Как устроен первый борт Америки

Самолет первого лица США является одним из самых узнаваемых и защищенных самолетов в мире. Трехуровневый Boeing 747-200B оборудован лучше, чем иные военные бункеры. Как устроен первый борт Америки Даже обычный Boeing 747-200B огромен внутри. Здесь же все 372 квадратных метра направлены на создание полноценной обстановки для работы и обеспечение безопасности.

Несколько конференц-залов, столовая, личные апартаменты президента, офисы старших сотрудников, оборудованная операционная (врач сопровождает каждый полет), две кухни и комнаты охраны.

Как устроен первый борт Америки Командный пункт и комната связи расположены на третьем этаже. Борт №1 предполагается использовать в качестве мобильного центра в случае ядерного конфликта, поэтому вся электроника надежно защищена от электромагнитных импульсов. Как устроен первый борт Америки Но самое впечатляющее – защита первого борта.Boeing 747-200B оборудован противоракетной системой защиты, установленной в крыльях. Сам корпус лайнера настолько крепок, что вполне способен выдержать наземный ядерный взрыв, который произойдет в зоне видимости. Как устроен первый борт Америки Бронированные иллюминаторы не могут быть пробиты даже крупнокалиберными винтовками. Самолет может без дозаправки пролететь целых 15 360 километров — более, чем достаточно в экстренных случаях.

источник


