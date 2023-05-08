Как портреты преступников попали на денежные купюры Австралии

Австралия – это не только удивительные животные и нашествие пауков, а и весьма необычные законы, нравы и взгляды на жизнь. Впрочем, купюры с изображением фальшивомонетчика, конокрада, а также мятежного социального альпиниста – отличный пример того, насколько неординарна эта страна в принятии тех или иных решений.
1. Фрэнсис Гринуэй
Фрэнсис Гринуэй изображён на десятидолларовой банкноте 1966 года. \ Фото: incredibilia.ro.
Фрэнсис Гринуэй, великий фальшивомонетчик и фальсификатор, был осужден за подделку архитектурного контракта. В 1814 году его доставили в Новый Южный Уэльс, приговорив к четырнадцати годам заключения. По прибытии он написал весьма высокомерное заявление о приёме на работу губернатору Лаклан Маккуори. На удивление это сработало и Фрэнсис стал работать на правительство.
Инсценировка судебного процесса 1812 года. \ Фото: sl.nsw.gov.au.
Ему посчастливилось попасть к губернатору, стремящемуся улучшить колонию и нуждающемуся в его навыках. Вместе они построили городские площади пяти «Городов Маккуори» вдоль реки Хоксбери: Каслри, Питт-Таун, Ричмонд, Уилберфорс и Виндзор. В 1816 году он был назначен гражданским архитектором. За время своего пребывания на посту губернатора Маккуори передал колонии двести шестьдесят пять новых зданий, подавляющее большинство из которых было спроектировано Фрэнсисом Гринуэем.
Казармы Гайд-парка, Сидней, архитектор Фрэнсис Гринуэй. \ Фото: sydneylivingmuseums.com.au.
Фрэнсис был плодовитым архитектором, и многие из его зданий до сих пор являются достопримечательностями Сиднея. Бывшая Конюшня Дома правительства, ныне Консерватория музыки самая известная, и она, безусловно, самая великолепная. И совсем неудивительно, что лицо и имя этого человека заняло почётное место на купюре в десять австралийских долларов.
2. Мэри Хейдок
Мэри Хейдок на двадцатидолларовой банкноте. \ Фото: google.com.ua.
Мэри Хейдок (позже Мэри Рейби) была предприимчивой сиротой, которая жила со своей бабушкой. Она изображена на двадцатидолларовой австралийской купюре. Мэри, переодетая в мальчишку, была поймана в тот самый момент, когда она, украв лошадь, оправилась в путь. На тот момент ей было четырнадцать лет и она представлялась, как Джеймс Берроу, но её настоящее имя и пол были раскрыты во время суда и, вероятно, спасли её от смертной казни. В 1791 году её перевезли в Сидней, приговорив к семи годам лишения свободы.
В 1794 году, когда ей было семнадцать лет, она вышла замуж за Томаса Рейби и сменила имя на Мэри Рейби. Он был свободным поселенцем и ирландцем, работавшим на Ост-Индскую компанию. Мэри познакомилась с ним много лет назад на транспортном корабле, когда ей было всего четырнадцать лет. Она получила помилование после замужества и начала работать на Томаса в его обширных коммерческих интересах.
Дом Мэри Рейби в Ньютауне, 1923 год. \ Фото: pinterest.ru.
Когда Томас умер, Мэри взяла на себя его обязанности в бизнесе. Вскоре после его смерти умер и его партнёр, и Мэри пришлось самостоятельно вести бизнес мужа, который теперь по праву стал её. Она была настолько способной, что расширила компанию, став одной из самых богатых людей в колонии. Мэри держалась в стороне от пререканий между высшими эшелонами сиднейского общества и пользовалась большим уважением. Губернаторы Блай и Маккуори оба обедали с ней в Доме правительства и хвалили её как пример реабилитации осуждённых.
Мэри добилась респектабельности и стала дворянкой, а это значит, что она была землевладельцем с достаточным доходом, чтобы не работать. Она также могла скрывать своё каторжное прошлое, но сам факт того, что она была каторжницей, давал ей возможности, которых у неё никогда не было ранее.
По иронии судьбы Джон Макартур сказал в 1822 году, что: «Осужденные женщины, как правило, настолько развращены и являются причиной такого большого беспорядка». Но Мэри была одной из тысяч осужденных женщин, которые не вызывали беспорядков. Люди в Австралии, безусловно, вспоминают её с любовью и уважением, чего нельзя сказать о Макартуре.
Портрет Мэри Хейдок. \ Фото: donya-e-eqtesad.com.
Джон Макартур был на бывшей банкноте в два австралийских доллара, которую после заменили на монету. Провозглашённый отцом шерстяной промышленности Австралии, он, вероятно, был самым большим мошенником в колонии. По иронии судьбы, он единственный человек, когда-либо изгнанный из исправительной колонии и вынужденный остаться в Англии. Он был изгнанником из страны изгнанников.
Он дрался на дуэли со своим командиром, серьёзно ранив его, а также сыграл важную роль в отзыве трёх губернаторов, и его выходки стали причиной единственного Военного переворота и свержения правительства в истории Австралии.
3. Джон Макартур
Джон Макартур изображён на двухдолларовой банкноте 1966-1988 годов.
Джон Макартур, который также фигурировал в австралийской валюте, прибыл в колонию в качестве офицера корпуса Нового Южного Уэльса в 1790 году. Он начал создавать проблемы ещё до того, как прибыл его корабль.
Второй сын торговца тканями, Джон остро осознавал своё скромное происхождение и ревниво защищал то, что считал своей честью и статусом. Хотя Кодекс чести джентльменов запрещал заниматься коммерцией и считал это вульгарным, а военным офицерам было запрещено, Макартур приехал в колонию только для того, чтобы поживиться. Он нёс прямую ответственность за то, что Корпус Нового Южного Уэльса стал известен как Корпус Рома и его ужасная репутация худшего британского полка, когда-либо надевавшего красный мундир.
Портрет Элизабет Макартур, неизвестный художник. \ Фото: thejoysofbingereading.com.
Любое пренебрежение, реальное или чаще воображаемое, привело его к возмездию, лелеемое годами обиды. Не имело значения, кто вызвал это пренебрежение, он действовал против кого угодно, включая своего командира и трёх губернаторов. Джон избежал обвинения в государственной измене за участие в восстании рома, чтобы стать крупнейшим землевладельцем в стране. В итоге, он стал одним из удачливых, изворотливых парней, которым всегда всё сходило с рук.
Портрет Джона Макартура. \ Фото: escape.com.au.
Его часто называют отцом шерстяной промышленности Австралии, но на самом деле ответственность за это несла его жена Элизабет. Он даже не был первым, кто привёз овец-мериносов в Австралию, хотя его покупка у Королевского стада улучшила породу. Элизабет основала шерстяную промышленность вместе с бывшими заключёнными и новыми поселенцами, в то время как Макартур был изгнан из колонии.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии