Синяки, ссадины, занозы: 7 полезных советов, которые помогут в неприятных жизненных ситуациях

1. Свести синяк
Это поможет. /Фото: doctormo.ru.
Появился небольшой синяк? Нужно как можно быстрее его убрать? В этом деле способен помочь яблочный уксус. Промочите им ватку и зафиксируйте ее на месте с синяком. Такая повязка должна побыть на синяке 3-4 часа. Если все сделано правильно – он исчезнет.
2. Остановить кровотечение на ссадине
Не только для подмышек. /Фото: blogspot.com.
Если была получена небольшая ссадина на локте, ладони, коленке (в другом подобном месте) то есть способ оперативно и надежно остановить кровотечение. Поможет в этом гидроксохлорид алюминия. Вещество со страшным название содержится в любом дезодоранте.
3. Надежная фиксация пластыря на пальце
Запоминаем способ. /Фото: 24tv.ua.
Для того, чтобы надежно зафиксировать пластырь на кончике пальца, нужно взять ножницы и сделать два надреза на каждом из концов. После этого, пластырь стоит замотать получившимися кончиками крест-накрест.
4. Сахар после чая
Это поможет. /Фото: avatarko.ru.
С каждым бывало такое, что неаккуратное употребление горячего напитка вызвало ожог ротовой полости. Для того, чтобы уменьшить свои телесные страдания, стоит сразу после ожога поместить в рот кубик сахара. Он нейтрализует негативный эффект.
5. Вазелин от кровотечения
Отличное средство. /Фото: aif.ru.
Если была посажена ссадина, небольшая кровоточащая царапина или порез (например на пальце), то решить данную проблему оперативно поможет такое простое и проверенное временем средство, как вазелин.
6. Вынуть занозу
Действенный способ. /Фото: wikihow.com.
Если под рукой нет пинцета для того, чтобы вынуть занозу, можно попытаться решить вопрос капелькой клея. Капаем веществом на торчащую занозу, ждем пару минут, пока клей засохнет и «прихватит» после чего просто снимаем получившуюся корку.
7. Упали в толпе
Нужно карабкаться на верх. /Фото: fishki.net.
Упасть в толпе очень страшно, есть риск быть просто задавленным. Большинство людей в такой ситуации просто сворачиваются калачиком, пытаясь защитится. На самом деле, лучшее, что можно сделать в такой ситуации – это сразу же ухватиться за кого-нибудь и начать ползти вверх, цепляясь за одежду.
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