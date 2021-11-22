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Старая пожарная станция кажется унылой, однако друзья хозяина с большой охотой приходят к нему в гос


Старая пожарная станция в графстве Линкольншир.

Старая пожарная станция в графстве Линкольншир.

Еще не так давно местный пейзаж в английском графстве Линкольншир портила заброшенная старая пожарная станция. Но все изменилось, когда за нее принялся отряд архитекторов и дизайнеров. Команда творческих людей настолько кардинально преобразила неприметное здание, что теперь люди поражаются тому, каким же красивым оно стало.

В таком состоянии здание было до ремонта.

В таком состоянии здание было до ремонта.

 

Заброшенная пожарная часть, площадью 185 м2, была выставлена на продажу еще в 2013 году. Тогда здание находилось в аварийном состоянии, но буквально через несколько лет в нем провели капитальный ремонт и теперь это уже не древняя рухлядь, а очень уютный домик.
А вот как преобразился интерьер после работы дизайнеров.

А вот как преобразился интерьер после работы дизайнеров.

 
В гостиной дверь заменяют красные ворота.

В гостиной дверь заменяют красные ворота.

 

Кухня, столовая и гостиная выполнены в стиле открытой планировки, но при этом дизайнеры визуально разграничили площадь, отделив каждую из зон. Будущие хозяева могут устраивать в своем доме большие вечеринки, просторное помещение готово принять одновременно 50 гостей. А если поднять красные ворота, то можно получить дополнительную площадь.http://vs-t.ru/staraya-pozharnaya-stanciya-kazhetsya-unyloj-odnako-druzya-xozyaina-s-bolshoj-oxotoj-prixodyat-k-nemu-v-gosti-istochnik-https-novate-ru-blogs-140518-46215
Уютная и просторная кухня.

Уютная и просторная кухня.


Выход из внутреннего помещения в сад.

Выход из внутреннего помещения в сад.

 

Кроме того, в доме находится 5 спальных комнат, несколько ванных и подсобные помещения. В настоящий момент дом находится в стадии ожиданий своих будущих хозяев.
На эту роль он готов принять любого, кто согласится отдать за него £240 000.
И даже старая станция может стать уютным домом.

И даже старая станция может стать уютным домом.

 

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Старая пожарная станция кажется унылой, однако друзья хозяина с большой охотой приходят к нему в гос

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Старая пожарная станция кажется унылой, однако друзья хозяина с большой охотой приходят к нему в госПодписаться на мой Instagram
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