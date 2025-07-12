Зачем в СССР все столы накрывали клеёнкой

Во времена Советского Союза простота и практичность были неотъемлемыми чертами повседневной жизни. Именно поэтому на каждом советском столе можно было встретить клеенчатую скатерть. Эта несложная по виду вещь имела множество положительных сторон, делая ее популярной и необходимой для каждой семьи. Клеёнка – это материал, которым пользуемся повседневно и сегодня, не задумываясь о его происхождении. Но как и когда появилась эта удивительная на первый взгляд вещь, и для чего она изначально использовалась?
История клеёнки началась ещё в достаточно древние времена. Индоевропейские кочевники использовали для покрытия своих сетей для охоты топленый деготь, который старательно наносили на полотно из ткани. Этот метод защиты от непогоды и дождя стал первым шагом на пути к возникновению клеёнки.
Прототипы клеенки появились ещё в древности /Фото:teacher-history.ru
Сегодня клеёнка - это специальный материал, состоящий из тканевой основы и водонепроницаемого слоя, который может быть изготовлен из масляной, латексной или поливинилхлоридной пропитки. Это изобретение, хорошо известное каждому, но появилось оно не СССР.
По-настоящему промышленное производство клеёнки началось в Англии еще в XVIII веке. В 1850 году там был изобретен способ производства водонепроницаемой ткани, которую покрывали слоем растительного масла и свинцовой краски.
«Масляная ткань», изначально применявшаяся в качестве покрытия и изоляционного материала, была заменена современными синтетическими вариантами пропитки, которые стали известны как «клеенка» из-за производства с примесью клея.
Производство клеёнки /Фото:newsko.ru
В те времена растущая индустриализация и спрос на новые материалы способствовали развитию и совершенствованию клеёнки.
До этого момента водонепроницаемые материалы использовались в основном для покрытия парусов кораблей. Однако их непрактичность и высокая стоимость не позволяли широкому кругу потребителей воспользоваться этими материалами в быту. Благодаря разработке водонепроницаемой ткани, покрытой растительным маслом и свинцовой краской, было возможно создание более доступного материала – клеёнки.
Материал для парусов тоже покрывался водоотталкивающим материалом тех лет /Фото:xxx-shoping.ru
Индустриальный прорыв последующих десятилетий привел к росту спроса на клеёнку. Она стала широко использоваться в строительстве для временного защитного покрытия строительных материалов, обеспечивающего сохранность объектов в процессе строительства. Клеёнка также стала неотъемлемым компонентом при транспортировке грузов, предоставляя надежную защиту от влаги и пыли. И, конечно, начала применяться в быту.
С развитием автоматизированых ткацких станков и ковров выпущенных на производстве, клeёнка стала находить применение не только на полу, но и на столах, становясь незаменимым помощником в бытовой сфере. Она отличалась легкостью очистки, не требовала особого ухода и сохраняла столешницу в идеальном состоянии. В середине двадцатого века, с развитием уже химической промышленности, искусственные клеенки из ПВХ стали вытеснять своих натуральных конкурентов. Именно тогда этот материал стал широко распространенным в CCCP, поскольку индустрия перешла от производства для промышленности к производству для гражданского сектора.
И в конце концов она появилась в быту /Фото:cdn.fishki.net
ПВХ скатерти характеризовались различными характеристиками, такими как полная водонепроницаемость, высокая износостойкость, широкая цветовая гамма и разнообразие дизайнов. Начально они использовались исключительно на кухонных столах, но со временем их применение расширилось на балконные и садовые столики. По мере эволюции и следуя последним модным тенденциям, были созданы эксклюзивные коллекции для гостиных помещений.
Зачем же в СССР накрывали стол клеенкой? Прежде всего, это был ответ на несколько факторов.
