Как правильно хранить молочные продукты!







Многие из нас любят молоко и молочные продукты – они вкусные и полезные для здоровья. Жаль, что все молочные продукты так быстро портятся, и за их свежестью следует внимательно следить. Сегодня мы расскажем вам о том, как стоит правильно хранить «молочку» в холодильнике, чтобы не испортить продукт и не отравиться им.

Молоко

Натуральное молоко может храниться в холодильнике всего два, максимум, три дня. Чаще всего мы имеем дело с «магазинным» молоком (натуральное молоко, подвергшееся определенной обработке – стерилизованное, пастеризованное и т.д.). Такой продукт хранится при пониженной температуре в герметичной упаковке до недели, а в открытой – до трех дней. Если вы видите, что на упаковке указан более длительный срок, значит, в этом продукте присутствуют некие антибиотики или другие химические вещества, не позволяющие размножаться бактериям. Назвать такой продукт молоком уже сложно.

Чтобы молоко не скисало, его можно прокипятить. Но такое молоко можно хранить до двух дней. Желательно использовать емкость из стекла или металлическую посуду с эмалированными стенками, которые следует обдать кипятком. Без холодильника молоко также можно сохранить некоторое время, поместив его в емкость с холодной водой и накрыв влажным полотенцем.

Края полотенца опускают в воду, чтобы жидкость при испарении поднималась по полотенцу и охлаждала тару с молоком.

Замораживать молоко не запрещено, но после разморозки оно может иметь неодинаковую консистенцию. Чтобы нормализовать продукт, просто встряхните его.





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Кисломолочные продукты

Кефир, простокваша, йогурт или айран и прочие подобные продукты хранятся в холодильнике до недели в закрытой упаковке и до трех дней в открытой. Не стоит хранить их около сильно пахнущей еды – молочные продукты сильно впитывают чужие запахи, и это отрицательно сказывается на их вкусе. После заморозки кисломолочные продукты могут стать зернистыми. Но это не влияет на их вкусовых качествах. Только йогурт почти не отличается после разморозки по структуре. Некоторые любят специально замораживать йогурт, чтобы есть его потом, как мороженое.

Сливки, сметана и масло

Сметану и сливки хранят в чистой стеклянной посуде с крышкой, чтобы они не впитывали посторонние запахи. Домашние сливки в холодильнике хранятся не более трех суток, а стерилизованные из магазина при соблюдении целостности упаковки могут храниться значительно дольше. После вскрытия упаковки срок снижается до двух дней. Сливочное масло в холодильнике хранится до трех недель.

Сметану производят из пастеризованных сливок, добавляя туда закваску. При температуре +6-+8 градусов, она хранится около 10 дней, при +1-+2 – до месяца. Масло отлично переносит заморозку, и в морозилке его можно спокойно хранить до месяца. Жирная сметана и сливки прекрасно переносят заморозку, не теряя свой вид. А взбитые сливки превосходно сохраняют свой нежный вкус после заморозки.



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Творог и сыр

Творог – очень нежный продукт, который легко портится и теряет свой вкус. При неправильном хранении он начинает сильно горчить. Домашний творог остается вкусным и свежим в холодильнике в течение двух дней, заводской – до трех. В вакуумной упаковке срок вырастает до месяца. Хранят творог как можно ближе к морозилке. Желательно заворачивать его в пергаментную бумагу или фольгу. Если творог полежал несколько дней, его можно использовать в выпечке.

Хранение сыра зависит от его вида и условий. Твердые сыры выдерживают до двух недель в холодильнике, более мягкие – не более трех дней. Сыр хорошо переносит заморозку, но крошится.

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