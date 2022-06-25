Ранимая детская натура: шокирующие реалистичные скульптуры, в которых отражён весь спектр негативных

Реалистичные скульптуры детей из дерева. Автор: Gehard Demetz.
Большинство художников, фотографов и прочих талантливых людей чаще всего изображают миловидных, жизнерадостных детей, которые то и дело смеются, веселятся и попросту наслаждаются каждым прожитым днём, а вместе с тем и жизнью. Но, итальянский скульптор Гехард Деметц (Gehard Demetz) решил пойти другим путём. Он создал впечатляющую и отчасти шокирующую серию скульптур, в которой на суд зрителей представил отнюдь не весёлых мальчишек-девчонок, а напротив – мрачных, угрюмых и чем-то серьёзно обеспокоенных детишек, чьи лица исказили гримасы боли, отчаяния и безысходности…
Один глаз не видит, другой - всё ещё взирает на мир. Автор: Gehard Demetz.
Я люблю яблочный джем. Автор: Gehard Demetz.
За что? Автор: Gehard Demetz.
Мамочка, ну пожалуйста... Автор: Gehard Demetz.
Воспитательные меры. Автор: Gehard Demetz.
В своих работах Гехард затрагивает довольно-таки щекотливую тему, связанную с ранимой детской натурой и психикой, когда в раннем возрасте, малейшее негативное действие со стороны сверстников или хуже всего взрослых накладывая отпечаток, оставляет в душе неприятный осадок, тем самым, травмируя ребёнка нисколько физически, а – морально. Такое поведение не только чревато малоприятными последствиями, но и отрицательно сказывается на настроении малыша, ущемляя его личное достоинство. В итоге, дети, замыкаясь в себе, впадают в депрессию, а порой и вовсе страдают апатией, испытывая чувство обиды на весь мир. Именно поэтому, практически все скульптуры автора имеют далеко нерадостный вид. Грустные, обиженные, измождённые чувством вины и обиды эти реалистичные ребята смотрят на происходящее вокруг заплаканными, а порой и совсем потухшими глазами, коря себя за то, что, что-то сделав не так, они и поплатились, став отверженными, нелюбимыми - изгоями…
Деталь: в целях воспитательных мер. Автор: Gehard Demetz.
В поисках душевного тепла. Автор: Gehard Demetz.
Я не виновата... Автор: Gehard Demetz.
Вы этого хотели?! Автор: Gehard Demetz.
Невероятно эмоциональные работы Гехарда Деметца.
Работы Гехарда в выставочном зале.
Все свои шедевры Гехард создаёт собственноручно без использования какой-либо промышленной техники. Каждая из его скульптур представляет собой потрясающе-реалистичный образ человека, проработанный до мельчайших деталей так, что порой трудно поверить в то, что он сделан из мягких пород дерева. Именно поэтому его творения выглядят настолько живо и эмоционально, тем самым, отражая особенности сложившейся ситуации, в которой не хотелось бы оказаться дважды. И стоит ли говорить о том, что работы автора обрели огромную популярность среди состоятельных клиентов, готовых заплатить кругленькую сумму за подобное произведение искусства?
Гехард в процессе работы.
Гехард Деметц и его деревянное творение.
Я помню своих братьев и сестёр. Автор: Gehard Demetz.
Мама дорогая... Автор: Gehard Demetz.
Мамины руки, папин нос. Автор: Gehard Demetz.
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