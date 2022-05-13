20 очаровательных полок и стеллажей, которые отлично подойдут для хранения банных принадлежностей

Очаровательные полки и стеллажи, которые отлично подойдут для хранения банных принадлежностей.

1. Стеллаж из натурального необработанного дерева

Открытый стационарный приставной стеллаж из натурального необработанного дерева в интерьере ванной комнаты .

2. Полки из металлической трубы

Обыкновенная металлическая труба может стать оригинальной полкой для полотенец и банных принадлежностей.

3. Полки на металлических креплениях

Деревянные полки на металлически креплениях в интерьере ванной комнаты .

4. Полка на верёвках из дерева

Деревянная полка на верёвках – не только удобный функционал в ванной комнате, но и отличный декоративный элемент интерьера.

5. Пластиковые полки с перфорированным дном

Пластиковые полки для ванной комнаты имеют перфорированное дно, позволяющее беспрепятственно стекать попавшей на полку воде.

6. Полки из деревянных ящиков

Из обычных деревянных ящиков можно создать необыкновенные полки для ванной комнаты.

7. Оранжевый стеллаж

Яркий оранжевый стеллаж в форме человека, который полностью решит вопрос размещения туалетных принадлежностей .

8. Полки из пластика

Обычные пластиковые полочки, которые крепятся к стене на металлические профиля.

9. Полка в форме круга

Необычная круглая полка, окантовка которой сделана из тонкой древесноволокнистой плиты, а сами полки внутри конструкции из обыкновенной деревянной доски.

10. Полки из дерева

Полка для ванной комнаты, выполненная из дерева, как небольшое произведение искусства.

11. Стеллаж для банных принадлежностей

Металлический стеллаж для банных принадлежностей, который отлично впишется в любой интерьер ванной комнаты .

12. Угловые полочки из ПВХ

Угловые полочки из поливинилхлорида, которые отлично подойдут для хранения шампуней и мыла.

13. Стеллаж для полотенец

Необычный стеллаж из тёмной древесины - то, что нужно для хранения чистых полотенец.

14. Сушилка для полотенец

Металлическая сушилка для полотенец должна находится рядом с ванной.

15. Плетёные корзины

Оригинальные плетёные корзины для белья в цвет столешницы и полки.

16. Стеллаж для банных принадлежностей

Небольшой деревянный стеллаж - отличное решение для хранения банных принадлежностей.

17. Стеллаж из поливинилхлорида

Угловой стеллаж из поливинилхлорида для хранения мочалок и шампуней.

18. Металлические корзины

Металлические корзины для хранения небольших банных принадлежностей сделают ванную комнату стильной и неповторимой.

19. Деревянные полки

Классические деревянные полки из тёмной породы древесины, которые покрыты водостойким лаком .

20. Подвесные полки из плетённых корзинок

Небольшие плетёные корзины можно превратить в стильные и вместительные полки для полотенец.