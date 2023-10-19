«Парящее перо»: MAD architects представила амбициозный проект китайского аэропорта

«Парящее перо»: компания MAD architects представила амбициозный проект китайского терминала Changchun's Longjia International Airport. | Фото: archdaily.com.

Новый терминал позволит увеличить пассажиропоток на 22 миллиона человек в год (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: archdaily.com.

Терминал имеет вид «парящего» над живописным ландшафтом перышка (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.

Планировка нового терминала (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: archdaily.com.

Живописный природный ландшафт предопределил форму нового терминала (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.

Прекрасные ландшафты можно увидеть и внутри терминала (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: archdaily.com.

Продольные окна, имитирующие рисунок пера птицы, пропускают много света (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.

В темное время суток из окон пробивается яркое освещение, подчеркивая структуру пера (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.

Трехконтурная структура терминала позволяет увеличить количество зон выхода на посадку до 54 точек (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.

По обе стороны коридоров имеются выходы к авиалайнерам (концепт Changchun's Longjia International Airport).

Несмотря на многоуровневую планировку структура залов и переходов терминала предусматривает интуитивную ориентацию (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.

Выход из метро находится в центре терминала, чтобы упростить трафик (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: worldarchitecture.org.

Залы украшают традиционные пейзажные картины (концепт Changchun's Longjia International Airport). | Фото: edition.cnn.com.