Вперёд в прошлое: 20 странных и смешных фотографий из прошлого

Развлекались как могли.
Ретро-фотографии, собранные в нашем обзоре, однозначно вызову улыбку или удивление. Сегодня приходится только догадываться об истории этих снимков и о том, что хотели сказать их авторы, но выглядят они в любом случае забавно.
1. Даже очень необычно для ретро-фото
Мужчина с медвежонком по улицам города.
2. Жить легко
Фотокадр вызывает недоумение: то ли вода вышла из берегов и затопила пляж, то ли люди так отдыхали в 1953 году?
3. Вам открытка пришла
Французская открытка 1900 года с изображением девочки, которую щипает аист.
4. Отвлекающий маневр
Как часто друзья с нами хотят пошутить.
5. Митинг
Демонстрация 1921 года против запрета пить вино.
6. Дуэль
Это всего лишь фотокадр тестирования бронежилета.
7. Деревянные купальники
В 30-х годах купальники прикрывали все.
8. Фрекен Бок
Услужливая ворона то ли укладывает малыша спать, то ли будит.
9. Фигура коня
Надо внимательно всмотреться в фото и уловить смысл.
10. Обжорливая хозяйка
Не успело остыть, но надо попробовать.
11. Толстый папа бегемот
Чего не сделаешь ради своей любимой внучки.
12. Человеконожка
Оригинальная идея танца.
13. Собака лучший друг человека
Пес переодетый в костюм.
14. Тысяча книг и я
Определенно у автора этой фотографии была цель. Но какая?
15. На берегу реки
В зо-ые года папы учили так своих детей плавать.
16. Юмористическое ретро фото
И кони сыты, и волки целы.
17. Держи меня крепче, папа
Прям как из волшебника Изумрудного города.
18. Ролики и скакалка
А Вы смогли бы на одной ноге кататься, да еще прыгать на скакалке?
19. Лондон 1939 год
Опасность может подстерегать на каждом шагу.
20. Африканские скачки
Первые и последние олимпийские игры в Африке.
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