Зачем в СССР все столы накрывали клеёнкой

Прототипы клеенки появились ещё в древности /Фото:teacher-history.ru

Производство клеёнки /Фото:newsko.ru

Материал для парусов тоже покрывался водоотталкивающим материалом тех лет /Фото:xxx-shoping.ru

И в конце концов она появилась в быту /Фото:cdn.fishki.net

Защитная функция /Фото:dr-web.ru

И легко мылась после застолья /Фото:kleo.ru

Она была в каждой советской квартире /Фото:tn.fishki.net

Фартук из клеенки /Фото:ВКонтакте

Жидкое стекло вместо клеенки /Фото:m.aliexpress.ru