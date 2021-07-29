Вспоминая Джима Моррисона
I am a Lizard king. I can do anything. На фотографии, которую сделал известный фотограф Йель Джоэл в 1968 году для журнала LIFE, запечатлен 24-летний Джим Моррисон, в одной из своих песен спевший: «Я Ящер-властелин. Все могу лишь я один». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)
К 1968 году, когда в Нью-Йорке состоялась фотосессия Йеля Джоэла, The Doors уже записали два альбома и готовили к выходу третий — Waiting for the Sun.
На пике популярности The Doors 33-летний журналист LIFE Фред Пауледж решил разобраться в музыке, которую с таким упоением слушала его 9-летняя дочь. В своей статье журналист написал: «Самое дьявольское, что есть в The Doors, — Джим Моррисон. Моррисону 24 года… и он производит впечатление — как на публике, так на сцене — человека угрюмого, темпераментного, витающего в облаках и всегда под воздействием наркотиков». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)
Джим Моррисон прыгает на сцене во время концерта The Doors в легендарном нью-йоркском клубе Fillmore East. За недолгую историю существования клуба на его сцене появлялись все основные звезды рок-сцены 60-х: начиная от Джими Хендрикса и заканчивая Jefferson Airplane. «Наши живые выступления совершенно отличаются от студийных записей, — признался журналу LIFE барабанщик группы Джон Денсмор. — Я имею в виду, что они больше похожи на театральное представление». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)
Барабанщик Джон Денсмор, клавишник Рэй Манзарек и Джим Моррисон выступают в «Филмор-Ист». Фотограф журнала LIFE Йель Джоэл сделал этот снимок из-за кулис сцены в «Филмор-Ист». (Yale Joel / TIME & LIFE Pictures)
Выступления Джима Моррисона часто были похожи на гипнотические сеансы. Во время концертов Джим входил в трансовое состояние, импровизируя и сочиняя стихотворения. (Michael Ochs Archives / Getty Images)
Группа The Doors в полном составе. Моррисон (слева) познакомился с Рэем Манзареком (второй слева), который впоследствии стал клавишником группы, в 1965 году на пляже в Калифорнии. Манзарек любил поэзию Моррисона и подумал, что стихи Джима хорошо бы легли на рок-музыку. Вскоре после этого гитарист Робби Кригер (второй справа) и ударник Джон Денсмор присоединились к их компании. Так была создана группа The Doors. (K K Ulf Kruger Ohg / Getty Images)
Моррисон позирует с подругой Памелой Курсон, с которой у них были длительные отношения. Снимок сделан во время фотосессии в 1969 году в пещерах Бронсон, на Голливудских холмах в Калифорнии. 3 июля 1971 года Памела нашла Джима мертвым в ванной комнате их парижской квартиры. Сама он тоже ушла из жизни молодой — спустя три года после смерти Моррисона Памела умерла от передозировки героина. Памела — единственный человек, который видел Джима Моррисона мертвым, что породило слухи об убийстве или инсценированной смерти певца, так как он завещал ей все имущество, включая права на использование его произведений. (Estate Of Edmund Teske / Getty Images)
Группа The Doors в полном составе. Справа налево: солист Джим Моррисон, клавишник Рэй Манзарек, гитарист Робби Кригер и ударник Джон Денсмор. Группа завоевала мировую славу в 1967 году, когда их сингл Light My Fire занял первое место в чарте Billboard. (Michael Ochs Archives / Getty Images)
Фотография Джима Моррисона 1970 года, опубликованная в журнале Rolling Stone, по мнению которого Джим занял 47-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей всех времен».(Michael Ochs Archives / Getty Images)
Могила Джима Моррисона на кладбище Пер-Лашез в Париже. Снимок сделан 7 сентября 1971 года. Могила певца стала местом культового поклонения фанатов, исписывающих соседние могилы надписями о своей любви к кумиру и строчками из песен The Doors. (Joe Marquette / AP)
Моррисона по праву считают одним из самых харизматичных и примечательных исполнителей в истории рока. (Michael Ochs Archives / Getty Images)
Редкий снимок из дела об аресте Моррисона. На этом фото, сделанном 28 сентября 1963 года и хранящемся в Государственном архиве отделения Флориды, изображен Джим Моррисон во время ареста. Джим был задержан после футбольного матча команды Государственного университета Флориды. (AP)
Перед смертью Джим Моррисон покинул США и поселился в своей парижской квартире на улице Ботрей (Beautreillis). Но там он прожил всего несколько недель. По официальной версии, Моррисон умер 3 июля 1971 года в Париже от сердечного приступа, однако настоящей причины его смерти никто не знает. Единственный человек, который видел смерть певца, — подруга Моррисона Памела. Но она унесла тайну его смерти с собой в могилу. (Marc Piasecki / Getty Images)
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