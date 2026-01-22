Королева декаданса: как жила и почему закончила в нищете Луиза Казати

Одни называли ее ведьмой с волосами пахнущими шампанским и икрой, сумасбродкой и Медузой горгоной, а то время как для других она была богиней и живой метафорой. Отношение к ней у современников было противоположное, но ее личность никого не оставляла равнодушным. Особенно ее любили поэты и художники, для которых она была настоящей музой.
Девочка-денди
Луиза Казати с дочкой
Луиза Адель Роза Мария Амман появилась в Милане в 1881 году в очень богатой семье. Ее отцом был магнат Альберто Амман, который получил титул графа при монархе Умберто I. Мама Люсия Бресси была настоящей светской львицей. Луизу вместе со старшей сестрой обучали дома, что характерно для аристократии как раз для тогдашнего времени. Луизе было скучно на занятиях, ее душа с раннего возраста лежала к искусству, особенно ей давалось рисование.
Но спокойная жизнь пришла к концу, когда мама девочек умерла, а спустя два года за ней ушел и отец. Опеку над сестрами одержали тетя и дядя девочек. В один день они получили огромное наследство. По предположениям итальянской прессы, в то время они стали самыми богатыми жительницами Италии.
Луиза Казати
Сначала Луиза находилась в тени своей старшей сестры, более грациозной и эффектной. Но вот у Луизы был магнетический взгляд, который притягивал внимание. У нее было много поклонников, и в 19 она решила стать женой представителя старинного аристократического рода маркиза Камилло Казати Стампа ди Сончино. Он был всего на четыре года ее старше и был прекрасной партией, ведь по статусу семья жениха должна была превосходить семью невесты.
Любовник и друг
Портрет Луизы Казати авторства Джованни Больдини
Луиза была явно не создана для семейной жизни и начала изменять уже через три года после свадьбы. Замужняя маркиза на охоте встретила писателя Габриэля д'Аннунцио и влюбилась. Низкорослого лысого писателя привлекательным назвать было сложно, но по рассказам очевидцев, просто заговорив, он мог покорить любую женщину.
Д'Аннунцио был не только драматургом, писателем, поэтом военным летчиком, еще он был известным ловеласом, его даже называли лучшим в Италии любовником. Есть мнение, что реальные амурные похождения давали ему отличный материал для постельных сцен в его произведениях.
Габриэлm д'Аннунцио
Ему было 40, а ей 22 и сначала она стала просто одной из его любовниц. Но то, что сначала было любовной связью, скоро превратилось в настоящую дружбу, которую они поддерживали после много лет.
Ни он, ни она были на верность не способны, но Казати стала для Д'Аннунцио музой, и он научил ее бежать от всего мирского и это ее сделало иконой.
Изменяла мужу Луиза не только с д'Аннунцио, но и с другими не такими известными мужчинами. Супруг игнорировал годами похождения жены, разводил лошадей и собак в поместье, и это было легко, ведь они жили отдельно все годы брака. Официально они развелись лишь через 14 лет после женитьбы: Луиза стала первой католичкой в истории, которая расторгла брак.
Стиль
Луиза Казати
Современная пресса называет Луизу "Леди Гагой 1920-х". Ведь именно эпатажность и экстравагантность сделали ее модной иконой. После свадьба с Казати она одевалась в консервативные наряды, характерные для женщин ее круга, но роман с Д'Аннунцио сделал ее смелее в выборе образов. Она коротко остригла волосы и покрасила их в рыжий цвет, большие глаза подводила черным и выделяла накладными ресницами. От природы худая свой тонкий стан Казати не прятала, а подчеркивала обтягивающими нарядами. Биографы отмечают, что томного взгляда Казати добивалась не только при помощи макияжа, но и благодаря экстракту белладонны.
Королева
Луиза Казати
Казати в начале ХХ века получила звание “королевы декаданса” за свою экстравагантную внешность и поведение. И это проявлялось во всем начиная от романа с д'Аннунцио: она не скрывала, что изменяет мужу так что вокруг ее имени постоянно существовала атмосфера скандала.
