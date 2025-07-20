Как быстро отмыть лоток стиралки с самыми стойкими отложениями,

Лоток порошкоприемника старой стиральной машины может засориться налетом из порошка и известковых отложений настолько, что убрать их не поможет даже кипячение. Это очень стойкая грязь, для борьбы с которой нужна тяжелая артиллерия и время.







Материалы:





пищевая сода;



кальцинированная сода;





лимонная кислота;



средство для прочистки канализации типа КРОТ;



средство для чистки сантехники от известкового налета.

Лоток порошкоприемника вынимается из машинки. Если это предусматривается конструкцией, то от него отсоединяется лицевая накладка. Так как отложения имеют разную природу, то их удаление делается в несколько этапов. Сначала лоток замачивается в кипятке с добавлением горсти лимонной кислоты.Как только кислота перестанет шипеть, лоток помещается в ванну с кипятком и кальцинированной содой. Можно также добавить пищевую соду. В таком виде он оставляет на 2 часа. Это позволит убрать въевшуюся в пластик черную плесень.Для борьбы с жестким камнем лоток помещается в раствор чистящего средства для канализации в горячей воде. Используется сразу полбутылки Крота. К нему можно долить Domestos или другое средство для удаления известкового налета.Через пару часов при необходимости лоток погружается в горячий раствор лимонной кислоты, чтобы убрать открывшиеся под отложениями нижние слои загрязнения. Может потребоваться держать его там всю ночь. Для ускорения процесса следует периодически подогревать раствор с лотком на плите. После этого уйдут даже самые стойкие отложения и плесень.