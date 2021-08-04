Королева колбас, Мисс картофель и другие победительницы самых странных конкурсов красоты XX века

1. Королева лимонов (13 февраля 1920 года)

Мисс Роуз Кейд стала победительницей в конкурсе, который проходил в Калифорнии, заполучив почетный титул « Королевы лимонов».

2. Королева апельсинов (1930 год)

Очаровательная девушка составила бы отличную конкуренцию вышеупомянутой «Королеве лимонов» .

3. Мисс картофель из Айдахо (1935 год)

Какие только титулы не выдумывали для многочисленных конкурсов красоты в середине ХХ-го века.

4. Титул на неделю (1948 год)

Часто определенные конкурсы красоты проводились каждую неделю, поэтому звание «Королевы пончиков» редко доставался одной и той же девушке

5. Королева пончиков (1948 год)

Для победы в этом конкурсе девушке даже не пришлось одевать аксессуары в виде пончиков .

6. Королева пончиков (1951 год)

Несмотря на популярность данного конкурса красоты, неизвестно, что же делали девушки для получения данного титула.

7. Королева-пончик (1950 год)

Конкурсы красоты, в которых победительниц награждали титулом «Королева пончиков» , проводились вплоть до 1960-х годов.

8. Мисс пищевой промышленности (1951 год)

Брюнетка Бэтти Пейдж одержала победу в конкурсе, став прекрасной обладательницей почетного и очень длинного титула.

9. Королева франкфуртских колбасок (1952 год)

Такие конкурсы красоты проводились во время празднования Национальной недели хот -догов и победа здесь считалась весьма почетной.

10. Цитрусовая королева (1955 год)

Победительницей конкурса красоты, проходившего во Флориде, стала прекрасная мисс Салли Ардри.

11. Черничная королева (1955 год)

Этель Сильбер из Уайлдвуда (штат Нью-Джерси) была официально признана «Королевой черники», заняв 1-е место в конкурсе.

12. Королева сосисок (1955 год)

Джин Кортни стала победительницей в конкурсе красоты, который был приурочен к празднованию Национальной недели хот-догов.

13. Королева франкфуртских колбасок (1956 год)

Лорейн Коул с бумажной короной на голове, символизирующей победу в конкурсе красоты за звание «Королевы франкфуртских колбасок».

14. Королева пончиков (1957 год)

Джой Харман, представлявшая на конкурсе город Нью-Йорк, получила своеобразную «корону» став лучшей в борьбе за столь необычный титул.

15. Королева пончиков (1957 год)

Каждая из обладательниц «сладкого» титула была просто обязана сделать такой снимок – в короне и с пончиком .

16. Королева натуральной свинины (1961-1962 года)

Интересно, по каким же критериям проходил отбор кандидатов для участия в таком странном конкурсе красоты?

17. Королева сладостей (1964 год)

Актриса Джо Лэнсинг позирует с зонтиком за пределами павильона «Chunky Candy» на Всемирной выставке.

18. Королева кухни (1964 год)

Глория Принц получила свой необычный титул за победу в конкурсе красоты, проходившем в «House of Good Taste» в Нью-Йорке.

19. Королева вина (1965)

Актриса Паула Уэйн получила свою корону вместе с титулом «Майской винной королевы».

20. Мисс говядина (1968 год)

Победительница одного из тех самых странных конкурсов красоты, проходивших в штате Небраска в США .