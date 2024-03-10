С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    И кто об этом не знал. Тоже мне - открытие.Для чего в XIX ве...
  • Виктор Гутман
    Поразительно!!!Цистерна Базилика...
  • Егор П
    всю деревню посадить что ль?Растения на даче,...

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

Вопреки распространенному мнению, XXI век подарил нам немало красивых и умных фильмов. Выступая в защиту современного кинопроизводства, издание The New York Times попросило шесть популярных голливудских режиссеров перечислить их любимые картины за последние семнадцать лет. Результаты могут вас удивить.

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

СОФИЯ КОППОЛА («Трудности перевода», «Девственницы-самоубийцы»):


1. «Форс-мажор» (Force Majeure, 2014)

2. «Белая лента» (The White Ribbon, 2009)

3. «Дикари» (The Savages, 2007)

4. «Головой о стену» (Head-On, 2004)

5. «Папочка дома» (Daddy’s Home, 2015)

6. «Побудь в моей шкуре» (Under the Skin, 2013)

7. «Суперсемейка» (The Incredibles, 2004)

8. «Вместе» (Together, 2001)

9. «Человек-гризли» (Grizzly Man, 2005)

10. «Ида» (Ida, 2013)

11. «Аквариум» (Fish Tank, 2009)

12. «Из машины» (Ex Machina, 2014)

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

ПОЛ ФЕЙГ («Охотники за привидениями» (2016), «Шпион», «Девичник в Вегасе»):


1. «Мулен Руж!» (Moulin Rouge!, 2001)

2. «Синг Стрит» (Sing Street, 2016)

3. «Дэдпул» (Deadpool, 2016)

4. «Конец света» (This is the end, 2013)

5. «Амели» (Amelie, 2001)

6. «Реальная любовь» (Love Actually, 2003)

7. «Одинокий мужчина» (A Single Man, 2009)

8. «Луна 2112» (Moon, 2009)

9. «Казино «Рояль» (Casino Royale, 2006)

10. «Мустанг» (Mustang, 2015)

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

ДЕНИ ВИЛЬНЕВ («Прибытие», «Убийца», «Бегущий по лезвию 2049»):


1. «Нефть» (There Will Be Blood, 2007)

2. «Старикам тут не место» (No country for old men, 2007)

3. «Побудь в моей шкуре» (Under the Skin, 2013)

4. «Пророк» (A Prophet, 2009)

5. «Клык» (Dogtooth, 2009)

6. «Догвилль» (Dogville, 2003)

7. «Дитя человеческое» (Children of men, 2006)

8. «Начало» (Inception, 2010)

9. «Сука любовь» (Amores Perros, 2001)

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

АНТУАН ФУКУА («Великолепная семерка» (2016), «Великий уравнитель», «Тренировочный день»):


1. «Ограды» (Fences, 2016)

2. «Миллионер из трущоб» (Slumdog millionaire, 2008)

3. «Звери дикого юга» (Beasts of southern wild, 2012)

4. «Цель номер один» (Zero dark thirty, 2012)

5. «Аватар» (Avatar, 2009)

6. «Мюнхен» (Munich, 2005)

7. «Нефть» (There Will Be Blood, 2007)

8. «Пианист» (The Pianist, 2002)

9. «Порок на экспорт» (Eastern Promises, 2007)

10. «Гладиатор» (Gladiator, 2000)

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

БРЕТТ РЭТНЕР («Как украсть небоскреб», «Люди Икс: Последняя битва», «Час пик»):


1. «Ребенок с фотографии» (The kid stays in the picture, 2002)

2. «Пианист» (The Pianist, 2002)

3. «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover, 2009)

4. «Борат» (Borat, 2006)

5. «Социальная сеть» (The Social Network, 2010)

6. «И твою маму тоже» (Y tu mama también, 2001)

7. «Сексуальная тварь» (Sexy Beast, 2001)

8. «Рождение» (Birth, 2004)

9. «Роман Полански: разыскиваемый и желанный» (Roman Polanski: Wanted and desired, 2008)

10. «Убить Билла. Фильм первый» (Kill Bill: Volume 1, 2003)

Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

АЛЕКС ГИБНИ («Миллиарды», сериал):


1. «Привратники» (The Gatekeepers, 2012)

2. «Истории, которые мы рассказываем» (Stories we tell, 2012)

3. «Город Бога» (City of God, 2002)

4. «Майкл Клейтон» (Michael Clayton, 2007)

5. «Нефть» (There Will Be Blood, 2007)

6. «Лабиринт фавна» (Pan’s Labyrinth, 2006)

7. «Старикам тут не место» (No country for old men, 2007)

8. «Отель «Гранд Будапешт» (The Grand Budapest Hotel, 2014)

9. «Я вам не негр» (I am not your negro, 2016)

10. «Ностальгия по свету» (Nostalgia for the light, 2010)

11. «Вальс с Баширом» (Waltz with Bashir, 2008)

12. «Ирак по фрагментам» (Iraq in fragments, 2006)

13. «Человек-гризли» (Grizzly Man, 2005)

14. «Собачье сердце» (Heart of a dog, 2015)

15. «Игра на понижение» (The Big short, 2015)

источник
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх