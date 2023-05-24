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10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

В быту нужно быть находчивым, используя для решения проблем нетривиальные средства. Сегодня мы расскажем, как при самых минимальных затратах справиться с неприятным запахом обуви, обновить пальто и многое другое.

Чтобы мед не прилипал к ложке, смажьте ее растительным маслом.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Не можете попасть ниткой в иголку? Смажьте концы нитки прозрачным лаком для ногтей.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Чтобы вещи всегда приятно пахли, положите в шкафу несколько кусочков мыла с любимым запахом.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Положите вещь в сушилку, добавив несколько кубиков льда и включите ее на несколько минут, чтобы разгладить складки.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Боитесь за хрупкие предметы при переезде? Складывайте хрупкие стаканы и бокалы в носки, чтобы защитить их от возможных повреждений.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Чтобы зеркало в ванной комнате не запотевало, нанесите на его поверхность немного крема для бритья и протрите мягкой тряпкой.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Чтобы обновить пальто, почистите его пемзой.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Раствор из стакана воды и ложки уксуса поможет избавиться от соляных разводов на кожаной обуви.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Насыпьте немного соды в обувь, чтобы освежить ее и избавиться от неприятного запаха.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

Чтобы выжать максимум сока из апельсина или лимона, покатайте его по столу перед тем, как разрезать.

10 бытовых хитростей, которые значительно облегчают жизнь

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