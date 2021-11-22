Старая пожарная станция кажется унылой, однако друзья хозяина с большой охотой приходят к нему в гос

Старая пожарная станция в графстве Линкольншир.

В таком состоянии здание было до ремонта.

А вот как преобразился интерьер после работы дизайнеров.

В гостиной дверь заменяют красные ворота.

Уютная и просторная кухня.

Выход из внутреннего помещения в сад.

И даже старая станция может стать уютным домом .