Синяки, ссадины, занозы: 7 полезных советов, которые помогут в неприятных жизненных ситуациях

В жизни каждого человека то и дело происходит какая-нибудь мелкая гадость: упал и посадил ссадину, порезался ножом, заработал синяк. Все это повод для раздражения и плохого настроения. К счастью, решить любую из этих проблем можно намного быстрее, чем кажется. Не дожидаясь ближайшей «свадьбы», чтобы все зажило.