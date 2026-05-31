7 сооружений брутализма, которые вызвали неоднозначную реакцию

Стиль, сложившийся в тяжелое послевоенное время в Великобритании, постепенно завоевал весь мир. Строгие, открытые фасады бетонных зданий стали своеобразным протестом массовому безликому строительству, характерного для довоенного времени. Такое «раскольничество» критиками и простыми обывателями принималось в штыки, они называли мощные и сложные конструкции бездушными и холодными., восхищались культовыми проектами, их суровой красотой, сложностью композиционных решений и общей открытостью брутализма.
1. Памятник революции в Мославине (Хорватия)
Абстрактный железобетонный монумент 10 м в высоту и 20 в ширину стал символом борьбы народа за освобождение (Погарич, Хорватия). | Фото: antifasisticki-vjesnik.org/ lifter.com.ua.
После окончания жестокой и кровопролитной войны на Балканах в 1940-х гг., руководитель Югославии Иосип Броз Тито распорядился возвести несколько монументов на территории страны. Самый впечатляющий памятник, олицетворяющий свободу славян и их победу в народно-освободительном движении во времена Второй мировой войны, находится на границе Хорватии с Боснией, в деревне Подгарич. Огромные возвышающиеся «крылья», размах которых достигает 20 м, в 1967 г. создал скульптор Душан Джамонья, как символ победы жизни над смертью. Место выбрали неспроста, именно в этих окрестностях в 1941 г. вспыхнуло народное партизанское восстание. По сведениям редакции Novate.ru, на этой горе, рядом с памятником, находится еще и партизанское кладбище.
2. Успенский Кафедральный собор Святой Марии в Сан-Франциско (США)
Кафедральный собор Успения Святой Марии стал главной архитектурной достопримечательностью Сан-Франциско.
В Сан-Франциско вместо сгоревшей церкви Успения Святой Марии (San Francisco St. Mary`s Assumption Cathedral) в 1971 г. был построен кафедральный собор, который стал основным религиозным центром Римско-Католической Архиепископии. Нестандартной формы 58-метровый храм, спроектированный известным архитектором и инженером Пьерлуиджи Нерви в сотрудничестве с Пьетро Беллуски, стал одной из главных достопримечательностей города. Его железобетонный купол невероятной формы ярко выделяется на фоне городской архитектуры, привлекая поток туристов, которые восхищены не только его внешним видом, но и изысканно-утонченным интерьером.
Святыни Успенского Кафедрального собора Святой Марии в Сан-Франциско (США). | Фото: toshaleb.livejournal.com.
Примечательно: В метрополию Архиепископии Сан-Франциско входят не только епархии Гонолулу, Рино, Лас-Вегаса, Окленда, Санта-Розы, Сакраменто, Сан-Хосе, Стоктона и Солт-Лейк-Сити, под ее юрисдикцией находится и Русский католический приход Фатимской Божией Матери.
3. Холм Будды в Саппоро (Япония)
Великолепный храм Будды стал самым примечательным объектом на кладбище Макоманай в Саппоро (Япония). | Фото: pinterest.com/ museum-design.ru.
Каменная статуя Будды весом в 1,5 тыс. т, расположенная на кладбище Макоманай (Makomanai) в Саппоро, спрятана в полуоткрытый саркофаг, больше похожий на оболочку ядерного объекта. Столь неординарный и брутальный комплекс спроектировал японский архитектор-модернист Тадао Андо, который и поместил огромных размеров божество в своеобразную ротонду, из которой на вершине искусственно созданного холма виднеется лишь кудрявая голова Будды.
Огромных размеров каменная статуя внутри храма окружена 150 тыс. кустами лаванды. | Фото: veetrina.ru/ interestingengineering.com.
Помимо величественности и монументальности сооружения посетителей радует тот факт, что все склоны необычного холма покрыты кустами лаванды, которая во время цветения создает дурманящий аромат и особенную ауру.
4. Скульптура «Ангел Севера» в Гейтсхеде (Великобритания)
«The Angel of the North» – современная скульптура, созданная Энтони Гормли. | Фото: stranymira.com/ tripadvisor.com.
