Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

На улице становится все холоднее, и наш организм начинает, постепенно, перестраиваться к грядущей уже не за горами зиме. К сожалению, для многих людей эта новость также означает значительное повышение веса: тело не слишком-то разборчиво в продуктах, которые должны создать необходимый, по его мнению, запас жировой ткани. Избежать разочарования, которое неизбежно ждет многих из нас перед зеркалом, можно двумя способами: регулярными тренировками и правильным питанием. Перед вами — 7 главных суперпродуктов осени, которые позволят сохранить не только красивую внешность, но и здоровье.









Яблоки

Цветная капуста

Тыква

Брюква

Грибы

Гранатовый сок

Клюква