7 практичных идей, которые помогут освободить еще немного места на кухне

Большинство наших соотечественников не может похвастаться просторной кухней. Именно поэтому очень важно научиться организовывать пространство для готовки и приема пищи так, чтобы рационально использовался каждый квадратный сантиметр. На самом деле сделать это не так уж сложно.
1. Корзина для баночек
Отличный способ. /Фото: youtube.com.
На кухне всегда много мелких (и не очень) баночек для специй, макарон, крупы и многого другого. Иногда их становится слишком много, а составить все это просто некуда. Во всяком случае так, чтобы был порядок. В такой ситуации неплохим решением станет использование какой-нибудь корзинки.
2. Банки под потолком
Не только для мастерской. /Фото: youtube.com.
Наверняка многим уже приходилось видеть подобный метод организации банок и коробок для хранения, когда речь идет об обустройстве рабочего места мастера, например гаража или балкона. Если так можно хранить шурупы, почему бы не использовать данный метод и на кухне для приправ (и прочего)?
3. Хранение пульверизаторов
Вешай их под раковину. /Фото: youtube.com.
На кухне скопилось слишком много емкостей с пульверизатором? Лучше всего хранить такие сосуды где-нибудь под раковиной. Просто установите жердь и вешайте на нее каждый пульверизатор.
4. Полка вместо цоколя
Как вам такое? /Фото: youtube.com.
Наверняка и на вашей кухне у всей мебели просто цоколь. Если нужны дополнительные места для хранения, самое время задуматься над реорганизацией мебели. Как насчет того, чтобы на месте того самого цоколя установить выдвижные емкости.
5. Мусорная дырка
Больше никакого открывания дверки. /Фото: youtube.com.
На большинстве кухонь мусорное ведро устанавливается прямо под мойкой. Если дела обстоят так и в вашем случае, самое время задуматься о вырезе с дверцей на крышке стола, который будет открывать дырку ведущую прямо в мусорное ведро. Очень удобно.
6. Угловые емкости
Используйте каждый дюйм. /Фото: youtube.com.
Каждый угол, каждую щель на кухне можно использовать рационально, если заказать подходящую мебель. При желании можно спроектировать обстановку на кухне так, что рационально будет использоваться каждый сантиметр.
7. Выдвижные платформы
Экономим место. /Фото: youtube.com.
Серьезно сэкономить пространство на маленькой кухне помогут разнообразные выдвижные платформы, которые идеально подойдут для установки различной бытовой техники. Например, микроволновой печи, тостера, блендера или чайника. Таким образом, можно и дополнительное свободное место получать, когда это нужно и работать с удобством.
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