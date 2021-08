Вспоминая Джима Моррисона

I am a Lizard king. I can do anything. На фотографии, которую сделал известный фотограф Йель Джоэл в 1968 году для журнала LIFE, запечатлен 24-летний Джим Моррисон , в одной из своих песен спевший: «Я Ящер-властелин. Все могу лишь я один». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)К 1968 году, когда в Нью-Йорке состоялась фотосессия Йеля Джоэла, The Doors уже записали два альбома и готовили к выходу третий — Waiting for the Sun.На пике популярности The Doors 33-летний журналист LIFE Фред Пауледж решил разобраться в музыке, которую с таким упоением слушала его 9-летняя дочь. В своей статье журналист написал: «Самое дьявольское, что есть в The Doors, — Джим Моррисон. Моррисону 24 года… и он производит впечатление — как на публике, так на сцене — человека угрюмого, темпераментного, витающего в облаках и всегда под воздействием наркотиков». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)Джим Моррисон прыгает на сцене во время концерта The Doors в легендарном нью-йоркском клубе Fillmore East. За недолгую историю существования клуба на его сцене появлялись все основные звезды рок-сцены 60-х: начиная от Джими Хендрикса и заканчивая Jefferson Airplane. «Наши живые выступления совершенно отличаются от студийных записей, — признался журналу LIFE барабанщик группы Джон Денсмор . — Я имею в виду, что они больше похожи на театральное представление». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)Барабанщик Джон Денсмор, клавишник Рэй Манзарек и Джим Моррисон выступают в «Филмор-Ист». Фотограф журнала LIFE Йель Джоэл сделал этот снимок из-за кулис сцены в «Филмор-Ист». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)Выступления Джима Моррисона часто были похожи на гипнотические сеансы. Во время концертов Джим входил в трансовое состояние, импровизируя и сочиняя стихотворения. (Michael Ochs Archives / Getty Images)Группа The Doors в полном составе. Моррисон (слева) познакомился с Рэем Манзареком (второй слева), который впоследствии стал клавишником группы, в 1965 году на пляже в Калифорнии. Манзарек любил поэзию Моррисона и подумал, что стихи Джима хорошо бы легли на рок-музыку . Вскоре после этого гитарист Робби Кригер (второй справа) и ударник Джон Денсмор присоединились к их компании. Так была создана группа The Doors. (K K Ulf Kruger Ohg / Getty Images)Моррисон позирует с подругой Памелой Курсон, с которой у них были длительные отношения. Снимок сделан во время фотосессии в 1969 году в пещерах Бронсон, на Голливудских холмах в Калифорнии. 3 июля 1971 года Памела нашла Джима мертвым в ванной комнате их парижской квартиры. Сама он тоже ушла из жизни молодой — спустя три года после смерти Моррисона Памела умерла от передозировки героина.Памела — единственный человек, который видел Джима Моррисона мертвым, что породило слухи об убийстве или инсценированной смерти певца , так как он завещал ей все имущество, включая права на использование его произведений. (Estate Of Edmund Teske / Getty Images)Группа The Doors в полном составе. Справа налево: солист Джим Моррисон, клавишник Рэй Манзарек, гитарист Робби Кригер и ударник Джон Денсмор. Группа завоевала мировую славу в 1967 году, когда их сингл Light My Fire занял первое место в чарте Billboard. (Michael Ochs Archives / Getty Images)Фотография Джима Моррисона 1970 года, опубликованная в журнале Rolling Stone, по мнению которого Джим занял 47-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей всех времен ».(Michael Ochs Archives / Getty Images)Могила Джима Моррисона на кладбище Пер-Лашез в Париже. Снимок сделан 7 сентября 1971 года. Могила певца стала местом культового поклонения фанатов, исписывающих соседние могилы надписями о своей любви к кумиру и строчками из песен The Doors. (Joe Marquette / AP)Моррисона по праву считают одним из самых харизматичных и примечательных исполнителей в истории рока. (Michael Ochs Archives / Getty Images)Редкий снимок из дела об аресте Моррисона. На этом фото, сделанном 28 сентября 1963 года и хранящемся в Государственном архиве отделения Флориды, изображен Джим Моррисон во время ареста. Джим был задержан после футбольного матча команды Государственного университета Флориды. (AP)Перед смертью Джим Моррисон покинул США и поселился в своей парижской квартире на улице Ботрей (Beautreillis). Но там он прожил всего несколько недель. По официальной версии, Моррисон умер 3 июля 1971 года в Париже от сердечного приступа, однако настоящей причины его смерти никто не знает. Единственный человек, который видел смерть певца, — подруга Моррисона Памела. Но она унесла тайну его смерти с собой в могилу. (Marc Piasecki / Getty Images)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)