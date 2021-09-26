10 неразгаданных тайн древнего Египта, над которыми и сегодня бьются археологи

Неразгаданные тайны древнего Египта.

1. Затерянный лабиринт Египта

Возможно, это и есть затерянный великий лабиринт.

2. Неизвестная царица Египта

Могила неизвестной царицы Египта.

3. Израильский Сфинкс

Лапы сфинкса, оказавшегося в Израиле.

4. Таинственная смерть фараона Тутанхамона

Золотая маска Тутанхамона.

5. Скрытая камера в пирамиде Хеопса

Скрытая камера в пирамиде Хеопса.

6. Мумия, обернутая в иностранную книгу

Надписи на этрусском языке.

7. Свет Дандары

А вдруг и правда лампочка?

8. Разрушенная пирамида

Основание разрушенной пирамиды Джедефра.

9. Исчезновение царицы Нефертити

Исчезнувшая царица Нефертити.

10. Затерянный Пунт

А был ли Пунт?