7 советов, как избежать бардака в маленькой прихожей

Часто прихожие напоминают не отдельную комнату в квартире, а кладовку, где хранится все подряд, начиная от грязной обуви, и заканчивая валиками для одежды. Можно сделать уборку: сложить вещи, протереть пыль, помыть полы. Но если коридор изначально плохо продуман, никакой клиниг не поможет.



Совет 1: Устраните бардак около входной двери

Совет 2: Зонируйте пространство

Совет 3: Повесьте крючки на разном уровне

Совет 4: Установите больше светильников

Совет 5: Обработайте поверхности от загрязнений

Совет 6: Используйте зеркало как элемент порядка

Совет 7: Задействуйте вертикальное пространство

Уберите большинство вещей в шкафСтихийная свалка у входной двери – вот, что затрудняет передвижение по коридору и портит впечатление о квартире.Сумки, рюкзаки, обувь, переполненная вешалка с одеждой – о каком порядке может идти речь, если вы цепляетесь и спотыкаетесь обо все эти вещи? Вспомните об истинном предназначении прихожей и верните ей функциональность. Оставьте на вешалке только ту верхнюю одежду и головные уборы, которые носите каждый день. То же самое касается обуви – на открытую полку поставьте кроссовки и туфли, которые нужны постоянно, а все остальное уберите в закрытую обувницу. Максимально освободите пространство, чтобы у вас была возможность нормально передвигаться по коридору, не испытывая дискомфорт.Тумба – для аксессуаров, вешалка и шкаф – для одежды, лавка с полками – для обувиПрихожая выглядит, как свалка не только из-за царящего в ней бардака. Иногда комнате просто не хватает структуры. Каждая категория вещей должна иметь свое место для хранения. Если же предметы будут мигрировать из одного угла в другой, порядка не будет.Возьмите на заметку следующую схему расположения вещей:• Одежда – на вешалке из расчета один-два крючка на человека (храните там только сезонные вещи).• Обувь – не на полу, а в обувнице. Одна полка должна быть рассчитана на четыре-пять пар активного использования.• Аксессуары – ключи в ключнице, мелкие предметы на подносе на комоде, головные уборы – на полке в шкафу или в нише под крышкой пуфика.• Сумки и рюкзаки – отдельная полка в шкафу или нижний ряд крючков, чтобы сумки не перекрывали доступ к одежде.Нижний уровень крючков – для детейЧаще всего вешалки в прихожей располагают на едином уровне. Это кажется правильным и логичным, но ровно до того момента, пока дома не появится ребенок. У детей должна быть возможность самостоятельно убирать свои вещи, а если крючки будут висеть слишком высоко, они не смогут этого сделать. В итоге куртка вместе с шапкой будет валяться на пуфике, и вам придется убирать в два раза больше вещей.Организуйте в прихожей многоуровневую систему. Для взрослых оптимальная высота расположения крючков – 170 см, для детей – 90 см. Так вы сможете автоматизировать процесс уборки, а заодно научить детей самостоятельности.Повесьте люстру, подсветите зеркалоЕстественный свет в прихожей – большая редкость. Максимум, на что можно рассчитывать – это окно в ближайшей к коридору комнате, например, в гостиной или на кухне. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы на потолке и стенах было как можно больше светильников. Люстра по центру потолка – это база, но не единственный возможный вариант. Повесьте бра по бокам от зеркала, подсветите картины и полки в шкафу, установите точечное освещение с возможностью регулировки уровня света. Так вы сможете не только создать уютную атмосферу в прихожей, но и сразу замечать очаги беспорядка, которые не видны в темноте.Кондиционер для бель создает защиту от пылиЧистота в прихожей напрямую зависит от предварительной обработки поверхностей. Мало кто из хозяек это делает, но если нанести на полки, шкафы, комоды специальные защитные средства от пыли, вы без проблем сможете поддерживать здесь порядок, прилагая минимум усилий. Проще всего использовать антистатики. Они снижают статическое электричество, из-за которого пыль активно притягивается к поверхностям. Особенно сильно ее воздействию подвержена глянцевая и пластиковая мебель. Можно купить в формате спрея или салфеток.Если не хотите покупать специальные средства, используйте обычный кондиционер для белья. В его составе также есть антистатические компоненты, поэтому эффект будет отличным. Смешайте в миске 200 мл воды и 50 мл кондиционера, хорошо смочите и отожмите тряпку, а затем пройдитесь по всем грязным поверхностям. После такой обработки они начнут реже покрываться пылью.Повесьте зеркало с полкой или установите зеркальную дверцуЗеркало не только показывает ваше отражение и визуально увеличивает пространство прихожей. При грамотном подходе оно может стать частью хранения, что жизненно необходимо для маленькой прихожей, в которой каждый сантиметр на вес золота. Например, вы можете повесить модель с полкой или купить шкаф с зеркальными дверцами. Такие решения делают коридор более удобным и функциональным, помогая организовать мелкие вещи, для которых вечно не хватает места.Подвесная обувница и полки в нишеМаленькая прихожая, в которой банально не хватает места для пуфика или полноценного комода, обязана быть обустроена по всем канонам организации пространства. А это значит, что нужно по максимуму использовать вертикальные поверхности. Устанавливайте шкафы до потолка, вешайте подвесные полки и консоли, чтобы освободить место на полу. Для хранения мелких вещей идеально подойдут рейлинги и пегборды. А чтобы избежать визуального шума на этих поверхностях, старайтесь поддерживать там порядок и хранить вещи, которые ежедневно должны быть под рукой. Все остальное уберите в шкафы и ящики.