Что зашифровал Брейгель на картине «Вавилонская башня»,ставшей символом разобщенности единого народа

Рисунок «Художник и знаток», автопортрет, ок. 1565—1568 гг.

Немного о сюжете картины

До находки в начале ХХ века развалин Вавилонской башни её изображали в виде спирали, а позже - в виде зиккуратов.

Вавилонская башня как символ эпохи, в которой жил Брейгель

«Малая» Вавилонская башня. (1565) 59.9 х 74.6 см. Питер Брейгель Старший. Музей Бойманса ван Бёнингена, Роттердам.

Образ Вавилонской башни в живописи Брейгеля

«Вавилонская башня», Питер Брейгель Старший (1563) 114 х 155 см. Дерево, масло. Музей истории искусств, Вена.

Подробнее о картине

«Вавилонская башня». Фрагмент. (Верхняя часть башни, которой не суждено быть достроенной.)

«Вавилонская башня». Фрагмент. (Художник показал развитие строительной техники по эпохам.)

«Вавилонская башня». Фрагмент. (Нижние ее этажи уже заселены – в окнах и дверных проемах можно разглядеть ее жителей.)

«Вавилонская башня». Фрагмент. (Кажущаяся прочной башня вот-вот рухнет и погребет под своими обломками загордившихся людей)

. «Вавилонская башня». Фрагмент. (Входящие в порт суда изображены с опущенными парусами, что символизирует безысходность и обманутые надежды.)

Нимрод - главный персонаж

«Вавилонская башня». Фрагмент. Библейский царь Нимрод со свитой посещает строительство башни.

Что же зашифровал Брейгель в своей «Вавилонской башне»

«Вавилонская башня». Фрагмент. (Живописец всеми средствами намекает на Карла V, отличавшегося в бытность Брейгеля особым деспотизмом.)

Молодой Карл V. Автор: Бернарт ван Орлей. Лувр. / Карл V. Автор:Пантоха де ла Крус, Хуан.

Мораль, заложенная гением





У Питера Брейгеля каждая работа это кладезь метафор, аллегорий, загадок и пословиц. Так в картине "Фламандские пословицы" Брейгель умудрился зашифровать более ста пословиц.





P.S. Современная башня Бурдж Халифа

Башня «Бурдж Халифа».