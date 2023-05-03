Почему не стоит выливать жидкость из-под консервированного горошка в раковину

Свежие бобовые заканчиваются очень быстро, поэтому чаще всего мы едим консервированные заготовки. Ведь так удобно в любой момент достать жестянку из холодильника, и добавить продукт в оливье, суп и другие блюда. Чаще всего мы открываем банку, сливаем жидкость и используем только бобовые. Однако у горохового «соуса» есть и другое предназначение, о котором расскажем в этой статье.
Что за жидкость с бобовыми
Горошек находится в аквафабе - непрозрачном и вязковатом отваре, использующемся для консервации / Фото: i.uralweb.ru
Горошек находится в аквафабе - непрозрачном и вязковатом отваре, использующемся для консервации нута, фасоли и чечевицы. Бобовые проходят термическую обработку, и растворимые частички семян вымываются в аквафабу, которую затем разливают по банкам. Отвар состоит из белков, углеводов и воды.
Где можно использовать аквафабу
Поскольку жидкость богата белком, она может сымитировать свойства яиц / Фото: snm-nl-contentmedia.s3-eu-west-1.amazonaws.com
Поскольку жидкость богата белком, она может сымитировать свойства яиц. Например, если смешать аквафабу с сахаром и другими сладкими ингредиентами, можно сделать безе, шоколадный мусс, зефир. А 3 ст.л. жидкости заменяют один куриный белок. Также из нее получается майонез и веганские блюда. Из преимуществ: жидкость невозможно перевзбить, в отличие от белков. Если варите бобовые самостоятельно, эту воду тоже можно использовать и взбивать даже горячей.
Самый большой минус - даже после приготовления в некоторых блюдах чувствуется запах бобовых, что особенно плохо для десертов и выпечки. Во избежание подобного аромата добавьте немного лимонной кислоты или ванили. Также учитывайте, что в аквафабе из консервированных бобовых содержится соль, которая может повлиять на итоговый вкус вашего блюда.
Как правильно хранить жидкость
Аквафаба сохраняется в холодильнике до 4-5 дней или ее можно заморозить / Фото: giovanniceccarelli.com
Аквафаба сохраняется в холодильнике до 4-5 дней. Другой вариант - разлить ее по формам для льда, заморозить и использовать по необходимости. Замороженно-размороженная аквафаба вбивается не хуже, чем свежая. Чтобы долго не ждать, разогрейте кубики в микроволновке.
Как сделать домашний майонез на аквафабе
Майонез на консервированной жидкости получается легким, нежным и к тому же веганским / Фото: vegetarianskie-recepty.ru
Продукт на консервированной жидкости получается легким, нежным и к тому же веганским. Майонез выходит жиже, чем классический вариант, поэтому намазать на хлеб не получится. А вот для салатов - в самый раз.
Чтобы приготовить 250 г продукта, вам потребуются:
- 60-70 мл жидкости;
- зубчик чеснока;
- 12-14 горошинок отваренного нута;
- 1 ст. л. дижонской горчицы;
- сок из половинки лимона;
- 1-2 ст. л. оливкового масла без ярко выраженного аромата и вкуса;
- две веточки укропа;
- 150 мл подсолнечного масла;
- соль по вкусу.
Смешайте в блендере все компоненты за исключением укропа и масел. Взбейте до однородной консистенции и посолите / Фото: foooding.net
Натрите чесночный зубчик на мелкой терке. Смешайте в блендере все компоненты за исключением укропа и масел. Взбейте до однородной консистенции и посолите. Далее медленно влейте подсолнечное масло и снова взбейте. Поставьте массу в холодильник, чтобы она стала гуще. Сперва может показаться, что майонез получился чересчур жидким, однако в холоде он загустеет. В конце мелко нарежьте укроп и вместе с оливковым маслом дополните общую массу и хорошенько перемешайте. Майонез готов!
Как приготовить самодельную аквафабу
Если правильно сварить аквафабу, то уже в первые минуты взбивания она превратится в плотную пену / Фото: gastronom.ru
Советуем не просто отваривать бобовые, а делать жидкость такой, которая сгодится и для сладких десертов. Придерживайтесь таких правил:
- варите только бобы большого размера с ярко выраженными прожилками, так как из мелких горошинок выходит не столь насыщенный отвар;
- не используйте соду, поскольку она усиливает специфический привкус. Но зато делает нут более разваренным;
- когда бобовые будут готовы, достаньте их и на ¼ уварите жидкость. Если правильно сварить аквафабу, то уже в первые минуты взбивания она превратится в плотную пену;
- чтобы стабилизировать жидкость, добавьте сахар. Благодаря ему пена дольше сохраняет форму и пышность при дальнейшей обработке. Также хорошо работает винный камень или лимонная кислота.
Варите бобовые 1,5-2 часа на среднем пламени и без крышки / Фото: ej-ka.net/
Последовательность:
1. Залейте нут большим количеством холодной воды (поскольку он сильно разбухает) и оставьте на 10-15 часов.
2. Промойте нут, поместите в кастрюлю, залейте питьевой жидкостью и поставьте на плиту. Варите бобовые 1,5-2 часа на среднем пламени и без крышки. Нут можно даже немного переварить, чтобы жидкость стала насыщеннее.
3. Процедите нут через дуршлаг, а жидкость продолжайте уваривать в течение 10-15 минут на сильном пламени. Аквафабы должно получиться на четверть меньше от общего количества жидкости.
4. Концентрированная жидкость сразу же готова к взбиванию. Если отвар получился более редким, поставьте его в холодильник вместе с нутом до утра, а затем ориентируйтесь по консистенции.
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