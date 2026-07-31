Почему в Европе не принято занавешивать окна



/ Фото: pinterest.com. / Фото: pinterest.com.

В каждой стране и нации, стиле жизни и ведении быта есть различия, иногда совершенно непонятые и уникальные. Если некоторые понятия ещё можно объяснить местоположением или влиянием искусства, то другие вещи по сути остаются так и непризнанными. Например, приватность, в отношении того, что во многих европейских странах не принято занавешивать окна шторами или хотя бы тюлями. В каждой стране и нации, стиле жизни и ведении быта есть различия, иногда совершенно непонятые и уникальные. Если некоторые понятия ещё можно объяснить местоположением или влиянием искусства, то другие вещи по сути остаются так и непризнанными. Например, приватность, в отношении того, что во многих европейских странах не принято занавешивать окна шторами или хотя бы тюлями.Как же так вышло?



Ничего не стесняются. / Фото: booking.com. Ничего не стесняются. / Фото: booking.com.

Приезжая в европейские страны, с одной стороны можно увидеть много похожего, а с другой, огромное количество различий, которые выражаются порой в мелочах. Но при этом они становятся настолько необычными, что люди задаются вопросом, почему иные национальности имеют совсем иное мышление и отношение к собственному быту.

Во многих городах Европы не принято занавешивать окна шторами, а особенно часто такое можно встретить в скандинавских странах. И днём и вечером в окнах, в особенности частных домов, всё видно, и никто подобного не стесняется, и не собирается прятать свою жизнь. Заглядывай, кто хочет. А если какая-то заслонка и имеется, то это скорее будут жалюзи, чем шторы, но ими практически никто не пользуется.



Голландия. / Фото: in.via.com. Голландия. / Фото: in.via.com.

Люди спокойно ведут свою жизнь, смотрят вечером телевизор, зажигают свет и не прячутся при этом всём в темноте, а те, кто гуляет по улицам, могут на всё это смотреть. Но часто территория частных домов бывает окружена либо внутренним двором, либо садом, и в целом никакой нужды прятать свои окна нет. Территория такого сада вполне большая и соседи увидеть чужие окна просто не смогут за кустарниками и в темноте.

На самом деле тут причины скорее психологические, чем истинно бытовые, ведь считается, что если ты скрываешься за шторами от мира, то в целом тебе есть, что от него и прятать, что ты не хочешь показывать остальным. А так, философия жизни людей в этих странах говорит о том, что они не прячут свою жизнь и то, кто они такие на самом деле, стесняться им нечего.



Швеция. / Фото: cute-smile.com. Швеция. / Фото: cute-smile.com.

Но всё же, если посмотреть на исторический аспект, то и там можно найти много интересного. В Швеции, например, действительно заведено не просто так, люди привыкли к подобному образу жизни издавна. В 17 веке в стране существовал реальный закон, который запрещал так или иначе закрывать окна своих домов. Именно так всё внутри дома было на виду и любой проходящий мимо мог лично убедиться, что он живёт не хуже остальных, все одинаковы.

Но несмотря на то, что сегодня всё это звучит даже смешно, закон до сих пор действует, его не отменили, но всё же шведы стараются закрывать окна плотными жалюзи только на ночь. Но при этом в окна там заглядывать уже как-то и не принято, а туристы их не смущают.



Никаких штор. / Фото: au.pinterest.com. Никаких штор. / Фото: au.pinterest.com.

Что же касается Нидерландов, тут уже есть своя причина, и она кроется в 16 веке, когда назначенный королем новый наместник очень боялся, что жители создадут некие тайные общества и станут потенциально опасны. И хотя закон на незакрытые окна был введён, голландцы наоборот оставляли окна открытыми из принципа, показывая, что им совершенно нечего скрывать.

Заглядывать в окна к тому же у них не принято было ни в прошлом, ни сейчас, это считается плохим тоном, и потому шторы в Нидерландах также совсем не приняты, даже несмотря на то, что окна в домах бывают очень большими.

Есть и ещё одна интересная версия, которая касается путников. В прошлом, когда фонарных уличных столов не было, а море для викингов, которые как раз и жили на территории современной Скандинавии, было источником пропитания, свет из окон мог спасти жизнь. Они уходили на рыбную ловлю на морских судах с рассветом, но из-за опять же короткого светового дня поздно возвращались обратно, не могли видеть в темноте берег. А вот те, кто ждал их на берегу, зажигали в окнах домов свет и тем самым указывали путь.



Всё идёт из прошлого. / Фото: photocentra.de. Всё идёт из прошлого. / Фото: photocentra.de.

Но всё же эти исторические причины полностью не могли повлиять на устоявшуюся привычку оставлять окна открытыми. Если говорить именно о скандинавских странах, то стоит отметить тот факт, что северные страны имеют короткий по продолжительности световой день, особенно осенью и зимой. Постоянно серое небо и темнота в доме могут навевать скуку и хандру, потому любое количество дневного, а иногда и солнечного света просто необходимо. А вот шторы и даже тюли в полной мере всему этому, конечно же, помешают.

Световой день может длиться в самых северных регионах 6 часов и потому в порядке нормы делать дома с большими окнами. К тому же не принято в Европе вешать много люстр, они в целом не в моде. Вместо этого предпочтение отдаётся напольному освещению и разнообразным бра и светильникам на столах.



Окна выходят в свой двор. / Фото: box-office-movie-review.github.io. Окна выходят в свой двор. / Фото: box-office-movie-review.github.io.

Но сегодня такой подход больше объясняется тем, что европейцам по сути всё равно, кто и что из прохожих о них подумает. Да и в целом они считают, что подобный подход вполне безопасен. Тем же самым объясняются и стеклянные двери, а также окна до пола, которые вовсе не выглядят надёжными. Но люди за окнами в домах ничего особо и не делают, их жизнь вообще может выглядеть самой обычной и пожалуй скучной. Потому и глазеть там особо не на что. По крайней мере так считают сами европейцы. К тому же вероисповедание многих не позволит делать что-то, что могло бы нарушить общественные нормы даже через незашторенные окна.

Конечно, такой подход выглядет немного странно для многих других наций, но в целом в нём нет совсем ничего плохого. Европейцы живут спокойно, не задумываясь об общественном мнении, и их всё в этом устраивает.