Почему не стоит выливать жидкость из-под консервированного горошка в раковину

Что за жидкость с бобовыми

Горошек находится в аквафабе - непрозрачном и вязковатом отваре, использующемся для консервации / Фото: i.uralweb.ru

Где можно использовать аквафабу

Поскольку жидкость богата белком, она может сымитировать свойства яиц / Фото: snm-nl-contentmedia.s3-eu-west-1.amazonaws.com

Как правильно хранить жидкость

Аквафаба сохраняется в холодильнике до 4-5 дней или ее можно заморозить / Фото: giovanniceccarelli.com

Как сделать домашний майонез на аквафабе

Майонез на консервированной жидкости получается легким, нежным и к тому же веганским / Фото: vegetarianskie-recepty.ru

Смешайте в блендере все компоненты за исключением укропа и масел. Взбейте до однородной консистенции и посолите / Фото: foooding.net

Как приготовить самодельную аквафабу

Если правильно сварить аквафабу, то уже в первые минуты взбивания она превратится в плотную пену / Фото: gastronom.ru

Варите бобовые 1,5-2 часа на среднем пламени и без крышки / Фото: ej-ka.net/