Совсем необычную статую, которая получила название «Ангел Севера» («The Angel of the North»), можно увидеть в пригороде Гейтсхеда, что в графстве Тайн-энд-Уир на северо-востоке Англии. Своеобразного ангела-бруталиста создал скульптор Энтони Гормли, причем увеличенный слепок статуи был сделан из его собственного тела. Таким образом автор необычного проекта решил показать важность трех составляющих региона: дань труду шахтеров, которые в этой местности добывают уголь уже более 200 лет, переход от индустриального к информационному веку и стремящиеся вперед надежды и опасения современного поколения.
Интересный факт: Стальная скульптура высотой 20 м с размахом крыльев 54 м и весом 208 тонн признана самым большим изваянием ангела в мире.
5. Мемориальная церковь в Лонгароне (Италия)
На месте стертых с лица земли населенных пунктов снова кипит жизнь, и только мемориальная церковь напоминает о трагедии осени 1963 г. (Лонгароне, Италия). | Фото: fishki.net.
Эта церковь была спроектирована итальянским архитектором Джованни Микелуччи как мемориал и дань памяти людям, которые погибли во время катастрофы, произошедшей в октябре 1963 г. Инженерные просчеты стали причиной того, что плотина Vajont, созданная в долине Пьяве для очередной ГЭС, рухнула от напора воды, вызванного оползнем. 70 метровая волна всего лишь за 7 минут уничтожила городок Лонгароне и еще несколько деревень, при этом погубила более 2,5 тыс. человеческих жизней.
Интерьер мемориальной церкви в Лонгароне, Италия). | Фото: interestingengineering.com.
Именно этим роковым событиям и было посвящено строительство необычной церкви в стиле брутализма, формы и интерьер которой отчетливо напоминают бетонный гребень плотины и ее инженерные конструкции.
6. Королевский национальный театр в Лондоне (Великобритания)
В 1994 г. Королевский национальный театр был внесен в Список зданий, представляющих особую архитектурную или историческую ценность (Лондон, Великобритания). | Фото: teatron-journal.ru/ london.zagranitsa.com.
Здание, которое стало своеобразным памятником мировоззрению 60-х годов прошлого столетия, находится на южном берегу Темзы с марта 1976 г. Мощное бетонное сооружение Королевского национального театра (Royal National Theatre), ставшее продолжением набережной и моста Ватерлоо, вызывало немало споров, обсуждений и даже осуждений, но все же известный архитектор сэр Денис Лэсдан, Питер Софтли и архбюро Flint & Neill достигли поставленной задачи – здание театра никого не оставляет равнодушным спустя много лет. Бетонное горизонтально вытянутое сооружение явилось естественным продолжением городской архитектуры и стало основным местом культурного просвещения и наслаждения.
Сцены театра вмещают около 2,4 тыс. зрителей (Royal National Theatre, Лондон). | Фото: richardpilbrow.com/ tripadvisor.ru.
Каждый прохожий, даже не имея билета, может пройти внутрь театра, прогуляться по всем этажам с большими холлами и выйти на террасы, с которых открывается прекрасный вид на город. Театралы же могут полистать пьесы в книжном магазинчике, который расположен внутри комплекса, ознакомиться с репертуаром на ближайший месяц или пообщаться с единомышленниками в фойе комплекса.
7. Здание Посольства России в Гаване (Куба)
Здание Посольства России является самым высоким сооружением в Гаване (Куба). | Фото: wikimapia.org/ de.sputniknews.com.
Уникальный небоскреб, ярко выделяющийся на фоне застроек самого престижного района Гаваны, стал олицетворением дружбы двух стран – СССР (теперь России) и Кубы. Здание посольства даже на сегодняшний день является культовым сооружением чуть ли не всей страны несмотря на то, что было построено еще в 1978-1987 гг. Этот брутальный и мощный объект был спроектирован советским архитектором Александром Рочеговым в лучших традициях конструктивизма, основными чертами которого стали лаконичность, строгая геометрия и максимальная функциональность.
Кто в очертаниях здания посольства видит очертания меча, а кто – инопланетного робота-монстра (Посольство России, Гавана). | Фото: de.sputniknews.com/ wikimapia.org.
Небольшие узкие окна, специальные теневые навесы, переходы и глубокие лоджии были предусмотрены не в целях особой эстетики, а для того, чтобы сохранить живительную прохладу в условиях жаркого климата. Это необычное башенное сооружение, созданное из бетона и металла, кубинцами было прозвано «мечом» и не только из-за зрительных ассоциаций. Это случилось после провозглашения одной речи Фиделя Кастро, который назвал посольство – «мечом в сердце революции». В этот период Россия уже прекратила активную помощь Кубе.
