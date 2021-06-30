Клара Пёльцль: Как сложилась судьба матери Адольфа Гитлера

О биографии одного из самых страшных диктаторов ХХ века написано немало, однако сам Адольф Гитлер старательно скрывал ту часть своей биографии, которая касалась его семьи и раннего детства. Благодаря исследователям и биографам стала известна судьба матери диктатора. Жизнь Клары Пёльцль никак нельзя назвать лёгкой, а её судьбу – счастливой. К счастью, она не застала того момента, когда её сын превратился в настоящее чудовище и стал символом зла для миллионов людей.
От домработницы до жены
Клара Пёльцль. / Фото: www.naked-science.ru
Клара появилась на свет в 1860 году и была седьмым ребёнком Иоганна Баптиста Пёльцль и Иоганны Гютлер. Иоганн и Иоганна были простыми крестьянами и стали родителями одиннадцати детей, однако до зрелого возраста дожили всего три сестры: Клара, Иоганна и Терезия. Все остальные, кроме брата Йозефа, умерли ещё в младенчестве, а он сам скончался в 21 год.
Семья никогда не была богатой, а потому Клара уже в подростковом возрасте вынуждена была искать работу. 13-летнюю девочку взял в услужение её двоюродный дядя, Алоис Гитлер. Мать девочки была дочерью единокровной сестры Алоиса.
Алоис Гитлер. / Фото: www.naked-science.ru
Незадолго до появления в его доме помощницы Алоис женился, а ведение домашнего хозяйства было поручено родственнице, которая была старательной и усердной, ловко управлялась со всеми делами и ухаживала за женой дяди Анной Глассль-Херер.
Кларе уже исполнилось 20 лет, когда у Алоиса Гитлера появилась подруга, Франциска Матцельсбергер. Супруга не стала мириться с изменами мужа, и по её настоянию был оформлен развод, а место служанки в доме заняла Франциска, тут же избавившаяся от второй домработницы. Клара вернулась в родительский дом, а сам Алоис спустя два года стал отцом.
Клара Пёльцль. / Фото: www.blogspot.com
В 1883 году Алоис Гитлер женился во второй раз, но его жена умерла через год и пять месяцев после официальной регистрации брака. В последнее время молодая женщина болела и её супруг вновь нанял помощницу, ту же самую Клару Пёльцль.
Кажется, ещё до смерти второй супруги Алоис обратил внимание на симпатичную и проворную Клару, у которой спорилась любая работа. Она была кроткой и послушной, доброжелательной и даже милой. Его не смущала 27-летняя разница в возрасте и родственные связи с девушкой. Он даже сумел добиться разрешения на брак в Ватикане, хотя в местной церкви его категорически отказывались венчать с двоюродной племянницей.
7 января 1885 года Клара Пёльцль стала женой Алоиса Гитлера.
Мать фюрера
Алоис Гитлер. / Фото: www.wikimedia.org
Клара Гитлер никогда не жаловалась на жизнь и на постоянное отсутствие дома супруга, который большую часть своего свободного времени посвящал уходу и наблюдением за пчёлами. После выхода на пенсию муж Клары любил проводить время в гостинице за чтением газет. Наверняка, сколько-нибудь значимым его участие в воспитании детей назвать нельзя.
Дом, где родился Адольф Гитлер. / Фото: www.nn.by
Клара же видела своё предназначение в уходе за мужем и детьми. Правда, из шестерых её малышей выжили только двое: Адольф, появившийся на свет четвёртым, и самая младшая Паула. Естественно, что выживших детей Клара любила безмерно, однако главной её отрадой был сын. Мать постоянно подчёркивала его исключительность, была уверена в том, что его ждёт великое будущее, правда, и представить себе не могла, насколько известным и ненавидимым во всём мире станет в результате её любимец.
Адольф Гитлер в детстве. / Фото: www.twimg.com
Мать будущего фюрера была поистине образцовой хозяйкой: даже самый придирчивый проверяющий не смог бы обнаружить на полу в её доме ни единой соринки, а искусство экономии, которым в совершенстве владела жена Алоиса Гитлера, позволило даже увеличить семейное состояние. Она стала заботливой матерью не только своим детям, но ещё сыну и дочери супруга от второго брака.
Адольф Гитлер в детстве. / Фото: www.extrastory.cz
Как известно, мать всегда защищала сына от нападок отца, боявшегося, что его младший сын вырастет столь же ленивым, как и старший Алоис. Клара Гитлер старалась потакать любым прихотям своего отпрыска и даже не замечала, что он на самом деле растёт законченным эгоистом. Она любила его настолько сильно, что не замечала никаких недостатков.
Женщина, выросшая в простой крестьянской семье, старалась сделать всё, чтобы её сын ни в чём не нуждался и получил приличное образование. В сентябре 1907 года Клара отправила сына, возжелавшего стать художником, учиться живописи в Вену, в академию художеств. И это при том, что ещё в январе 1907 года ей сделали тяжёлую операцию из-за диагностированного онкологического заболевания молочной железы.
Клара Гитлер. / Фото: www.cartalana.org
И снова Клара Гитлер не жаловалась, стоически терпела боль и мучения. Лишь в ноябре того же года она всё же попросила Адольфа приехать к ней. Адольф на протяжении трёх недель ухаживал за матерью, вплоть до самой её смерти в декабре 1907 года.
Впоследствии доктор Эдуард Блох, который был лечащим врачом Клары Гитлер, расскажет о том, что никогда в жизни не видел человека, столь безутешного, каким был Адольф Гитлер в момент смерти матери. Многие после будут писать о колоссальной привязанности фюрера к матери, однако на самом деле Адольф Гитлер всегда хотел быть независимым и вовсе не испытывал потребности в тесной связи с самым дорогим человеком.
Памятник на могиле родителей Гитлера снесли в 2012 году. / Фото: www.wikimedia.org
Но судьба всё же хоть в чём-то была благосклонна к Кларе Гитлер: она не увидела всех тех преступлений, которые совершил её обожаемый Адольф. Она была похоронена рядом с мужем на кладбище в Леондинге, пригороде Линца, а в марте 2012 года власти города приняли решение о сносе памятника с могилы родителей Адольфа Гитлера. Инициатива исходила от местных жителей и антифашистов.
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