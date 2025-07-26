Забавные суеверия из разных стран

1. Вступить в фекалии
Вступить в собачью какашку.такая ситуация сулит неожиданную денежную прибыль, причем неважно какой ногой вы вступили в собачьи фекалии.
2. Цифра четыре
Страх числа «четыре». | Фото: УКРОП, TheQuestion. Пока у нас все трепещут от цифры «13» в Китае и Японии боятся числа «4». Дело в том, что написание этой цифры очень похоже с иероглифом «смерть». Ассоциация настолько сильна, что в больничных лифтах нет кнопки 4-го этажа, а также нет палат с таким номером. Никто не хочет ехать к «смерти» и лежать в палате под «смертельным номером».
3. Прятать большие пальцы
Прятать большие пальцы на кладбище. | Фото: Мобильный LiveInternet. В Японии верят, что если спрятать большие пальцы на кладбище или проходя мимо него, то в дальнейшем вы не сможете в последний раз попрощаться со своими родителями. Дело в том, что в японской традиции этот палец ассоциируется с силой рода и даже называется «родильный палец».
4. Жевать жвачку после захода солнца
Жевать жвачку вечером.резинку даже днем.
5. Наступить на трещину
Наступить на трещину в асфальте. | Фото: Пикабу, bashny.net. Детишки в Северной Америке боятся наступать на трещины в асфальте. Виной тому присказка «Don’t step on a crack, or you’ll break your mother’s back», которая означает, что наступив на трещину вы сломаете спину своей матери. Вот такая вот мрачная присказка, но дети верят.
6. Поднимать бокал с водой
Поднимать бокал с водой за здоровье. | Фото: Фактрум. В Германии нельзя поднимать бокал с водой, выпивая за здоровье. Согласно поверью, те, кто так делает, желают остальным присутствующим смерти. Конечно, это выдумка, которая должна заставить всех присутствующих пить что-то покрепче, но все же выдумка эффективная - никто ведь не захочет себя чувствовать социопатом.
7. Сидеть на подушке
Привычка сидеть на подушке. | Фото: Seldon.News. В Малайзии принципиально не сидят на подушках и это не потому, что они отвергают комфорт. Жители этой страны верят, что такое поведение приведет к появлению прыщей и кожных заболеваний на пятой точке. Зато, будучи в Малайзии, вы сможете спокойно положить голову на подушку, не задумываясь, кто и каким местом на ней сидел.
8. Есть виноград в полночь
Есть виноград в новогоднюю ночь. | Фото: Русский Еврей. В давних верованиях испанцев виноград являлся своеобразным оберегом от ведьм и злых сил. Примерно в это же время в стране зародилась традиция съедать 12 виноградинок в новогоднюю ночь, тем самым обеспечивая себе счастье, процветание и защиту на целый год.
9. Пятница семнадцатое
Страшный день -пятница семнадцатое. | Фото: БигПикча. Пятница тринадцатое - страшный и мистический день для населения нашей страны. А вот в Италии всем плевать на тринадцатое число, потому что все со страхом ждут пятницу семнадцатое. У данного явления есть вполне логичное объяснение: перестановка всего двух элементов превращают римскую цифру XVII в латинское слово VIXI, которое в переводе означает «моя жизнь закончена».
10. Ребенок и сыр
«Стонущий» сыр. | Фото: БигПикча. В Англии еще в Средневековье беременная женщина на первых неделях готовила сыр, который «созревал» в течении 9-ти месяцев, как и вынашиваемый ребенок. В день появления ребенка на свет семья встречалась за столом, чтобы съесть сыр, оставив лишь корочку от него. В день крещения ребенка проносили через эту корку, чтобы даровать малышу долгую и счастливую жизнь.
11. Гигиена по расписанию
Уход за собой по дням недели. | Фото: fishki.net. Чтобы не накликать на себя беду, жители Индии тщательно придерживаются рекомендованных дней по уходу за собой. К примеру, плохой приметой считается мытье головы по четвергам или субботам. Стричь ногти можно в любой день, кроме вторника и воскресенья. Кстати, обязательно совершайте свои гигиенические ритуалы до захода солнца, иначе есть риск потерять душу.
12. Постучать по дереву
Необходимость постучать по дереву. | Фото: Древология. Привычка стучать по дерево, делая какое-либо опрометчивое заявление об успехе того или иного предприятия, уходит корнями во времена язычества. Тогда люди верили, что в деревьях живут добрые духи, а стуком человек как бы заручается их поддержкой. Люди верили, что призвав духов, хвастун и его затея попадают под защиту высших сил.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии