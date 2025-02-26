13 клише о жизни во Франции глазами иностранцев, порядком поднадоевших французам

1. «Французы носят полоску, берет, красный шарф и несут в руках багет»

Ну просто типичный француз! / Фото: cedric-villain.info

2. «Французы поголовно играют в петанк»

Петанк. / Фото: optuseducation.com

3. «Во Франции все живут в Париже или на Лазурном Побережье»

Белым облачком обведены зоны проживания французов глазами иностранцев, насмотревшихся кино про Францию. / Фото: cedric-villain.info

4. «Во Франции все одеваются невообразимо стильно, как от кутюр»

Жак-Ив Кусто. / Фото: mobillegends.net

5. «Французы едят только круассаны, фуагра, чеснок и пьют только красное вино»

Весь рацион французов. / Фото: cedric-villain.info

6. «Французы считают, что картошку-фри изобрели бельгийцы, вот ведь бу-га-га!»

Это придумали в Бельгии, к нам не относить! / Фото: slutsk24.by

7. «Во Франции все всё время говорят «О-ла-ла!!!»

О-ла-ла! / Фото: cedric-villain.info

8. «Во Франции придумали французский поцелуй!»

А мы-то тут при чём?! / Фото: lediveka.ru

9. «Французы всегда и везде, при любом случае слушают аккордеонную музыку»

Вот ведь клише! / Фото: cedric-villain.info

10. «Во Франции самые крутые политики»

Шарль Де Голль. / Фото: infobae.com

11. «Французы называют свои катера на Сене мухами»

Лодки-мухи?!

12. «Француженки не бреют подмышки»

Софи Лорен. / Фото: citifox.ru

13. «Во Франции грубые таксисты»

Типичный парижский таксист. / Фото: cedric-villain.info