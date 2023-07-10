8 аппетитнейших блюд без мяса

Какие шикарные блюда можно приготовить из одних только овощей, яиц и сыра! Самое главное — в них так много интересных хитростей.
Мы собрали 8 рецептов, в которых много-много овощных витаминов.
Сэндвичи из цветной капусты с сыром
Понадобится:
для «хлеба»:
головка цветной капусты
1 яйцо
50 г тертой моцареллы
морская соль
перец
для сырного соуса:
1 ст. л. сливочного масла
85 г тертого острого сыра чеддер
Разберите цветную капусту на соцветия и измельчите в блендере не слишком мелко. Крупинки должны быть размером примерно с рисинку. Должно получиться примерно 3 стакана. Проварите капусту в микроволновке в течение 8 минут, до готовности. Выжмите капусту в полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу. Переложите капусту в миску, добавьте взбитое яйцо, тертую моцареллу, соль, перец и хорошо перемешайте. Противень выстелите пергаментной бумагой, смажьте оливковым маслом и сформируйте из смеси 4 квадратные лепешки. Запекайте в духовке в течение 15-16 минут при температуре 220 градусов.
На получившиеся ломтики с одной стороны нужно намазать сливочное масло. Разогрейте сковороду, положите ломтик масляной стороной вниз, сверху посыпьте сыром и накройте вторым ломтиком масляной стороной вверх. Обжаривайте с каждой стороны по 2-4 минуты до золотистой корочки.
Лодочки-сквош
Понадобится:
1 маленькая тыква-сквош
4 ст. л. соуса сальса
1 авокадо 2 яйца
4 ст. л. кетчупа
Разрежьте тыкву пополам и выберите семечки. Положите разрезанной стороной вниз на лист для выпечки, выстеленный пергаментной бумагой и выпекайте в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Достаньте из духовки и дайте остыть.
Вилкой отделите волокна мякоти и оставьте их в лодочках. Добавьте 2 столовые ложки соуса сальса в каждую половинку и аккуратно перемешайте вилкой. Сверху уложите нарезанное кубиками авокадо и залейте яйцом. Выпекайте в духовке в течение 20 минут при температуре 210 градусов. Подавайте с кетчупом.
Пицца с тестом из цветной капусты
Понадобится:
Для теста:
2 средние головки цветной капусты
2-3 зубчика чеснока
соль
итальянская смесь трав
перец
100 г тертого пармезана
2 яичных белка
Для соуса:
1/2 стакана обезжиренного йогурта
1/2 стакана свежего базилика
2-3 зубчика чеснока
1 ст. л. оливкового масла
соль, перец
Для начинки:
1 небольшой кабачок
1 помидор
оливковое масло
1/2 стакана тертого пармезана
базилик
Разберите цветную капусту на соцветия и измельчите в блендере не слишком мелко. Крупинки должны быть примерно с рисинку размером. Варите капустную массу в микроволновке в течение 14 минут и дайте остыть. При помощи кухонного полотенца выжмите цветную капусту, чтобы избавиться от лишней влаги. Поместите капусту в большую миску, добавьте тертый чеснок, соль, итальянские приправы, перец и 1/3 стакана тертого пармезана. Тщательно вымешайте, добавьте яичные белки и вымесите тесто.
Противень выстелите пергаментом и выложите из капустного теста круглый пласт для пиццы. Выпекайте в духовке в течение 30 минут при температуре 200 градусов.
Для соуса смешайте в комбайне йогурт, базилик, оливковое масло и чеснок до однородной массы.
Нарезанные кружочками кабачки и помидоры приправьте оливковым маслом, солью и перцем и жарьте на гриле при среднем уровне жара по 2-3 минуты с каждой стороны.
Готовый корж для пиццы посыпьте пармезаном, подержите в духовке, пока сыр не расплавится. Затем распределите на лепешке йогуртовый соус, выложите овощи и посыпьте сверху оставшимся сыром. Поставьте пиццу на гриль на 2-3 минуты, чтобы расплавился сыр.
Фаршированные авокадо
Понадобится:
Для лодочек:
1/4 стакана оливкового масла
1 ст. л. зернистой горчицы
1 зубчик чеснока
1 луковица
хлопья чили
5-6 веточек тимьяна
2 ст. л. лимонного сока и цедра
соль, перец
молотый тмин
1 пакетик сыра тофу
2 стебля брокколи
3 спелых авокадо
1-2 спелых абрикоса
Для соуса:
2 ст. л. лимонного сока
лимонная цедра
1/2 ст. л. дижонской горчицы
1-2 ст. л. кленового сиропа
1 красная луковица
порошок карри
молотый тмин
соль, перец
1/2 ч. л. соуса тамари
3 ст. л. оливкового масла
немного воды (в зависимости от желаемой густоты соуса)
В миске смешайте оливковое масло, горчицу, тертый чеснок, мелко нарезанный лук, хлопья чили, тимьян, лимонный сок, цедру, соль, перец и тмин. Положите кубики тофу в большое блюдо, разберите брокколи на соцветия, добавьте их к тофу, залейте маринадом и поставьте в холодильник на час.
