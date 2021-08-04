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Синяки, ссадины, занозы: 7 полезных советов, которые помогут в неприятных жизненных ситуациях


Синяки, ссадины, занозы: 7 полезных советов, которые помогут в неприятных жизненных ситуациях


В жизни каждого человека то и дело происходит какая-нибудь мелкая гадость: упал и посадил ссадину, порезался ножом, заработал синяк. Все это повод для раздражения и плохого настроения. К счастью, решить любую из этих проблем можно намного быстрее, чем кажется. Не дожидаясь ближайшей «свадьбы», чтобы все зажило.



1. Свести синяк



Это поможет. /Фото: doctormo.ru.

Это поможет. /Фото: doctormo.ru.



Появился небольшой синяк? Нужно как можно быстрее его убрать? В этом деле способен помочь яблочный уксус. Промочите им ватку и зафиксируйте ее на месте с синяком. Такая повязка должна побыть на синяке 3-4 часа. Если все сделано правильно – он исчезнет.

2. Остановить кровотечение на ссадине



Не только для подмышек. /Фото: blogspot.com.

Не только для подмышек. /Фото: blogspot.com.



Если была получена небольшая ссадина на локте, ладони, коленке (в другом подобном месте) то есть способ оперативно и надежно остановить кровотечение. Поможет в этом гидроксохлорид алюминия. Вещество со страшным название содержится в любом дезодоранте.

3. Надежная фиксация пластыря на пальце



Запоминаем способ. /Фото: 24tv.ua.

Запоминаем способ. /Фото: 24tv.ua.



Для того, чтобы надежно зафиксировать пластырь на кончике пальца, нужно взять ножницы и сделать два надреза на каждом из концов. После этого, пластырь стоит замотать получившимися кончиками крест-накрест.

4. Сахар после чая



Это поможет. /Фото: avatarko.ru.

Это поможет. /Фото: avatarko.ru.



С каждым бывало такое, что неаккуратное употребление горячего напитка вызвало ожог ротовой полости. Для того, чтобы уменьшить свои телесные страдания, стоит сразу после ожога поместить в рот кубик сахара. Он нейтрализует негативный эффект.

5. Вазелин от кровотечения



Отличное средство. /Фото: aif.ru.

Отличное средство. /Фото: aif.ru.



Если была посажена ссадина, небольшая кровоточащая царапина или порез (например на пальце), то решить данную проблему оперативно поможет такое простое и проверенное временем средство, как вазелин.

6. Вынуть занозу



Действенный способ. /Фото: wikihow.com.

Действенный способ. /Фото: wikihow.com.



Если под рукой нет пинцета для того, чтобы вынуть занозу, можно попытаться решить вопрос капелькой клея. Капаем веществом на торчащую занозу, ждем пару минут, пока клей засохнет и «прихватит» после чего просто снимаем получившуюся корку.

7. Упали в толпе



Нужно карабкаться на верх. /Фото: fishki.net.

Нужно карабкаться на верх. /Фото: fishki.net.



Упасть в толпе очень страшно, есть риск быть просто задавленным. Большинство людей в такой ситуации просто сворачиваются калачиком, пытаясь защитится. На самом деле, лучшее, что можно сделать в такой ситуации – это сразу же ухватиться за кого-нибудь и начать ползти вверх, цепляясь за одежду.

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Синяки, ссадины, занозы: 7 полезных советов, которые помогут в неприятных жизненных ситуациях

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Синяки, ссадины, занозы: 7 полезных советов, которые помогут в неприятных жизненных ситуацияхПодписаться на мой Instagram
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