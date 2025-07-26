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Забавные суеверия из разных стран

Забавные суеверия из разных стран Что бы там не говорили, но человек по своей сути склонен к суевериям. Вроде бы все мы считаем себя современными людьми, но когда дорогу переходит черная кошка, невольно нервничаем и останавливаемся. Однако, в других странах дела обстоят не менее занимательно.

1. Вступить в фекалии


Забавные суеверия из разных стран Вступить в собачью какашку.
| Фото: globus.mirtesen.ru. Вступить в продукт жизнедеятельности собаки не слишком приятно, и едва ли это сможет кого-то порадовать. Однако во Франции это считается хорошим знаком, но только, если левой ногой. А вот если вступили правой - готовьтесь к несчастью. Кстати, у нас такая ситуация сулит неожиданную денежную прибыль, причем неважно какой ногой вы вступили в собачьи фекалии.

2. Цифра четыре


Забавные суеверия из разных стран

Страх числа «четыре». | Фото: УКРОП, TheQuestion. Пока у нас все трепещут от цифры «13» в Китае и Японии боятся числа «4». Дело в том, что написание этой цифры очень похоже с иероглифом «смерть». Ассоциация настолько сильна, что в больничных лифтах нет кнопки 4-го этажа, а также нет палат с таким номером. Никто не хочет ехать к «смерти» и лежать в палате под «смертельным номером».

3. Прятать большие пальцы


Забавные суеверия из разных стран Прятать большие пальцы на кладбище. | Фото: Мобильный LiveInternet. В Японии верят, что если спрятать большие пальцы на кладбище или проходя мимо него, то в дальнейшем вы не сможете в последний раз попрощаться со своими родителями. Дело в том, что в японской традиции этот палец ассоциируется с силой рода и даже называется «родильный палец».

4. Жевать жвачку после захода солнца


Забавные суеверия из разных стран Жевать жвачку вечером.
| Фото: Seldon.News. Большинство турков не жуют жвачки после захода солнца и искоса поглядывают на тех, кто это делает. По информации Novate.ru, в этой стране уверены, что жующий жвачку в темноте на самом деле пережевывает плоть мертвеца. Наверняка, если сказать это напрямую туристу, он больше не захочет жевать резинку даже днем.

5. Наступить на трещину


Забавные суеверия из разных стран Наступить на трещину в асфальте. | Фото: Пикабу, bashny.net. Детишки в Северной Америке боятся наступать на трещины в асфальте. Виной тому присказка «Don’t step on a crack, or you’ll break your mother’s back», которая означает, что наступив на трещину вы сломаете спину своей матери. Вот такая вот мрачная присказка, но дети верят.

6. Поднимать бокал с водой


Забавные суеверия из разных стран Поднимать бокал с водой за здоровье. | Фото: Фактрум. В Германии нельзя поднимать бокал с водой, выпивая за здоровье. Согласно поверью, те, кто так делает, желают остальным присутствующим смерти. Конечно, это выдумка, которая должна заставить всех присутствующих пить что-то покрепче, но все же выдумка эффективная - никто ведь не захочет себя чувствовать социопатом.

7. Сидеть на подушке


Забавные суеверия из разных стран Привычка сидеть на подушке. | Фото: Seldon.News. В Малайзии принципиально не сидят на подушках и это не потому, что они отвергают комфорт. Жители этой страны верят, что такое поведение приведет к появлению прыщей и кожных заболеваний на пятой точке. Зато, будучи в Малайзии, вы сможете спокойно положить голову на подушку, не задумываясь, кто и каким местом на ней сидел.

8. Есть виноград в полночь


Забавные суеверия из разных стран Есть виноград в новогоднюю ночь. | Фото: Русский Еврей. В давних верованиях испанцев виноград являлся своеобразным оберегом от ведьм и злых сил. Примерно в это же время в стране зародилась традиция съедать 12 виноградинок в новогоднюю ночь, тем самым обеспечивая себе счастье, процветание и защиту на целый год.

9. Пятница семнадцатое


Забавные суеверия из разных стран Страшный день -пятница семнадцатое. | Фото: БигПикча. Пятница тринадцатое - страшный и мистический день для населения нашей страны. А вот в Италии всем плевать на тринадцатое число, потому что все со страхом ждут пятницу семнадцатое. У данного явления есть вполне логичное объяснение: перестановка всего двух элементов превращают римскую цифру XVII в латинское слово VIXI, которое в переводе означает «моя жизнь закончена».

10. Ребенок и сыр


Забавные суеверия из разных стран «Стонущий» сыр. | Фото: БигПикча. В Англии еще в Средневековье беременная женщина на первых неделях готовила сыр, который «созревал» в течении 9-ти месяцев, как и вынашиваемый ребенок. В день появления ребенка на свет семья встречалась за столом, чтобы съесть сыр, оставив лишь корочку от него. В день крещения ребенка проносили через эту корку, чтобы даровать малышу долгую и счастливую жизнь.

11. Гигиена по расписанию


Забавные суеверия из разных стран Уход за собой по дням недели. | Фото: fishki.net. Чтобы не накликать на себя беду, жители Индии тщательно придерживаются рекомендованных дней по уходу за собой. К примеру, плохой приметой считается мытье головы по четвергам или субботам. Стричь ногти можно в любой день, кроме вторника и воскресенья. Кстати, обязательно совершайте свои гигиенические ритуалы до захода солнца, иначе есть риск потерять душу.

12. Постучать по дереву


Забавные суеверия из разных стран Необходимость постучать по дереву. | Фото: Древология. Привычка стучать по дерево, делая какое-либо опрометчивое заявление об успехе того или иного предприятия, уходит корнями во времена язычества. Тогда люди верили, что в деревьях живут добрые духи, а стуком человек как бы заручается их поддержкой. Люди верили, что призвав духов, хвастун и его затея попадают под защиту высших сил.

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