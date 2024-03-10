Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

Вопреки распространенному мнению, XXI век подарил нам немало красивых и умных фильмов. Выступая в защиту современного кинопроизводства, издание The New York Times попросило шесть популярных голливудских режиссеров перечислить их любимые картины за последние семнадцать лет. Результаты могут вас удивить.









СОФИЯ КОППОЛА («Трудности перевода», «Девственницы-самоубийцы»):

ПОЛ ФЕЙГ («Охотники за привидениями» (2016), «Шпион», «Девичник в Вегасе»):

ДЕНИ ВИЛЬНЕВ («Прибытие», «Убийца», «Бегущий по лезвию 2049»):

АНТУАН ФУКУА («Великолепная семерка» (2016), «Великий уравнитель», «Тренировочный день»):

БРЕТТ РЭТНЕР («Как украсть небоскреб», «Люди Икс: Последняя битва», «Час пик»):

АЛЕКС ГИБНИ («Миллиарды», сериал):