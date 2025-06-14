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Пуэр: почему этот чай называют «гнилым»



Чай — это достаточно распространенный напиток, который пьют практически везде. Существует много разных видов. Сегодня мы поговорим об одном из них. Пуэр — это постферментированный чай китайского происхождения.

Пуэр называют «гнилым» из-за особенностей его приготовления

Пуэр называют «гнилым» из-за особенностей его приготовления

Оказывается, что многие называют его «гнилой чай».
Дело в том, что он отличается от других видов тем, что имеют особую технологию производства. Собранные листья подвергаются ферментации. Если говорить простыми словами, то они просто гниют. Стоит отметить, что этот процесс может происходить как естественно, так и искусственно. Например, при искусственном этот напиток можно производить достаточно быстро. А если говорить о естественном процессе, то листья могут стареть и до нескольких десятков лет. За счёт этого получается уникальный напиток, который не похож ни на один другой.

 
Листья собирают в Китае

Листья собирают в Китае

 

Существует два вида этого чая: Шен Пуэр и Шу Пуэр. Но чем же они отличаются? Оказывается, что Шен Пуэр выдерживается естественным образом. Этот напиток отличается своим ароматом и яркостью вкусовых ощущений. Шу Пуэр выдерживается искусственно. Он, в свою очередь, имеет древесные нотки. Эти два вида различаются своим качеством сырья. В зависимости от этого формируется и сама стоимость.

 
Этот чай можно делать вручную

Этот чай можно делать вручную

 

Кроме того, пуэр можно изготавливать вручную. На древесных фабриках Китая делают прессованный чай в камнях. Первичный чай заворачивают в ткань и кладут на дно бочки. После этого листья пропаривают и кладут под первую деревянную гирю.
Но это ещё не всё. Оказывается, что его нужно помещать под гири несколько раз, при этом каждая последующая должна весить все больше и больше. Когда чай спрессован, его можно обернуть в бумагу и отправить на рынок.
Прессованный чай

Прессованный чай

 

Также стоит отметить, что пуэр изготавливают и на фабриках с использованием машинного оборудования. Например, в Юньнане для придания формы чаю используют металлические формы и специальные машины. Благодаря этому на заводе могут изготовить тысячу таких дисков в день. Прессованный чай может быть самых разных форм. Кроме того, он продается даже в рассыпном виде.
Он продается даже в рассыпном виде

Он продается даже в рассыпном виде

 

Наверняка у многих возникает вопрос: а зачем чайные листья нужно превращать в такие диски, если гораздо проще продавать его в рассыпчатом виде? Оказывается, что ответ на этот вопрос кроется в истории. Изначально пуэр сжимали для обычного удобства. Ведь раньше их перевозили на конных караванах. Также считается, что в таком виде чай не только лучше сохраняет свои качества, но и улучшает. Кроме того, существуют традиционные формы прессовки. Это — блин, кирпич, точа и гриб бессмертия.
Существуют традиционные формы прессовки

Существуют традиционные формы прессовки

 

А откуда у чая такое название? Оказывается, что «Пуэр» происходит от названия города. В императорскую эпоху здесь осуществлялась его торговля. Некоторые виды этого напитка обладают мягкостью и яблочным послевкусием. А есть и те, которые знамениты своими древесными нотками. Но самый дорогой чай собирают в селе Лао Бан Чжан уезда Мэнхай.

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