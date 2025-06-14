Пуэр: почему этот чай называют «гнилым»

Чай — это достаточно распространенный напиток, который пьют практически везде. Существует много разных видов. Сегодня мы поговорим об одном из них. Пуэр — это постферментированный чай китайского происхождения.
Пуэр называют «гнилым» из-за особенностей его приготовления
Оказывается, что многие называют его «гнилой чай»., то они просто гниют. Стоит отметить, что этот процесс может происходить как естественно, так и искусственно. Например, при искусственном этот напиток можно производить достаточно быстро. А если говорить о естественном процессе, то листья могут стареть и до нескольких десятков лет. За счёт этого получается уникальный напиток, который не похож ни на один другой.
Листья собирают в Китае
Существует два вида этого чая: Шен Пуэр и Шу Пуэр. Но чем же они отличаются? Оказывается, что Шен Пуэр выдерживается естественным образом. Этот напиток отличается своим ароматом и яркостью вкусовых ощущений. Шу Пуэр выдерживается искусственно. Он, в свою очередь, имеет древесные нотки. Эти два вида различаются своим качеством сырья. В зависимости от этого формируется и сама стоимость.
Этот чай можно делать вручную
Кроме того, пуэр можно изготавливать вручную. На древесных фабриках Китая делают прессованный чай в камнях. Первичный чай заворачивают в ткань и кладут на дно бочки. После этого листья пропаривают и кладут под первую деревянную гирю.
Прессованный чай
Также стоит отметить, что пуэр изготавливают и на фабриках с использованием машинного оборудования. Например, в Юньнане для придания формы чаю используют металлические формы и специальные машины. Благодаря этому на заводе могут изготовить тысячу таких дисков в день. Прессованный чай может быть самых разных форм. Кроме того, он продается даже в рассыпном виде.
Он продается даже в рассыпном виде
Наверняка у многих возникает вопрос: а зачем чайные листья нужно превращать в такие диски, если гораздо проще продавать его в рассыпчатом виде? Оказывается, что ответ на этот вопрос кроется в истории. Изначально пуэр сжимали для обычного удобства. Ведь раньше их перевозили на конных караванах. Также считается, что в таком виде чай не только лучше сохраняет свои качества, но и улучшает. Кроме того, существуют традиционные формы прессовки. Это — блин, кирпич, точа и гриб бессмертия.
Существуют традиционные формы прессовки
А откуда у чая такое название? Оказывается, что «Пуэр» происходит от названия города. В императорскую эпоху здесь осуществлялась его торговля. Некоторые виды этого напитка обладают мягкостью и яблочным послевкусием. А есть и те, которые знамениты своими древесными нотками. Но самый дорогой чай собирают в селе Лао Бан Чжан уезда Мэнхай.
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