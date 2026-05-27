Как правильно подобрать подушку для сна

Люди могут месяцами ходить на массаж и тратить на это огромные деньги, но продолжать спать на неудобной подушке. А ведь именно подушка часто сильнее всего влияет на положение шеи, качество сна, утренние головные боли и ощущение разбитости.



Сразу стоит оговориться: универсальной лучшей подушки не существует в природе.

Ортопедическая модель не всегда полезнее обычной перьевой, а дорогая подушка не гарантирует комфорт. Главная задача — не пытаться лечить позвоночник, как обещают ушлые маркетологи, а поддерживать голову и шею в максимально естественном положении. Терапевт Анна Терентьева рассказала, как грамотно подойти к вопросу выбора подушки.

Главное — поза сна

Люди очень разные: кто-то спит на боку, кто-то на спине, кто-то всю ночь крутится в постели. Поэтому одна и та же подушка одному человеку покажется идеальной, а другому устроит полноценную пытку для шеи. «Тем, кто спит на боку, обычно нужны более высокие и плотные подушки — чтобы голова не проваливалась вниз и шея не изгибалась. Для сна на спине чаще подходят средние по высоте модели. А вот сон на животе вообще считается самым проблемным вариантом для шеи: в такой позе голова долго остается повернутой в сторону, и мышцы перенапрягаются», — объясняет врач.


Ортопедическая подушка — не панацея

Само слово «ортопедическая» звучит так, будто человек сейчас ляжет и мгновенно станет совершенно новым существом с идеальной осанкой. на практике же это просто подушка определенной формы и плотности, которая помогает поддерживать шею.

Некоторым людям такие модели действительно подходят отлично — особенно при хроническом напряжении шеи, сидячей работе или привычке просыпаться с болью в плечах.
Но другие чувствуют себя на них ужасно: слишком жестко, слишком высоко, неудобный валик под шеей. И это нормально — иногда обычная качественная подушка с хорошим наполнителем оказывается комфортнее именно для них.

Перьевые подушки не так плохи, как сейчас принято считать

В последние годы их принялись демонизировать, словно это пережиток советского быта, но хорошие пухо-перьевые подушки до сих пор считаются очень комфортными именно из-за мягкости и способности подстраиваться под положение головы.

«Проблема обычно не в самом пере, а в старых подушках, которые годами копят пыль, запахи и превращаются в бесформенный ком. Качественная современная перьевая подушка при нормальном регулярном уходе может быть очень удобной, особенно для людей, которые не любят жесткие ортопедические конструкции», — говорит эксперт.


Наполнитель действительно важен

Пена с эффектом памяти хорошо удерживает форму и нравится людям с болями в шее, но летом может казаться жаркой. Латекс более упругий и долговечный, а пух и перо — мягкие и пластичные. Синтетические наполнители обычно дешевле и проще в уходе, но многое зависит от качества.
Важно смотреть не только на рекламу, но и на собственные ощущения — например, если человек постоянно подсовывает руку под подушку, складывает ее пополам — значит, подушка ему не подходит, даже если производитель обещает просто-таки космически прекрасные технологии сна.

Хорошая подушка не должна чувствоваться

Это главный критерий. Если подушка подходит, человек обычно просто нормально спит и не думает о ней каждое утро, голова не заваливается назад или вперед, шея не находится всю ночь в напряжении, а плечи не затекают.

Именно поэтому сомнологи и ортопеды часто советуют не гнаться за модой, а спокойно тестировать разные варианты. Иногда идеальная подушка оказывается вовсе не самой дорогой или инновационной — а будет той, после которой человек просто перестает просыпаться уставшим и разбитым.
