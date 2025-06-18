7 занимательных фактов о советских мультфильмах, которые получили признание даже в Ватикане

1. О памятных монетах с изображением советских мультгероев

Монеты острова Кука, 2008 год. /Фото: imperial-mag.ru

2. О запрете мультсериала «Ну, погоди!» в Финляндии

Оказывается, Заец, по мнению финнов, совсем не протагонист. /Фото: cdn.ruposters.ru

3. О проблемах с озвучкой «Бременских музыкантов»

Бременские музыканты чуть не остались без голосов и знаменитых песен. /Фото: kto-ozvuchival.ru

4. О признании советских мультфильмов в Ватикане

Ватикан признал советские мультики из-за пропаганды высоких моральных ценностей. /Фото: moyaeuropa.com.ua

5. О манипуляциях с голосом Винни Пуха

Винни-Пух чуть не лишился легендарной озвучки от Евгения Леонова. /Фото: uznayvse.ru

6. О подводных сценах с Волком из «Ну, погоди!»

Смешную сцену Волка под водой без ведра записать не получилось. /Фото: block.wink.ru

7. О нераскрытом секрете надписи на домике Пятачка

Тайна этой надписи была известна только тем, кто читал книгу о Винни-Пухе. /Фото: vk.com