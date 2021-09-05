Главные продукты осени, которые сохранят красоту и здоровье

На улице становится все холоднее, и наш организм начинает, постепенно, перестраиваться к грядущей уже не за горами зиме. К сожалению, для многих людей эта новость также означает значительное повышение веса: тело не слишком-то разборчиво в продуктах, которые должны создать необходимый, по его мнению, запас жировой ткани. Избежать разочарования, которое неизбежно ждет многих из нас перед зеркалом, можно двумя способами: регулярными тренировками и правильным питанием. Перед вами — 7 главных суперпродуктов осени, которые позволят сохранить не только красивую внешность, но и здоровье.
Яблоки
Помимо того, что яблоки содержат много клетчатки, они могут поддержать и здоровье сердца. Попробуйте съедать яблоко перед тренировкой и сами увидите, как увеличится ваша выносливость. Причиной тому кверцетин — содержащийся в яблоках флавоноид, который увеличивает поступление кислорода в легкие.
Цветная капуста
По уверениям экспертов, цветная капуста — один из самых полезных продуктов в мире. Она также повышает выносливость сердца и улучшает работу печени. Проведенное в Университете Гавайев исследование показало, что три порции цветной капусты в неделю помогут вашей печени сжигать жир более продуктивно.
Тыква
Мы не слишком-то привыкли готовить блюда из тыквы. А ведь осенью тыква может стать отличной поддержкой всему организму. Постоянное употребление продуктов из тыквы поможет дольше сохранить чувство насыщения. Здесь же содержится большое количество калия — практически такое же, как и в бананах.
Брюква
Этот плод — нечто среднее, между репой и капустой, появляется на наших столах еще реже, чем тыква. Брюква обладает очень низкой калорийностью, при высоком содержании клетчатки. Она, также, богата антиоксидантами и может стать прекрасной заменой довольно вредному картофелю.
Грибы
Пора привыкнуть готовить грибы хотя бы пару раз в неделю: низкая калорийность и питательность делает эти овощи чрезвычайно полезными. Высокое содержание селена улучшает работу иммунной системы, а витамин D способствует профилактике возникновения раковых опухолей.
Гранатовый сок
Совершенно очевидно, что антиоксиданты очень полезны для нашего здоровья. Гранатовый сок — чуть ли не лучший продукт, повышающий выносливость и улучшающий работу нервной системы. Ученые Спортивного университета штата Техас провели эксперимент, в котором одна группа атлетов получала гранатовый сок после тренировок, вторая обходилась водой. Месяца хватило, чтобы выявить уменьшенную утомляемость респондентов из первой группы.
Клюква
Эти красные, терпкие на вкус ягоды содержат высокое содержание проантоцианидина, который снижает количество вредных бактерий в организме. Кроме того, они же гарантируют здоровье ротовой полости, предотвращая заболевания десен.
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