Трагическая судьба Анастасии Романовой: расстрел и лже-воскрешение

Одними из самых известных самозванцев в истории были Лжедмитрии, аферисты, которые в поисках легкой наживы с разной степенью успешности выдавал себя за сыновей Ивана Грозного. Еще одним «лидером» по количеству «фейковых» детей стало семейство Романовых. Несмотря на трагическую гибель императорского семейства в июле 1918 года, впоследствии многие пытались выдать себя за «выживших» наследников. В 1920 году в Берлине появилась девушка, уверявшая, что она – младшая дочь императора Николая II, царевна Анастасия Романова.













Интересный факт: после расстрела Романовых в разные годы появлялись «дети», которым, якобы, удалось выжить в страшной трагедии. История сохранила имена 8 Ольг, 33 Татьян, 53 Марий и целых 80 Алексеев, все, конечно же, с префиксом лже-. Несмотря на то, что в большинстве случаев факт самозванства был очевиден, случай с Анастасией – почти уникален. Уж слишком много сомнений было вокруг ее персоны, да и слишком правдоподобной казалась ее история.







Для начала стоит вспомнить саму Анастасию. Ее появление на свет стало в большей мере разочарованием, чем радостью: все ждали наследника, а Александра Федоровна в четвертый раз родила дочь. Сам же Николай II тепло воспринял новость о своем отцовстве.

Жизнь Анастасии протекала размерено, она получила домашнее образование, любила танцевать и имела дружелюбный легкий характер. Как и полагалось дочерям императора, достигнув 14-летия, она возглавила Каспийский 148 пехотный полк. В годы Первой Мировой войны Анастасия принимала живое участие в жизни солдат , чтобы подбодрить раненых, она устраивала концерты в госпиталях, писала письма под диктовку и отправляла их родным. В мирной повседневной жизни она увлекалась фотосъемкой и любила шить, освоила пользование телефоном и с удовольствием общалась с подругами.Мария и Анастасия Романовы в госпитале в Царском СелеЖизнь девушки оборвалась в ночь с 16 на 17 июля, 17-летнюю царевну расстреляли вместе с другими членами императорской семьи. Несмотря на бесславную кончину, об Анастасии еще долго говорили в Европе, ее имя приобрело почти мировую славу , когда, спустя 2 года, в Берлине появилась информация о том, что ей удалось выжить.Анна Андерсон – лже-Анастасия РомановаОбнаружили девушку, которая выдавала себя за Анастасию, случайно: полицейский спас ее от самоубийства, застав на мосту, когда она уже хотела свести счеты с жизнью, бросившись вниз. По словам девушки, она была уцелевшей дочерью императора Николая II. Ее настоящее имя было – Анна Андерсон. Она уверяла, что была спасена солдатом, расстреливавшим семью Романовых. В Германию она пробралась , чтобы отыскать родных. Анну-Анастасию вначале отправили в психиатрическую больницу, пройдя курс лечения, она уехала в Америку, чтобы продолжить доказывать свое родство с Романовыми.Великая княжна Анастасия, около 1912 г.Наследников рода Романовых было 44 человека, часть из них выступила с декларацией о непризнании Анастасии. Однако нашлись и те, кто ее поддержал. Возможно, краеугольным камнем в этом вопросе стало наследство: настоящей Анастасии полагалось все золото императорской фамилии. Дело, в конце концов, дошло до суда, тяжбы длились несколько десятков лет, но ни одной из сторон не удалось предоставить достаточно убедительных доказательств, так что дело было закрыто. Противники Анастасии доказывали, что она на самом деле родилась в Польше , работала на заводе по изготовлению бомб, и там получила многочисленные травмы, которые впоследствии выдавала за пулевые ранения. Точку в истории Анны Андерсон поставил анализ ДНК, проведенный через несколько лет после ее смерти. Ученые доказали, что самозванка не имела никакого отношения к семье Романовых.Анастасия, Ольга, Алексей, Мария и Татьяна побритые налысо после кори (июнь 1917)Спасшиеся от расстрела лже-Романовы – самая большая группа самозванцев в российской истории . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)