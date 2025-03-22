«Хьюстон, у нас понос!» или истории о людях, которые возненавидели свой кишечник

Согласитесь, внезапный приступ диареи – это то состояние организма, которое никогда не бывает кстати. Вам повезло, если в момент, когда ваш кишечник вышел из-под контроля, вы находитесь в своей уютной квартирке с централизованной системой водоснабжения, канализацией и стопкой давно не читанных журнальчиков под рукой.
Однако сейчас вы поймете, что резкие позывы в туалет во время деловой встречи или перед долгожданным сексом с любовью всей своей жизни – это далеко не самая страшная участь, ведь все ваши страдания никогда не сравнятся с теми ситуациями, в которые не посчастливилось попасть невезучим героям нашей сегодняшней статьи. Итак, мы расскажем вам о самых нелепых, неудобных, а временами о опасных случаях несвоевременной диареи в истории.
Новое меню для доблестных пограничников Ким Чен Ына
Когда в 2016 году наводнения, вызванные мощным тайфуном, уничтожили большую часть урожаев в Северной Корее, до великого лидера трудового корейского народа стали доходить тревожные известия о том, что пограничники в провинции Хамгён не получают достаточно пайков, вследствие чего их вера в светлое будущее Северной Корее начинает давать слабину, и отважные воины неблагородно завидуют хорошо откормленным китайским солдатам.
К всеобщему удивлению, Ким Чен Ын на этот раз решил проявить невиданную милость, и не просто не наказал вероломных пограничников, а велел увеличить им суточный рацион питания. Впрочем, к огромному сожалению для верных (и, наверняка, немало испуганных) воинов Кима, новые пайки оказались не совсем, а точнее совсем несъедобными. Помимо рыбных консервов со «слегка необычным запахом», пограничникам выдали продукты, в которые случайно попала железная крошка и твердые волокна с ближайшего армейского полигона. Поскольку солдаты не набрались достаточной смелости, чтобы неблагодарно отвергнуть столь щедрый «подарок» от милостивого государя, помимо голода ряды корейских пограничников очень быстро стала терзать еще и эпидемия яростной диареи. Как сообщается, «ароматный инцидент» на границе наделал немало шума в корейской армии, немало смеха среди китайских пограничников и повлек за собой немалое увеличение объемов производства нижнего белья для военных в социалистическом раю.
Бомбардировка с небес
Еще один довольно забавный инцидент произошел во время войны в Афганистане, когда в неловкую ситуацию попал экипаж американского самолета-бомбардировщика, проваливший поставленную боевую задачу по весьма необычной причине. Бомбардировщику в срочном порядке пришлось возвращаться из боевого вылета на базу, поскольку единственный член команды, способный управлять защитным вооружением самолета, оказался прикован к сидению унитаза из-за внезапно настигшего его несварения желудка. Ситуация на борту только ухудшилась, когда из-за неисправного оборудования содержимое туалета вылилось в кабину пилота. Эта досадная случайность привела к тому, что, согласно отчету, «резкий неприятный запах и брызги жидкости коричневого цвета неблагоприятно сказались на способности штурмана выполнять свои служебные обязанности».
Пренебрежение к суду
В 2013 году в США состоялся один довольно занятный судебный процесс, по итогам которого 50-летнего мужчину по имени Рональд Стронг приговорили к неделе тюремного заключения за «умышленное создание опасной ситуации и порчу федерального имущества».
Обвинительный приговор был основан на показаниях уборщика, который обнаружил ту самую «порчу федерального имущества», которую Рональд, вызванный в суд в связи с разводом, якобы умышленно совершил. В частности, Стронгу вменили в вину тот факт, что после посещения туалета в здании суда он оставил после себя «фекальные массы, которые покрывали более 75% площади пола, а также покрывали стены на высоте до 0,6 метра».
Невзирая на то, что Стронг отчаянно отрицал свой злой умысел и пытался доказать, что такой беспорядок стал следствием неприятного побочного эффекта от приема сердечных лекарств, суд больше интересовал тот вопрос, каким образом человек может нечаянно изгадить целое помещение. На этот вполне резонный вопрос 50-летний подсудимый ответил действительно философской фразой: «Вы меня поймете, если хоть раз в жизни случайно опрокидывали на себя банку соуса для спагетти с кусочками мяса, а потом старались быстро все вытереть». Не хочется даже думать, что конкретно имел в виду непризнанный философ, однако, после таких защитных показаний суд изменил исходное обвинение на более тяжкое, и мужчину признали виновным в умышленном акте вандализма.
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