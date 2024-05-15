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Самый удобный способ заготовки зелени на зиму

Самый простой способ заготовки зелени, которым должна воспользоваться каждая хозяйка. Зелень можно хранить в виде соуса в баночках, либо заморозить кубиками, которые будет очень удобно использовать при приготовлении супов и горячих блюд.
Такая добавка сделает еду вкуснее и полезнее, ведь зелень содержит большое количество витаминов.



Измельчите зеленый лук, молодую зелень чеснока и петрушку. При желании можно добавить зелень укропа и сельдерей, которые сделают вкус зеленого соуса еще более насыщенным. Нарезанную зелень измельчите в чаше блендера.

Добавьте к зелени:

соль — 1 ч.л;

молотая паприка — 1 ч.л;

мед — 1 ч.л;

сок лимона — 1 ст.л;

растительное масло — 3 ст.л.

Еще раз тщательно перемешайте все ингредиенты.



Готовый зеленый соус переложите в баночки. Чтобы увеличить срок хранения соуса, сверху налейте небольшое количество растительного масла.



Готовый соус можно замораживать, для этого удобнее всего использовать форму для льда. Перед замораживанием форму следует покрыть пищевой пленкой.



Замороженные кубики переложите в пакеты и храните в морозильной камере.



Зеленый соус и замороженную зелень в форме кубиков можно добавлять в супы, горячие блюда и даже выпечку.


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