вновь начнет закипать, убавить огонь и варить полуфабрикаты до полной готовности – обычно это занимает около восьми минут. Не забывайте периодически помешивать пельмени, чтобы они не слиплись.Заведите таймер, чтобы четко понимать, сколько варятся пельмениОчень важно четко понимать, сколько будут вариться пельмени. Если пустить это дело на самотек, есть все шансы, что вы достанете из кастрюли сырые пельмени или будете вылавливать начинку из воды, так как тесто разорвется от долгого нахождения в кипятке. В среднем вам понадобится 20 минут с учетом подогрева воды. Если вы варите одну порцию пельменей, используя литр жидкости, она закипит примерно через 7 минут. Далее в кипяток нужно будет положить полуфабрикаты и дождаться, пока они всплывут. На это уйдет еще примерно 7-8 минут. Затем следует убавить огонь и варить пельмени в бурлящей воде 5-7 минут до готовности.Однако есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать в процессе варки. Время приготовления непосредственно зависит от разновидности теста и размера изделий. Приведем несколько примеров:• Если вы готовите пельмени из заварного теста, их нужно томить не более 4 минут после всплытия.• Полуфабрикаты, в составе которых есть желток, нужно варить 7-10 минут.• Маленьким пельменям достаточно 5 минут после закипания, чтобы они сварились.• Полуфабрикаты из морозилки необходимо варить на пару минут дольше, чем «свежие», только что слепленные пельмени.Также помните, что свежие пельмени, которые вы только что слепили руками, нельзя перемешивать лопаткой после того, как они оказались в кастрюле, иначе тесто порвется и начинка вывалится. После того, как вы отправите полуфабрикаты в воду, не мешайте их, а некоторое время двигайте кастрюлю на себя и от себя. Вода, которая будет колыхаться в этот момент, не даст пельменям пристать друг у другу. Здесь важно быть максимально осторожными, чтобы кипящая вода не обварила вас.Вам понадобится большая стеклянная мискаЕсли у вас под рукой только микроволновка, у нас есть хорошая новость: пельмени можно сварить и там. Это отличный вариант, когда нужна только одна порция блюда, а времени в обрез. Возьмите стеклянную миску или контейнер, налейте примерно один литр кипятка, положите 10-15 пельменей (в зависимости от размера тарелки), аккуратно перемешайте ложкой, чтобы они не слиплись, накройте крышкой или пищевой пленкой и поставьте в микроволновку.Установите на приборе максимальную мощность и запустите таймер примерно на 5-7 минут. В процессе приготовления пельмени нужно два раза помешать. Когда время истечет, не доставайте их из микроволновки еще пару минут. В конце слейте воду и переложите готовое блюдо в тарелку. Добавьте кусочек сливочного масла, специи по вкусу и подавайте к столу.Замочите сырые пельмени в воде перед варкойВ Китае придумали интересный лайфхак, который помогает сварить пельмени не только максимально сочными, но и целыми. Перед тем, как отправлять замороженные полуфабрикаты в кастрюлю с кипятком, местные хозяюшки замачивают их в миске с холодной водой примерно на три-четыре минуты. Благодаря такой хитрости замороженное тесто становится более эластичным, не трескается в кастрюле от резкого перепада температур, и пельмени сохраняют весь сок внутри.Чтобы все сделать правильно, придерживайтесь следующей последовательности действий. Возьмите большую кастрюлю, наполните ее примерно на треть, поставьте на плиту и подождите, пока вода закипит. После этого вылейте туда пельмени прямо с той водой, в которой они были замочены, накройте кастрюлю крышкой и подождите, пока жидкость вновь закипит. Забурлила? Добавьте еще стакан ледяной воды и снова доведите до кипения. Процедуру нужно будет повторить три раза и только после этого вытаскивать готовые пельмени.За счет постоянного снижения температуры, которое происходит в процессе варки пельменей, тесто и фарш готовятся максимально равномерно. В этом случае вы можете не добавлять в воду масло – полуфабрикаты и так не будут слипаться.Не хотите замачивать пельмени? Тогда просто достаньте их из морозилки за 15 минут до варки и оставьте на столе, чтобы они «привыкли» к комнатной температуре. В этом случае «купание» в кипятке уже не будет для них таким шоком, как если бы вы бросили их в горячую воду сразу из холодильника.