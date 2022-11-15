Как получить огромные, пушистые соцветия гортензии

Гортензия — ещё одна красавица в саду, которая может составить конкуренцию всеми любимой розе и петуниям. Добиться пышного, обильного, огромного цветения — просто, если создать для этого все условия.









Первое правило пышного и продолжительного цветения гортензии — это своевременная обрезка на 1-2-3 почки. Обрезку лучше всего проводить ранней весной, чтобы растение успело нарастить зелёную массу и набрать силы для формирования бутонов.







Второе правило — это подходящая почва. Гортензия лучше всего себя чувствует именно на кислой почве, PH которой держится в районе 4-5.







Третье и самое важное условие — это подкормки. Весной даются азотные, а ближе к лету азот сводится на нет и заменяется фосфором и калием. Например, можно кормить по следующей схеме: на 10 л развести по инструкции:

Акварин для хвойных либо Акварин № 1 (20 гр.); Лингогумат калия БМ (20 мл); Хелат железа (5 гр.).Подкармливать оптимально раз в 2 недели. Расход — 10 л для молодого куста, 20 л — для взрослого.







Подробнее о том, как добиться крупных соцветий гортензии, смотрите в видео ниже:



