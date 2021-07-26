7 практичных идей, которые помогут освободить еще немного места на кухне

1. Корзина для баночек

Отличный способ. /Фото: youtube.com.

2. Банки под потолком

Не только для мастерской. /Фото: youtube.com.

3. Хранение пульверизаторов

Вешай их под раковину. /Фото: youtube.com.

4. Полка вместо цоколя

Как вам такое? /Фото: youtube.com.

5. Мусорная дырка

Больше никакого открывания дверки. /Фото: youtube.com.

6. Угловые емкости

Используйте каждый дюйм. /Фото: youtube.com.

7. Выдвижные платформы

Экономим место. /Фото: youtube.com.