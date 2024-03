Какие фильмы любят знаменитые режиссеры

Вопреки распространенному мнению, XXI век подарил нам немало красивых и умных фильмов. Выступая в защиту современного кинопроизводства, издание The New York Times попросило шесть популярных голливудских режиссеров перечислить их любимые картины за последние семнадцать лет. Результаты могут вас удивить.









СОФИЯ КОППОЛА («Трудности перевода», «Девственницы-самоубийцы»):

ПОЛ ФЕЙГ («Охотники за привидениями» (2016), «Шпион», «Девичник в Вегасе»):

ДЕНИ ВИЛЬНЕВ («Прибытие», «Убийца», «Бегущий по лезвию 2049»):

АНТУАН ФУКУА («Великолепная семерка» (2016), «Великий уравнитель», «Тренировочный день»):

БРЕТТ РЭТНЕР («Как украсть небоскреб», «Люди Икс: Последняя битва», «Час пик»):

АЛЕКС ГИБНИ («Миллиарды», сериал):

1. «Форс-мажор» (Force Majeure, 2014)2. «Белая лента» (The White Ribbon, 2009)3. «Дикари» (The Savages, 2007)4. «Головой о стену» (Head-On, 2004)5. «Папочка дома» (Daddy’s Home, 2015)6. «Побудь в моей шкуре» (Under the Skin, 2013)7. «Суперсемейка» (The Incredibles, 2004)8. «Вместе» (Together, 2001)9. «Человек-гризли» (Grizzly Man, 2005)10. «Ида» (Ida, 2013)11. «Аквариум» (Fish Tank, 2009)12. «Из машины» (Ex Machina, 2014)1. «Мулен Руж!» (Moulin Rouge!, 2001)2. «Синг Стрит» (Sing Street, 2016)3. «Дэдпул» (Deadpool, 2016)4. «Конец света» (This is the end, 2013)5. «Амели» (Amelie, 2001)6. «Реальная любовь» (Love Actually, 2003)7. «Одинокий мужчина» (A Single Man, 2009)8. «Луна 2112» (Moon, 2009)9. «Казино «Рояль» (Casino Royale, 2006)10. «Мустанг» (Mustang, 2015)1. «Нефть» (There Will Be Blood, 2007)2. «Старикам тут не место» (No country for old men, 2007)3. «Побудь в моей шкуре» (Under the Skin, 2013)4. «Пророк» (A Prophet, 2009)5. «Клык» (Dogtooth, 2009)6. «Догвилль» (Dogville, 2003)7. «Дитя человеческое» (Children of men, 2006)8. «Начало» (Inception, 2010)9. «Сука любовь» (Amores Perros, 2001)1. «Ограды» (Fences, 2016)2. «Миллионер из трущоб» (Slumdog millionaire, 2008)3. «Звери дикого юга» (Beasts of southern wild, 2012)4. «Цель номер один» (Zero dark thirty, 2012)5. «Аватар» (Avatar, 2009)6. «Мюнхен» (Munich, 2005)7. «Нефть» (There Will Be Blood, 2007)8. «Пианист» (The Pianist, 2002)9. «Порок на экспорт» (Eastern Promises, 2007)10. «Гладиатор» (Gladiator, 2000)1. «Ребенок с фотографии» (The kid stays in the picture, 2002)2. «Пианист» (The Pianist, 2002)3. «Мальчишник в Вегасе» (The Hangover, 2009)4. «Борат» (Borat, 2006)5. «Социальная сеть» (The Social Network , 2010)6. «И твою маму тоже» (Y tu mama también, 2001)7. «Сексуальная тварь» (Sexy Beast, 2001)8. «Рождение» (Birth, 2004)9. «Роман Полански: разыскиваемый и желанный» (Roman Polanski: Wanted and desired, 2008)10. «Убить Билла. Фильм первый» (Kill Bill: Volume 1, 2003)1. «Привратники» (The Gatekeepers, 2012)2. «Истории, которые мы рассказываем» (Stories we tell, 2012)3. «Город Бога» (City of God, 2002)4. «Майкл Клейтон» (Michael Clayton, 2007)5. «Нефть» (There Will Be Blood, 2007)6. «Лабиринт фавна» (Pan’s Labyrinth, 2006)7. «Старикам тут не место» (No country for old men, 2007)8. «Отель «Гранд Будапешт» (The Grand Budapest Hotel, 2014)9. «Я вам не негр» (I am not your negro, 2016)10. «Ностальгия по свету» (Nostalgia for the light, 2010)11. «Вальс с Баширом» (Waltz with Bashir, 2008)12. «Ирак по фрагментам» (Iraq in fragments, 2006)13. «Человек-гризли» (Grizzly Man, 2005)14. «Собачье сердце» (Heart of a dog, 2015)15. «Игра на понижение» (The Big short, 2015)