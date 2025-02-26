13 клише о жизни во Франции глазами иностранцев, порядком поднадоевших французам

У французов есть одна черта - она весьма самоироничны. Готовы в шумной компании часами кряду шутить сами над собой. Поэтому они любят создавать анекдоты и сатирические видео как про собственные навязчивые черты, так и про то, какими их видят иностранцы. Данный материал создан на основе аутентичной французской народной сатиры и консультации живущей во Франции приятельницы автора.
1. «Французы носят полоску, берет, красный шарф и несут в руках багет»
Ну просто типичный француз! / Фото: cedric-villain.info
Полоска, берет, красный шарф - арт-отголоски о Франции из самых разных эпох, начиная с Ренессанса. Наш французский источник утверждает, что лишь одно в данном клише правда - французы действительно очень часто идут из булочной домой с багетом. Представьте себе: гостья, давно проживающая во Франции, посетила белорусскую приятельницу и обратилась к её маме, портной, принеся отрез холста. Но нет, она не собралась писать картины маслом. Она принесла холст, чтобы из неё был пошит... мешок для хранения багета дома! Истинная француженка!
2. «Французы поголовно играют в петанк»
Петанк. / Фото: optuseducation.com
Петаанк (от фр. pétanque от прованс. pèd tanco дословно «ноги-колья», поскольку при броске игрок не должен отрывать ноги от земли, пока шар не коснется земли, то есть ноги уподобляются врытым в землю кольям) - провансальский национальный вид спорта, бросание шаров. Многие иностранцы полагают, что французы одержимы игрой в петанк. Чтобы было понятно: во Франции сейчас в петанк играет ровно столько же пенсионеров, сколько в постсоветских странах во дворе режутся товарищи возрастные в домино. Так что данное клише смешит французов молодого и среднего возраста.
3. «Во Франции все живут в Париже или на Лазурном Побережье»
Белым облачком обведены зоны проживания французов глазами иностранцев, насмотревшихся кино про Францию. / Фото: cedric-villain.info
Это клише родилось благодаря кинематографу. Да, топовые французские режиссеры снимают чаще всего на таких локациях, как Париж и Ривьера, редко снимая про французскую провинцию фильмы для широкого зрителя.
4. «Во Франции все одеваются невообразимо стильно, как от кутюр»
Жак-Ив Кусто. / Фото: mobillegends.net
Французы шутят: «Вы правда считаете, что мы одеваемся элегантно? Тогда посмотрите, во что были одеты Жанна Д'Арк, Шарль Де Голль, Наполеон Бонапарт, Жак-Ив Кусто и Марсель Марсо! Вы точно передумаете!»
5. «Французы едят только круассаны, фуагра, чеснок и пьют только красное вино»
Весь рацион французов. / Фото: cedric-villain.info
Это любимейший стереотип французов. Нет, всё не совсем так. Они едят куда больше видов пищи и пьют не только вино. В противном случае они бы просто вымерли.
6. «Французы считают, что картошку-фри изобрели бельгийцы, вот ведь бу-га-га!»
Это придумали в Бельгии, к нам не относить! / Фото: slutsk24.by
Данный пункт материала немножечко разрушит систему. Да, французы очень не любят, когда им в очередной раз напоминают, что они так считают. И им это действительно адски поднадоело. Поскольку это напоминает им о давней их неприязни к бельгийцам. Вот только данное клише.... истинная правда! Бельгийцы на самом деле придумали этот фастфуд, и в их присутствии подвергать сомнению это утверждение не следует. Но в Бельгии полагают, что американцы подсмотрели этот продукт в Бельгии, когда воевали там в годы Первой и Второй мировых войн.
В чём суть сыр-бора? Почему французов так бесит, что изобретение фри приписывают именно им, почему им так хочется немедля переадресовать сие изобретение бельгийцам? Ответ прост! В английском языке одно из названий картошки-фри звучит как «French Fries», что в переводе «французская жареная картошка». Но здесь имел место маркетинговый ход: поскольку Бельгия в первой половине прошлого века считалась суть той же самой Францией, то подсмотренное там блюдо было гораздо выгоднее выдавать за продукцию страны высокой кулинарии - Франции.