Казати тратила на свои выдумки невероятные суммы денег. Она поселилась в Венеции в совету д'Аннунцио. Все, от пола до потолка дышало роскошью: египетские статуэтки и оранжерейные цветы, драгоценные камни и дорогое кружево в интерьерах. В этом дворце, как и в других в Париже и Риме, содержали еще и экзотических животных: сов и павлинов, горилл, пантер, львов и гепардов. Особенно сильно Луиза любила говорящего попугая, который выкрикивал ругательства.
Луиза Казати
Казати устраивала в своих дворцах эксцентричные вечеринки. Гости никогда не знали, чего от нее ожидать в следующий раз. То она выходила со змеей, выкрашенной золотой краской, то ее шею украшало "ожерелье" из укусов очередного любовника. Дома у нее собирались звезды того времени: Вацлав Нижинский, Сергей Дягилев, Айседора Дункан. Казати приписывают романы с Роберой де Монтескье и Жаном Кокто.
Однажды по берегу канала маркиза гуляла с гепардом на поводке, надев на нагое тело шубу, жемчуга и ярко накрасившись. В оперу она могла прийти в головном уборе из павлиньих перьев, для эффектности сбрызнутое кровью недавно зарезанной курицы. А на одну из вечеринок пришла в платье, расшитом сотнями маленьких электрических лампочек: но в той конструкции что-то вышло из-под контроля поэтому маркизу ударило током.
Портрет Луизы Казати авторства Джованни Больдини
Луиза заказывала дизайн своих костюмов у художника дягилевских балетов Льва Бакста. Для нее он придумывал тематические образы. Парижские модельеры сами с удовольствием разрабатывали наряды, к примеру, Поль Пуаре создал каскадное платье, украшенное бриллиантами.
В 1919 году эпидемия испанки унесла жизнь ее сестры Франчески, которой было всего 39. Луиза тяжело переживала потерю сестры и чтобы отвлечься она отправилась путешествовать по миру.
Некоторые из стран на нее особенно повлияли. Например, после поездки в Индию она якобы осознала, что была тигром в прошлой жизни, после этого она попросила добавить в ее рыжие волосы черные полоски. На острове Капри Казати снова решила изменить внешность. Она красила волосы то в зеленый, то в черный, носила черные вуали и платья.
Магия
Луиза Казати
Луизу Казати мистика интересовала на протяжении всей жизни. Среди ее близких были люди, которые называли себя колдунами и гадалками. Ходили слухи и о сатанинских обрядах, которые в реальности были театрализованными перфомансами, как и многие другие. Кстати, странное и откровенно эксцентричное поведение Казати частично объясняется тем, что она, как и ее богемный круг общения не отказывала себе в опиуме, кокаине и абсенте.
Конец красивой сказки
Луиза Казати
Любовь тратить баснословные деньги на предметы роскоши плохо кончилась для Луизы. К 50 годам долгов она насобирала на 25 миллионов долларов. Но она не могла отдавать деньги кредиторам, потому что на дворцы, драгоценности, путешествия вечеринки и прочее ушло слишком много. Дворец в Венеции пришлось продать. Парижский особняк тоже выставила на продажу вместе со всем, что было внутри, по слухам одной из покупательниц была Коко Шанель.
После этого Луиза переехала к дочери в Лондон. Она впала в депрессию, то ли от мыслей о нищите, то ли от страха старости. В последнем письме Габриэле д'Аннунцио она просила денег, но тот даже не соизволит ответить.
Луиза Казати
Последние три десятилетия Луиза Казати жила на деньги, которые удалось выручить от продажи атрибутов ее роскошного образа жизни. Ей хватало на аренду маленькой квартиры в Лондоне, корм для собак и гадания на Таро.
Ходили слухи, что Луиза много пила, что ее даже видели, когда она рылась в мусорном баке в поисках кружева и перьев для своих шляп. Говорили, что она была вынуждена вместо квартиры спать в дешевых ночлежках. Из жизни Луиза Казати ушла в в 1957 году в 76 лет. Жизнь королевы декаданса прервал сердечный приступ. Хоронили ее с накладными ресницами и в ее любимом кожаном пальто. На могильном камне красуется цитата из "Антония и Клеопатры" Шекспира: "Над ней не властны годы. Не прискучит ее разнообразие вовек".
