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Идеи для создания сказочного места в саду

Хотите попасть в самую настоящую сказку? Мы вас приглашаем! У нас в статье вы найдете самые шикарные идеи обустройства своего сада, которые перенесут вас в нереальный и красивый мир живой природы.

1. Потрясающая дорожка

Дорожка из бетона в креативном оформлении с различными поворотами смотрится очень эффектно.
Оформите дорожку по всему саду, чтобы каждый почувствовал себя в гостях у доброй сказки.

Идеи для создания сказочного места в саду

2. Колоритный колодец

Если у вас есть колодец на участке, и вы им не пользуетесь, то не спешите его демонтировать. Лучше проявите фантазию и украсьте его оригинальным дизайном из веток, венков и цветов.

Идеи для создания сказочного места в саду

3. Роскошные фонари

Современное освещение не имеет души, светильники создают стандартными, что делает ваш сад обыденным. Добавьте немного волшебства! Возьмите вместо новых светильников старые или раритетные, так вы получите самый шикарный сад.

Идеи для создания сказочного места в саду

4. Изысканная скамейка

Скамейка из настоящего дерева – это уже плюс к вашей оригинальности. Но если эта скамейка сделана из настоящих веток и спила дерева, то выглядит она гораздо эффектнее.

Идеи для создания сказочного места в саду

5. Уютная беседка

Привычный вид беседки – это так скучно! Лучше смастерите интересную конструкцию с необычной крышей, а также уютным местом для отдыха внутри.

Идеи для создания сказочного места в саду

6. Чудесные качели

Качели – это давно забытое детство для всех взрослых. Все мы любили покачаться на них, чтобы почувствовать ветер в волосах. Теперь вы выросли, но это не дает повод отказываться от детских развлечений. Сделайте качели более яркими, чтобы они также играли роль украшения сада.

Идеи для создания сказочного места в саду

7. Изящный мостик

Если у вас в саду нет водоема, то не стоит оказываться от мостика.
Смастерите или сделайте на заказ, окружите мостик красивыми растениями, чтобы сад каждый раз переносил вас в прошлую эпоху, в которой еще верили в чудеса.
Идеи для создания сказочного места в саду

8. Искусственный пруд

На самом деле ничего сложного в создании собственного водоема в саду нет. Если все сделать по правилам, то небольшой прудик с камнями и стильным освещением сделает ваш участок неповторимым.
Идеи для создания сказочного места в саду

9. Живой огонь

Огонь – это сила, которой можно обладать даже в своем саду, главное – обеспечить полную безопасность. Благодаря ему, вы сможете устраивать отличные дружеские посиделки с гитарой, как в своей юности.

Идеи для создания сказочного места в саду

10. Вечнозеленые растения

Самый простой, но не менее эффектный метод обустроить сад – это посадить вечнозеленые растения. Летом их ярких цвет будет привлекать, а зимой создавать сказочную атмосферу.

Идеи для создания сказочного места в саду

Украшайте свой сад, не игнорируйте возможность попасть в свое детство, когда вы еще верили в чудеса и волшебство.
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