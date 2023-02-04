Что зашифровал Брейгель на картине «Вавилонская башня»,ставшей символом разобщенности единого народа

Питер Брейгель Старший - гений своей эпохи, к творчеству которого вновь и вновь хочется возвращаться как к источнику визуального отражения библейских, исторических и политических событий. Его уникальные картины, полны тайн и загадок, символики и аллегорий. Они высоко ценились современниками художника, а в наши дни его работы и вовсе - бесценное достояние. Сегодня в нашей публикации еще один шедевр, поражающий своим грандиозным размахом, а также интересной сюжетной линией, художественной идеей, композиционным решением и неординарной манерой исполнения. Это - легендарная «Вавилонская башня», созданная мастером в 1563 году.
Рисунок «Художник и знаток», автопортрет, ок. 1565—1568 гг.
Брейгель в своих работах всегда выражал критику и власть имущим, и церкви. Будучи неравнодушным очевидцем бурного экономического расцвета своей страны и той напряженнейшей борьбы, которую она вела против испанской короны и церковного гнета, художник категорически отказывался писать портреты и обнаженную натуру, несмотря на заманчивые дорогостоящие заказы. Его главными героями всегда были безликие простые люди голландских провинций, что по тем временам было вызовом существующим устоям и в художественной среде, и в обществе.
Немного о сюжете картины
Согласно библейскому преданию, потомки Ноя, которые выжили во время всемирного потопа, — были представлены одним народом, говорившим на одном языке. С востока они пришли на землю Сеннаар, что в долинах рек Тигр и Евфрат и решили построить город под названием Вавилон, символом которого должна была стать башня, возведенная до небес. Замысел людей должен был символизировать единство человечества: «сделаем себе знамение, дабы не рассеяться по лицу всей земли».
До находки в начале ХХ века развалин Вавилонской башни её изображали в виде спирали, а позже - в виде зиккуратов.
Бог, увидев строящийся город и возводимую в небеса башню, рассудил: «теперь не будет для них ничего невозможного». Поскольку он не мог допустить такой дерзости от людей, то решил положить конец их деянию. В скором времени строительство города и башни заметно замедлилось, а позже и вовсе приостановилось. Главная причина крылась в том, что Всевышний, смешал их языки, чтобы строители перестали понимать друг друга. Непонимание и заставило расселиться людей по всему миру. Таким образом, история о Вавилонской башне объясняет появление разноязычия после Всемирного потопа.
Многие тут же зададутся вопросом: так существовала ли в действительности Вавилонская башня, или это библейский вымысел? Разумеется, Вавилонская башня реально существовала. Благодаря раскопкам, было установлено ее местоположение и примерное устройство. Башня не имела определенной структуры, а представляла собой настоящий архитектурный хаос из лестниц, окон и комнат.
Вавилонская башня как символ эпохи, в которой жил Брейгель
«Малая» Вавилонская башня. (1565) 59.9 х 74.6 см. Питер Брейгель Старший. Музей Бойманса ван Бёнингена, Роттердам.
До 16 столетия тема Вавилонской башни практически не привлекала внимания западноевропейских художников. Однако позже ситуация изменилась в корне. Эта тема затронула многих нидерландских мастеров, в частности Питера Брейгеля Старшего. Одной из причин был экономический расцвет Голландии и рост городов за счет переселения в них иностранцев и сельских жителей.
Так, к примеру, Антверпен, который изобразил на своем полотне Брейгель, был наводнен иностранцами. Приморские города стремительно росли, они были переполнены приезжими торговцами и проповедниками разных конфессий. Только за первую половину 16 века население города удвоилось, и по сути город являл собой ту самую разноязыкую Вавилонскую башню. Ко всему прочему городское население уже не было объединено одной церковью: католики, протестанты, лютеране и баптисты - все жили вперемешку. Суета, незащищенность и тревога охватили несчастных жителей Нидерландов. И как тут было не вспомнить о библейской истории про легендарную Вавилонскую башню, которая в ту эпоху стала одой из самых популярных образов в искусстве.
Образ Вавилонской башни в живописи Брейгеля
«Вавилонская башня», Питер Брейгель Старший (1563) 114 х 155 см. Дерево, масло. Музей истории искусств, Вена.
Именно по этой причине легенда о библейской башне привлекла внимание нидерландского художника Питера Брейгеля, который посвятил ей три своих работы. Сохранились две из них: «большая» «Вавилонская башня», хранящаяся в Вене, и «малая» – в Роттердаме. Была еще миниатюра на слоновой кости, но она не дошла до нашего времени.
Эти живописные произведения Брейгеля являются, пожалуй, самым ярким визуальным воплощением той далекой эпохи и в плане политики, и религии, и бытия.
Подробнее о картине
«Вавилонская башня». Фрагмент. (Верхняя часть башни, которой не суждено быть достроенной.)
Любопытно, что несмотря на распространённость сюжета, никому из художников до Питера Брейгеля не удавалось столь достоверно передать грандиозные размеры постройки. Его «Вавилонская башня» поражает не только размахом, но и фундаментальным знанием инженерного дела, скрупулезной проработкой мельчайших деталей и элементов. В этой работе наилучшим образом проявился уникальный метод Брейгеля, соединяющий сложно совместимое – панорамную живопись и миниатюру.
