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Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

На улице становится все холоднее, и наш организм начинает, постепенно, перестраиваться к грядущей уже не за горами зиме. К сожалению, для многих людей эта новость также означает значительное повышение веса: тело не слишком-то разборчиво в продуктах, которые должны создать необходимый, по его мнению, запас жировой ткани. Избежать разочарования, которое неизбежно ждет многих из нас перед зеркалом, можно двумя способами: регулярными тренировками и правильным питанием. Перед вами — 7 главных суперпродуктов осени, которые позволят сохранить не только красивую внешность, но и здоровье.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Яблоки


Помимо того, что яблоки содержат много клетчатки, они могут поддержать и здоровье сердца. Попробуйте съедать яблоко перед тренировкой и сами увидите, как увеличится ваша выносливость. Причиной тому кверцетин — содержащийся в яблоках флавоноид, который увеличивает поступление кислорода в легкие.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Цветная капуста


По уверениям экспертов, цветная капуста — один из самых полезных продуктов в мире. Она также повышает выносливость сердца и улучшает работу печени. Проведенное в Университете Гавайев исследование показало, что три порции цветной капусты в неделю помогут вашей печени сжигать жир более продуктивно.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Тыква


Мы не слишком-то привыкли готовить блюда из тыквы. А ведь осенью тыква может стать отличной поддержкой всему организму.
Постоянное употребление продуктов из тыквы поможет дольше сохранить чувство насыщения. Здесь же содержится большое количество калия — практически такое же, как и в бананах.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Брюква


Этот плод — нечто среднее, между репой и капустой, появляется на наших столах еще реже, чем тыква. Брюква обладает очень низкой калорийностью, при высоком содержании клетчатки. Она, также, богата антиоксидантами и может стать прекрасной заменой довольно вредному картофелю.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Грибы


Пора привыкнуть готовить грибы хотя бы пару раз в неделю: низкая калорийность и питательность делает эти овощи чрезвычайно полезными. Высокое содержание селена улучшает работу иммунной системы, а витамин D способствует профилактике возникновения раковых опухолей.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Гранатовый сок


Совершенно очевидно, что антиоксиданты очень полезны для нашего здоровья. Гранатовый сок — чуть ли не лучший продукт, повышающий выносливость и улучшающий работу нервной системы. Ученые Спортивного университета штата Техас провели эксперимент, в котором одна группа атлетов получала гранатовый сок после тренировок, вторая обходилась водой. Месяца хватило, чтобы выявить уменьшенную утомляемость респондентов из первой группы.

Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

Клюква


Эти красные, терпкие на вкус ягоды содержат высокое содержание проантоцианидина, который снижает количество вредных бактерий в организме. Кроме того, они же гарантируют здоровье ротовой полости, предотвращая заболевания десен.

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