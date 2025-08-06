6 популярных мифов о жизни в СССР, которые прочно укоренились в сознании молодежи

1. СССР – тюрьма народов

Казахская газета 1938 год. ¦Фото: ya.ru.

2. Россия в СССР сосала соки из всех остальных республик

Центр пытался подтягивать регионы во всех смыслах.|Фото: ru.rbth.com.

3. В СССР была запрещена религия

Патриарх Пимен и Брежнев. |Фото: islamnews.ru.

4. Советский Союз закрыл своих граждан «железным занавесом»

Выехать было можно, но не без геморроя. |Фото: sb.by.

5. В Советском Союзе не было интима

Интим был. Правда и нравы были другие. |Фото: kodudelka.ru.

6. Советский Союз был технически отсталым государством

Достижения-то были. Почему-то с внедрением дела плохо пошли. |Фото: Twitter.