7. «Во Франции все всё время говорят «О-ла-ла!!!»
О-ла-ла! / Фото: cedric-villain.info
Ещё одно клише, рождённое из кинопродуктов и мультфильмов, преимущественно снятых не во Франции. Данное междометие означает «Ой!» Как часто мы, русскоязычные люди, говорим «Ой!»? Вот ровно столько же говорят и французы. Нет, они не начинают каждую фразу с «О-ла-ла!»
8. «Во Франции придумали французский поцелуй!»
А мы-то тут при чём?! / Фото: lediveka.ru
Под «французским поцелуем» при большом упорстве английского языка весь мир подразумевает интимный поцелуй губы в губы взасос. Но французы точно не изобрели его! Упоминания о глубоких поцелуях или поцелуях с раскрытым ртом встречаются во многих античных текстах. Самый ранний из них датируется 1500 годом до нашей эры и написан на вединском языке - одной из разновидностей древнеиндийского языка. В 3 веке нашей эры в знаменитом индийском трактате «Камасутра» среди мест тела, подходящих для поцелуев, упоминается внутренняя полость рта.
Эта своеобразная инструкция - прямое доказательство того, что поцелуи «с языком» уже были распространены в Индии более 1700 лет назад. Никому и в голову не приходило назвать страстный глубокий поцелуй в губы «французским», пока во время Первой мировой войны Францию не наводнили союзные американские и британские военнослужащие. Именно они и «приписали» французам изобретение интимной ласки, которой уже пару тысяч лет было на тот момент.
9. «Французы всегда и везде, при любом случае слушают аккордеонную музыку»
Вот ведь клише! / Фото: cedric-villain.info
Тут мы будем кратки. Нет, во Франции не играют на аккордеоне на похоронах, танцах и в туалете. Нет и ещё раз нет. Это киношно-рекламный штамп.
10. «Во Франции самые крутые политики»
Шарль Де Голль. / Фото: infobae.com
Над этим клише французы ржут максимально сильно. Ведь они точно знают, что Шарль Де Голль был безбожным диктатором, который полностью подчинил себе СМИ, Жак Ширак на выходе имел пару сотен судебных дел, а Саркози однажды ляпнул, что «ни один человек из Африки не вписал своё имя в историю».
11. «Французы называют свои катера на Сене мухами»
Лодки-мухи?!
«Bateaux Mouches» - открытые экскурсионные катера, которые открывают посетителям Парижа, Франция, вид на город с берегов реки Сены. Они также работают на парижских каналах, таких как канал Сен-Мартен, который частично находится под землей. Дословно название этих катеров действительно переводится как «лодки-мухи», если вбить в переводчик данное словосочетание. Но мухи тут ни при чём. Просто основателя данной сухододной компании в середине 19 века звали Жан-Себастьян Муш (Jean-Sébastien Mouche).
12. «Француженки не бреют подмышки»
Софи Лорен. / Фото: citifox.ru
Действительно такой факт имел место в 1990-х годах, на пике феминистических движений во Франции. Чтоб проявить свою независимость от навеянных временем правил, большинство француженок отказались брить подмышки. Но сейчас этот принцип перестал работать и во Франции, как и во всем мире, женщины преимущественно бреют подмышки. Современные француженки производят неизгладимое впечатление - это стильные и ухоженные дамы с особым шармом.
13. «Во Франции грубые таксисты»
Типичный парижский таксист. / Фото: cedric-villain.info
Породили это клише преимущественно британцы. В 2013 году был проведен соцопрос, который показал, что самые грубые таксисты, по мнению британских туристов, - в Париже и Риме. Эти столицы считаются адом для тех, кто сидит за рулем, но, судя по итогам соцопроса, пользоваться услугами такси там не менее сложно. В исследовании принимали участие 2100 британцев, отправлявшихся на отдых за границу в последние 12 месяцев. 86 % респондентов описали дружелюбного таксиста как разговорчивого человека, а 42 % отметили, что такой водитель дает советы и делится знаниями о месте, куда едет турист. 56 % участников исследования заявили, что грубый таксист - это человек, который не оказывает никакой помощи, то есть в точности как таксисты в Париже.
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