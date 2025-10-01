Как устроен первый борт Америки

Самолет первого лица США является одним из самых узнаваемых и защищенных самолетов в мире. Трехуровневый Boeing 747-200B оборудован лучше, чем иные военные бункеры. Даже обычный Boeing 747-200B огромен внутри. Здесь же все 372 квадратных метра направлены на создание полноценной обстановки для работы и обеспечение безопасности.



Несколько конференц-залов, столовая, личные апартаменты президента, офисы старших сотрудников, оборудованная операционная (врач сопровождает каждый полет), две кухни и комнаты охраны.

Командный пункт и комната связи расположены на третьем этаже. Борт №1 предполагается использовать в качестве мобильного центра в случае ядерного конфликта, поэтому вся электроника надежно защищена от электромагнитных импульсов.Но самое впечатляющее – защита первого борта.Boeing 747-200B оборудован противоракетной системой защиты, установленной в крыльях. Сам корпус лайнера настолько крепок , что вполне способен выдержать наземный ядерный взрыв, который произойдет в зоне видимости.Бронированные иллюминаторы не могут быть пробиты даже крупнокалиберными винтовками. Самолет может без дозаправки пролететь целых 15 360 километров — более, чем достаточно в экстренных случаях.