В СССР в период дефицита бытовых товаров, столы оказались одним из наиболее дорогих и редких предметов мебели. Из-за ограниченного количества доступных столов, приобретение нового было очень сложной задачей для среднестатистической семьи. Поэтому каждая хозяйка была заинтересована в том, чтобы сохранить стол в отличном состоянии как можно дольше. Одним из способов защиты было покрытие его клеенкой. Клеенка была надежным и удобным материалом, который предотвращал загрязнение столешницы и придавал ей свежий вид.
Защитная функция /Фото:dr-web.ru
Клеенка в СССР была особенной, так как содержала синтетические пропитки, делающие ее более прочной и практически неубиваемой. Это было важно, так как столы действительно использовались ежедневно для различных домашних дел и сталкивались с различными типами повреждений, включая царапины, пятна и разливы жидкостей.
В добавок к своей прочности, клеенку было легко мыть, что делало ее удобной в использовании. Домохозяйки могли просто протереть пятна и грязь с клеенки влажной тряпкой или губкой, без необходимости использовать специальные моющие средства или стирать ткань.
И легко мылась после застолья /Фото:kleo.ru
Другим важным аспектом использования клеенчатой скатерти был недостаток самих скатертей в магазинах. В то время многие товары были в дефиците, найти красивую и доступную скатерть было проблематично. Поэтому хозяйки придумали простое, но гениальное решение – покупать клеенку и использовать ее вместо дорогих скатертей. В итоге, всем было комфортно: даже при отсутствии денег на красивую скатерть, можно было создать благоустроенный стол, который не только защищал поверхность, но и облагораживал пространство.
Кроме того, клеенчатая скатерть была не только практичной, но и символичной. Она стала значимой частью советского общества, обозначая скромность и экономность. В то время, когда не каждое семейство могло позволить себе роскошные предметы декора, скатерть, даже из клеенки, добавляла некую уютность и душевность в интерьер. Более того, она часто становилась частью традиции, наследуемой от поколения к поколению.
Она была в каждой советской квартире /Фото:tn.fishki.net
Благодаря своей доступности и удобству производства, она предлагалась в разнообразных вариантах: в клетку, с узорами и цветочными орнаментами. Каждый мог легко приобрести себе кусочек этого материала. Цветная поверхность позволяла оживить обычный интерьер кухни и придать ему индивидуальность. За ней было легко ухаживать - достаточно протереть мокрой тряпкой, а еще она идеально подходила для нарезки продуктов без опасения испортить столешницу.
Она использовалась повсеместно: в квартирах, загородных домах, больницах, столовых, школах и детских садах. Клеенку продавали на определенную длину, а ширина зависела от производителя. Стоила она около двух рублей. Ее применение не ограничивалось скатертями, также из нее изготавливали фартуки для готовки, сумки и косметички. В семидесятых годах даже создавали наборы для вырезания салфеток и фартуков из клеенки по готовым шаблонам.
Фартук из клеенки /Фото:ВКонтакте
Конечно, со временем клеенчатая скатерть стала уходить в прошлое, появились новые передовые материалы, которые обладают еще большей функциональностью и дизайном. Сейчас не принято покрывать столы даже скатертью, и если все же хочется что-то положить, то намного практичнее выбрать - жидкое стекло. Оно не привлекает лишнего внимания и отлично защищает поверхность стола от царапин и других повреждений. Также никто не покрывает стены клеенкой, для этого существует огромный выбор моющих обоев.
Сегодня, в мире современных материалов и дизайнерских решений, клеёнка на столе стала скорее неудобством, нежели практичным атрибутом. В современном мире внешний вид играет огромную роль. Клеёнка, несомненно, не добавляет шарма и красоты в интерьер помещения. Наоборот, она часто выглядит дешево и нелепо, создавая впечатление времён, которые уже давно ушли.
Жидкое стекло вместо клеенки /Фото:m.aliexpress.ru
Однако, история этой скромной вещи всегда будет напоминать нам о временах, когда простые и доступные решения господствовали в нашей повседневности. Клеенчатая скатерть – это не только предмет быта, но и символ одного из этапов нашей истории.
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