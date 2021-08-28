11 обновлений для дома и сада, которые можно устроить с помощью пластиковых контейнеров

Пластиковые контейнеры актуальны везде: в огороде, на чердаке в гараже и даже в качестве мебели в обычной квартире.

Обычно они используются для компактного хранения вещей, однако есть варианты и гораздо интереснее.

Несколько оригинальных идей помогут создать нечто необыкновенное и полезное из того, что всегда есть под рукой.

1. Домик для домашнего любимца

Многоэтажная конструкция для маленького пушистика.

Что может быть увлекательней, чем сделать с ребенком домик для хомячка своими руками? Во-первых, это интересно и познавательно, ну а во-вторых, это значительная экономия, поскольку крутое жилище можно сделать из того, что без дела валяется дома. Хомячок тоже будет доволен. В новом доме он сможет есть, спать, играть, спать и тренироваться на любом этаже, который ему больше всего понравится.

2. Маленький пруд

Для своего сада можно обустроить вполне симпатичный и эффектный водоем.

Любите созерцать природу, слушать шум воды и познавать собственный дзен? Тогда эта идея для вас. Пластиковый контейнер весьма просто перепрофилируется в красивый и завораживающий пруд. Это идеальный проект для любителей сада. Сделать пруд не сложно, а главное эстетически приятно. Нужно только закопать контейнер, обеспечить ток воды, а сверху все украсить камнями, ракушками и декоративными растениями.

3. Нестандартное применение

Практично, комфортно и не занимает много места.

Обычно контейнеры для хранения прячут под кровать или в гараж. Однако дома их будет гораздо удобнее использовать, если они висят на стене. Для установки понадобятся металлические кронштейны, которые позволят сдвинуть контейнер для хранения в любой нужный момент, а затем вернуть его на место. Если ящики немного украсить, то они отлично впишутся в любой интерьер.

4. Удобство важнее всего

Красиво и удобно.

В несколько раз увеличить практичность пластикового контейнера могут простые колеса на дне. Это отличная идея для хранения детских игрушек или передвижного пуфа с секретным отделением внутри.

5. Контейнеры, которые спасают жизнь

Обязательно нужно сделать наклейки.

Пластиковые контейнеры могут сослужить добрую службу не только для хранения банальных вещей. Если дома много разных лекарств, их тоже нужно привести в порядок. Небольшие пластиковые контейнеры являются отличным решением для хранения множества компонентов, распределенных по категориям. В отдельные коробки можно положить все лекарства от желудка, аллергии, простуды, сердца и других медицинских проблем.

6. Контейнеры для закусок

Дети будут в восторге от таких угощений, да и взрослые тоже.

Если нужно устроить детский праздник или тематическую вечеринку, пластиковые контейнеры точно будут в теме. Достаточно украсить их оригинально, и они создадут именно ту атмосферу, которая нужна для праздника и хорошего настроения. Отлично подойдут пластиковые контейнеры среднего и маленького размера, которые нужно задекорировать в выбранной тематике. Наполняем их закусками и отправляем на стол — никто не останется равнодушным.

7. Дела огородные

Большие пластиковые контейнеры идеально подходят для саженцев.

В пластиковые контейнеры очень удобно сеять семена, чтобы потом высаживать ее в огород, когда пройдут заморозки. Если в планах использовать их в качестве горшка для семян постоянно, нужно обязательно просверлить несколько отверстий в дне для дренажа. Чтобы пластиковые емкости максимально вписывались в интерьер дома или другого помещения, их можно украсить или разрисовать.

8. Кошачья обитель

Интересное устройство для кошачьих забав.

Ушастые шкодники очень любят укромные местечки. Особенно если они располагаются как можно выше. Соединить два их основных желания и воплотить в жизнь сокровенные мечты помогут несколько больших пластиковых контейнеров. Нужно установить их друг на друга и закрепить с помощью горячего клеевого пистолета. Чтобы сделать их удобными для питомца, вырезаем отверстие в передней части каждого контейнера и обшиваем тканью, чтобы кошкам комфортно было лежать внутри.

9. Идея для любителей рыбалки

Надежное хранилище для наживки.

Если вы любите ловить рыбу, вам точно пригодится пластиковый контейнер. Его можно использовать для хранения и выращивания червячков для наживки. К ним всегда будет легкий доступ, и не придется никого выкапывать или искать.

10. Удобное решение для отдыха

Охлажденные напитки в пластиковом контейнере.

Не обязательно использовать для охлаждения напитков металлическую емкость. Можно взять пластмассовую и покрасить ее под «металл» или задекорировать по-другому. И экономия денег, и удобство, и творческое самовыражение.

11. Оформление

Красота не требует жертв, она просит лишь немного свободного времени.

Чтобы пластиковые контейнеры максимально гармонично вписывались в окружающую обстановку, можно использовать несколько простых приемов из декорирования. Краска, трафареты, украшение наклейками или лентами, обивка тканью или оформление жгутом. Все, что только душа пожелает, чтобы сделать обычный пластик произведением искусства именно для вашего вкуса и интерьера.

Источник