Для соуса смешайте лимонный сок, цедру, горчицу, кленовый сироп, мелко нарезанный красный лук, порошок карри, тмин, воду, соль, перец, соус тамари и оливковое масло. Все это взбейте в блендере, чтобы получилась однородная смесь.
Разогрейте хорошенько гриль, разрежьте пополам авокадо и удалите косточки, смажьте срез маслом, приправьте солью и перцем.
На гриле жарьте тофу и брокколи. Разомните и смешайте в миске, чтобы получились небольшие кусочки, добавьте мелко нарезанную курагу. Затем на гриле приготовьте половинки авокадо. Жарьте до подрумянивания, пока не появятся характерные полоски.
Выложите смесь тофу и брокколи на половинки авокадо, полейте соусом.
Суп с брокколи и сыром
Понадобится:
5 ст. л. сливочного масла
1 луковица
1 зубчик чеснока
1/4 стакана муки
2 стакана овощного бульона
2 стакана молока
2-3 стакана нарезанной брокколи
2 моркови
соль, перец
1/2 ч. л. паприки
1/2 ч. л. горчичного порошка
кайенский перец по вкусу
200 г тертого сыра чеддер
В кастрюльке обжарьте до прозрачности лук в 1 столовой ложке сливочного масла. Добавьте нарезанный чеснок и подержите еще полминуты, помешивая.
В кастрюле с толстым дном растопите 4 столовые ложки сливочного масла, добавьте муку и варите на среднем огне 3-5 минут, интенсивно помешивая, пока мука не загустеет. Затем медленно добавьте овощной бульон, продолжая помешивать. Влейте молоко. Варите смесь на слабом огне около 15-20 минут. Тем временем нарежьте брокколи и морковь и, когда смесь проварится около 20 минут, засыпьте туда овощи и обжаренный лук с чесноком. Добавьте соль, перец, паприку, горчичный порошок, кайенский перец. Продолжайте варить на медленном огне еще 20-25 минут.
Потом добавьте натертый чеддер и перемешайте, чтобы он расплавился в супе. После добавления сыра огонь можно держать не более 1 минуты.
Тофу-наггетс
Понадобится:
1 пакет сыра тофу
2 чашки овощного бульона
1/4 стакана растительного масла
1/2 стакана муки
3 ст. л. дрожжей соль, перец
1/2 ч. л. сушеного чеснока
1/2 ч. л. сухого измельченного лука
1/2 ч. л. кайенского перца
Сыр тофу распакуйте, слейте рассол и заморозьте, затем разморозьте, залейте бульоном и отложите на ночь в холодильник.
Смешайте муку, дрожжи, соль, перец и специи, обваляйте в смеси кубики тофу и жарьте в горячем масле до хрустящей корочки и золотистого цвета. Выложите на решетку с бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Подавайте с соусом.
Фаршированные грибы
Понадобится:
4 больших гриба портобелло (можно
заменить крупными шампиньонами)
2 ст. л. оливкового масла
1 луковица
2 средних цукини
1 болгарский перец
4-6 вяленых помидоров
2-3 зубчика чеснока
орегано
хлопья красного перца по вкусу
черный перец
1/4 стакана сухарей
1/4 стакана тертого пармезана
1/4 стакана тертой моцареллы
горсть шпината
Застелите противень пергаментной бумагой, каждый гриб, удалив предварительно ножку, смажьте оливковым маслом и выложите на противень.
В сковороде на среднем огне обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук, обжаривайте 3-4 минуты. Добавьте нарезанные кубиками кабачки и тушите, пока кабачки не размягчатся, затем добавьте красный перец и мелко нарезанные вяленые помидоры. Варите еще несколько минут, потом добавьте мелко нарубленный чеснок, варите еще минуту и добавьте шпинат. Когда шпинат упарится, снимите сковороду с огня и добавьте тертый пармезан.
Полученной смесью нафаршируйте грибы и запекайте их в духовке примерно 35-40 минут. Потом сверху посыпьте тертой моцареллой и верните в духовку еще на 10-12 минут.
Запеченные бобы
5 больших яиц
5 яичных белков
1/3 стакана воды
соль, перец
2/3 стакана черной фасоли 1 помидор
80 г тертого сыра
кориандр
соус сальса
В большой миске взбейте вместе яйца, яичные белки, воду, соль и перец. Вылейте смесь в форму для запекания с высокими бортами. Посыпьте сверху черной консервированной фасолью, нарубленным помидором и тертым сыром. Запекайте в духовке в течение 30-35 минут при 190 градусах. Подавайте с кинзой и соусом сальса.
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