В этом домике можно отдохнуть просто так, вот только добраться туда могут лишь единицы

Сольве - хижина на горе Маттерхорн (Шувейцария).
Восхождение на вершину Маттерхорн считается одним из самых опасных маршрутов. Ежегодно гора отнимает жизни отчаянных смельчаков, пытавшихся покорить ее. Именно для того, чтобы дать необходимую передышку альпинистам, на высоте 4003 метров над уровнем моря на крутом уступе выстроена маленькая хижина.
Хижина, расположенная на высоте 4003 метров над уровнем моря.
Хижина Сольве (Solvayhütte) названа так в честь бельгийского химика-технолога Эрнеста Гастона Сольве. Как-то раз, находясь на отдыхе в горах, бельгиец подумал о том, как, наверное, ужасно оказаться застигнутым бурей в горах. Тогда он пожертвовал деньги на строительство укрытия, которое могло бы приютить альпинистов, нуждавшихся в укрытии.
На крутом уступе горной вершины Маттерхорн находится хижина.
Домик построили в 1915 году всего за 5 дней. На высоту 3260 метров стройматериалы доставляли вьючные животные, а до пункта назначения их поднимали по специально установленной канатной дороге.
На высоте 4003 метров находится убежище для альпинистов.
Хижину восстановили в 1966 году, а через 10 лет в ней установили телефон на экстренный случай.
Уставшие альпинисты могут передохнуть в хижине Сольве.
По неписаному правилу хижину может посетить любой альпинист совершенно бесплатно, но для долгих остановок она не предназначена. Там можно пересидеть бурю или же просто согреться и выпить чая.
Хижина, расположенная на маршруте восхождения на гору Маттерхорн.
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