«Парящее перо»: MAD architects представила амбициозный проект китайского аэропорта

Компания MAD Architects, возглавляемая известным китайским архитектором Ма Яньсонгом, представила новую разработку, победившую в международном конкурсе на лучший дизайн проекта терминала третьего Международного аэропорта города Чанчунь под названием «Лунцзя». Веерообразная форма нового здания со спокойной и уютной атмосферой, отчетливо напоминающая «парящее перо», является символом полета, который непременно увидят все пассажиры, приближаясь или отдаляясь от земли. А вот внутри аэровокзала путешественники смогут насладиться еще и роскошным ландшафтным дизайном.
«Парящее перо»: компания MAD architects представила амбициозный проект китайского терминала Changchun's Longjia International Airport. | Фото: archdaily.com.
Завершилось подведение итогов международного конкурса на лучший проект нового терминала для китайского города Чанчунь, победителем которого стал концепт, созданный специалистами компании MAD Architects в тесном сотрудничестве с Китайским институтом планирования и проектирования аэропортов, а также Пекинским институтом архитектурного дизайна. Запоминающийся дизайн, органические формы, инновационные внедрения и максимальное озеленение внутреннего пространства подкупило именитое жюри, так что жители крупнейшего производственно-промышленного мегаполиса северо-восточного региона Китая, который стал домом для 23 миллионов горожан (не считая гостей и транзитных пассажиров), в скором времени смогут беспрепятственно и без задержек отправиться в любую точку планеты, куда летают самолеты, конечно же.
Новый терминал позволит увеличить пассажиропоток на 22 миллиона человек в год (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: archdaily.com.
Этому поспособствует гигантский размер (270 тыс. кв. метров) новой воздушной гавани, которую соединят с двумя уже действующими терминалами аэропорта, а также напрямую она будет связана с центром мегаполиса с помощью скоростной автотрассы, железной дороги, а также ветки метро. После реализации амбициозного проекта новый терминал аэропорта «Лунцзя» сможет ежегодно принимать до 22 млн пассажиров в год, что разгрузит два имеющихся терминала, без создания столпотворений на выходе.
Терминал имеет вид «парящего» над живописным ландшафтом перышка (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.
Планировка нового терминала (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: archdaily.com.
Во время проектирования масштабного транспортного узла разработчики руководствовались удобством самих пассажиров, а вдохновлялись живописным окружением местности, где расположен третий Международный аэропорт Чанчуня (Changchun's Longjia International Airport). Поэтому вид гигантского пера, «парящего» над благоухающими лесами и лугами, голубыми озерами и щедро покрытыми зеленью лугами, преобладающими в этом регионе, выглядит вполне органично и полностью соответствует функционалу архитектурного объекта, который обеспечивает полеты.
Живописный природный ландшафт предопределил форму нового терминала (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.
Прекрасные ландшафты можно увидеть и внутри терминала (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: archdaily.com.
Довольно привлекательная форма (такая же легкая и воздушная как перышко, которое несут и кружат потоки воздуха), продолжает тему природного начала и является ответом на вечную потребность человека в общении с себе подобными и растениями. Учитывая структуру аэропорта и оформление внутреннего пространства, это общение будет безграничным. Мало того, что на подъезде/подлете к аэропорту пассажиры смогут наслаждаться открывающимся пейзажем, так и внутри самого терминала их ждет сюрприз в виде зеленых зон, повторяющих природные мотивы, присущие окружающему «городу-саду». Залы ожидания и переходы украшают традиционные китайские пейзажные картины, которые называются шаньшуй (в переводе означает «горы и вода»). Они будут состоять из живых почвопокровных растений, цветов, кустарников, деревьев, водных композиций, характерных для этого живописного региона.
Продольные окна, имитирующие рисунок пера птицы, пропускают много света (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.
В темное время суток из окон пробивается яркое освещение, подчеркивая структуру пера (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.
Интересный факт: Цифровая визуализация, представленная разработчиками компании MAD Architects, отвечающих за впечатляющую эстетику и дизайн структуры, говорит о том, что белоснежный терминал, предусматривает масштабное естественное освещение благодаря продольным проемам, напоминающих рисунок пера птицы, которое заканчивается веерообразным рисунком. Если в дневное время суток остекленные прорези просто бликуют на солнце, создавая причудливый танец, то ночью их окон выбивается свет, создавая захватывающий золотистый эффект. Хорошему освещению поспособствуют и боковые стеклянные панели, которые и создают «парящий» эффект.
Трехконтурная структура терминала позволяет увеличить количество зон выхода на посадку до 54 точек (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.
По обе стороны коридоров имеются выходы к авиалайнерам (концепт Changchun's Longjia International Airport).
Конструктивно терминал представляет собой трехконтурную структуру, центральный коридор которой начинается веерообразным расширением, куда прибывает поток людей из разных направлений. По обе стороны коридоров, уходящих в глубину летного поля, предусмотрено 54 выхода на посадку, возле которых будут припаркованы авиалайнеры, ожидающие путешествующих или выпускающие вновь прибывших пассажиров.
Несмотря на многоуровневую планировку структура залов и переходов терминала предусматривает интуитивную ориентацию (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.
Выход из метро находится в центре терминала, чтобы упростить трафик (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.
Разрабатывая новый терминал, удобству пассажиров уделили особое внимание. Структурная система здания предусматривает интуитивную ориентацию пассажиров без сложных лабиринтов и направляющих благодаря правильному освещению и разбивке на уровни. Плюс ко всему были добавлены зоны ожидания/отдыха с удобными креслами, установлены интеллектуальные структуры, автоматы для самостоятельной регистрации, проверки безопасности и т. д. Также в центральном пространстве терминала находится зал станции метро, призванная уменьшить потребность в пересадках и сокращает расстояние между входом в терминал и последующими залами.
Залы украшают традиционные пейзажные картины (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.
По сведениям редакции Novate.ru, сроки строительства пока не определены, но то, что к реализации проекта приступят в ближайшее время – это точно. Согласно Плану расширения транспортной сети, разработанному правительством Китая, к 2035 году в стране появится 400 новых аэропортов и появление нового терминала Changchun's Longjia International Airport находится в начале этого списка.
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