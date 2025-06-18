7 занимательных фактов о советских мультфильмах, которые получили признание даже в Ватикане

Советская эпоха оставила после себя огромное количество культурного наследия, которое и сегодня любят миллионы. И мультипликация, безусловно, является важной частью этого наследия, ведь рисованные картины из СССР по-прежнему смотрят и обожают, как взрослые, выросшие на них, так и современные детишки.
1. О памятных монетах с изображением советских мультгероев
Монеты острова Кука, 2008 год. /Фото: imperial-mag.ru
Советская студия «Союзмультфильм» своими детищами оставила такой пласт культурного наследия, что нет ничего удивительного в появлении героев её мультиков на коллекционных монетах. Правда зачастую речь идёт об отечественных рублях, хотя на самом деле популярность некоторых героев из мультфильмов СССР вышла за пределы нашей страны. Так, например, знаменитые мышки из мультика про кота Леопольда, а также персонажи истории о Дюймовочке изображены на монете номиналом в 2 доллара Островов Кука.
2. О запрете мультсериала «Ну, погоди!» в Финляндии
Оказывается, Заец, по мнению финнов, совсем не протагонист. /Фото: cdn.ruposters.ru
Трудно представить, что такой весёлый многосерийный мультик как «Ну, погоди!» могли запретить к просмотру. Однако правительство Финляндии в 1983 году посчитало это справедливой мерой. Однако ещё более поразительной является причина запрета, коей неожиданной оказался... Заяц.
3. О проблемах с озвучкой «Бременских музыкантов»
Бременские музыканты чуть не остались без голосов и знаменитых песен. /Фото: kto-ozvuchival.ru
Одним из самых занятных этапов создания любого мультипликационного фильма является озвучивание, и далеко не всегда оно происходит без проблем. Так, чуть не сорвалась озвучка знаменитого мультика про бременских музыкантов. А дело было так: изначально в составе актёров озвучивания планировалось задействовать участников квартета «Аккорд» и ещё несколько других артистов. Однако студия «Мелодия», на мощностях которой записывали звук, могла дать на весь процесс только одну ночь. Само собой, что вырваться на эту работу удалось не всем, и тогда Олег Анофриев быстро созвал свободных друзей среди исполнителей, и даже подтянул композитора мультика - озвучку успели записать в срок.
4. О признании советских мультфильмов в Ватикане
Ватикан признал советские мультики из-за пропаганды высоких моральных ценностей. /Фото: moyaeuropa.com.ua
Продукт анимации, который показывали по советскому телевидению и в кинотеатрах, в подавляющем большинстве случаев отличался пропагандой высоких моральных устоев и правильных ценностей. И этот факт отметили не только на отечественных просторах: оказывается, пользу мультиков из СССР для детей признали даже в Ватикане. Так, по информации редакции novate.ru, мировой центр католической религии выкупал права на мультфильмы Советского Союза, позиционируя их как полезный контент для самых маленьких, и атеистичность социалистического государства их совсем не останавливал.
5. О манипуляциях с голосом Винни Пуха
Винни-Пух чуть не лишился легендарной озвучки от Евгения Леонова. /Фото: uznayvse.ru
С момента выхода легендарной советской версии мультфильма о Винни Пухе совершенно невозможно представить этого забавного медведя без голоса актёра Евгения Леонова. А ведь мало кому известно, что мы рисковали лишиться этой культовой озвучки. А проблема состояла в недостаточной комедийности голоса Леонова в оригинальном звучании, поэтому его чуть не забраковали. Однако создатели мультфильма нашли выход из ситуации, которым сегодня пользуются очень многие люди, желающие сделать голоса за видео смешнее - попросту ускорили первоначальную звуковую дорожку на треть, и это сработало - озвучка осталась и получила статус легендарной.
6. О подводных сценах с Волком из «Ну, погоди!»
Смешную сцену Волка под водой без ведра записать не получилось. /Фото: block.wink.ru
В прошлом столетии возможности технологий озвучивания не располагали теми же ресурсами, что есть у современных. Поэтому для записи нестандартных дорожек приходилось включать смекалку. Яркий пример тому есть история озвучивания самой первой серии знаменитого советского мультсериала «Ну, погоди!», а точнее - сцены, где Волк разговаривает во время погружения под воду. Для того, чтобы получить максимальную достоверность звука в таких условиях, актёру Анатолию Папанову, который и озвучивал Волка, пришло в голову не использовать предложенный стакан с водой, а взять целое ведро. В любом случае, это сработало и сцена получилась действительно реалистичной.
7. О нераскрытом секрете надписи на домике Пятачка
Тайна этой надписи была известна только тем, кто читал книгу о Винни-Пухе. /Фото: vk.com
Несмотря на то, что мультфильм «Винни Пух» многие смотрели так много раз, что знают его чуть ли не покадрово, есть некоторые моменты, которые в сюжете не поясняются. И самым заметным из них является надпись у входа в дом, где живёт Пятачок - «Посторонним В.». Изначально может показаться, что таким странным образом просто сократили известную фразу «Посторонним вход воспрещён», однако реальный смысл текста в мультике не раскрыт. Зато он поясняется в книге о Винни-Пухе, которая и была экранизирована советскими мультипликаторами. Так, слово Посторонним — это фамилия, которую носил дед Пяточка, а вот литера «В» действительно является сокращением, но от имени всё того же дедушки, которого звали Вилли.
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