«Вавилонская башня». Фрагмент. (Художник показал развитие строительной техники по эпохам.)
При внимательном аналитическом рассмотрении полотна Брейгеля можно увидеть, как композиционно художник расположил строительные участки и работы, проходящие на них: на переднем плане — строительство ведется вручную, выше — используются длинные жерди для перемещения каменных плит, еще выше — подъемные приспособления и более мощные краны. По одной из версий историков: таким образом, Брейгель показал развитие строительной техники по эпохам.
«Вавилонская башня». Фрагмент. (Нижние ее этажи уже заселены – в окнах и дверных проемах можно разглядеть ее жителей.)
Башня возводится строителями весьма неравномерно. Нижние ее этажи уже заселены – в окнах и дверных проемах можно разглядеть ее жителей. Подняв взгляд выше, видим, что наиболее активно строительство идет на средних ярусах, которые, по логике вещей, должны были быть уже завершены. Поэтому у зрителя создается впечатление, что люди, отчаявшись возвести башню высотою до небес, решили получше обустроить ту ее часть, что ближе к земле, к реальности. Таким образом, художник хотел подчеркнуть, что башне суждено строиться вечно.
«Вавилонская башня». Фрагмент. (Кажущаяся прочной башня вот-вот рухнет и погребет под своими обломками загордившихся людей)
По задумке Брейгеля эта несогласованность в действиях, придающая башне сюрреалистический вид, говорит о том, что кара господня уже настигла мастеров: разделение языков свершилось, и они начали строить каждый по своему представлению. По итогу разобщенность приведет к тому, что строительство вряд ли будет доведено до завершения и кажущаяся прочной башня вот-вот рухнет и погребет под своими обломками загордившихся людей.
. «Вавилонская башня». Фрагмент. (Входящие в порт суда изображены с опущенными парусами, что символизирует безысходность и обманутые надежды.)
Нимрод - главный персонаж
«Вавилонская башня». Фрагмент. Библейский царь Нимрод со свитой посещает строительство башни.
На переднем плане в левом нижнем углу картины мы видим традиционно брейгелевскую жанровую сценку: библейский царь Нимрод со свитой, по заказу которого возводилась башня, посещает стройку. Чванливый владыка приехал проинспектировать ход строительства и нагнать страху на трудяг. Судя по тому как перед ним упали на колени каменотесы, это ему удалось. К слову, библейский персонаж очень уж похож на вельможу из XVI века, и не случайно. Живописец всеми средствами намекает на Карла V, отличавшегося в бытность Брейгеля особым деспотизмом.
Что же зашифровал Брейгель в своей «Вавилонской башне»
«Вавилонская башня». Фрагмент. (Живописец всеми средствами намекает на Карла V, отличавшегося в бытность Брейгеля особым деспотизмом.)
Создавая это полотно, Брейгель в который раз выступил пророком. В образе Вавилонской башни художник отразил свое представление о судьбе монаршего дома Габсбургов. Заглянув в историю, вспомним, что при Карле V в габсбургскую империю входили земли Австрии, Богемии (Чехии), Венгрии, Германии, Италии, Испании и Нидерландов.
Никто из европейских монархов, ни до, ни после, не имел так много титулов. Одних только королевских корон у Карла было формально более десятка — он одновременно был королём Леона, Кастилии, Валенсии, Арагона, Галисии, Севильи, Мальорки, Гранады, Наварры, Сицилии, Неаполя, Венгрии, Хорватии и прочее, а также королём Германии, Италии и Бургундии и титулярным королём Иерусалима.
Молодой Карл V. Автор: Бернарт ван Орлей. Лувр. / Карл V. Автор:Пантоха де ла Крус, Хуан.
Однако в 1556 году Карл отрекся от короны в пользу сына Филиппа, сложив с себя все титулы и испанскую корону. А сам удалился в монастырь. И это огромное государство, подобное Вавилонской башне под собственным весом начало распадаться.
Мораль, заложенная гением
Так, испокон веков, преодолевая взаимное непонимание и вражду, возводят люди Земли башню человеческой цивилизации. И не перестанут возводить, пока стоит этот мир, «и не будет для них ничего невозможного».
Подытоживая вышесказанное, сам собой напрашивается вывод: Башня - это сама История человечества. Она подобна дереву, возраст которого определяют по годовым кольцам, каждый ее этаж является итогом определенной эпохи в развитии общества. И любопытный момент: пока мы строим новые этажи, приходится постоянно ремонтировать, переделывать или обновлять старые, которые подтачивает и разрушает неумолимое время.
У Питера Брейгеля каждая работа это кладезь метафор, аллегорий, загадок и пословиц. Так в картине "Фламандские пословицы" Брейгель умудрился зашифровать более ста пословиц.
[/URL]
P.S. Современная башня Бурдж Халифа
Башня «Бурдж Халифа».
Со времен, которые описывает библейская история, прошло более 5000 лет. От исторического города Вавилон (территория современного Ирана) не осталось и следа. Однако дерзкая попытка "сделать себе имя" была предпринята уже нашими современниками в городе Дубае. Построенный в январе 2010 года небоскреб с помощью европейских архитекторов, стал самым высоким зданием в мире. Его высота поражает воображение — 828 метров, вместивших 163 этажа и гигантский шпиль, венчающий башню.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии