6 популярных мифов о жизни в СССР, которые прочно укоренились в сознании молодежи

Советский Союз отнюдь не был «раем на земле». Это было государство со сложной и насыщенной историей, своими победами и поражениями, достижениями и провалами, ошибками и трагедиями. Многое из того, что сегодня рассказывается об СССР в той или иной степени, не советует действительности. Тема Союза страшно политизирована по причине того, что все происходящее сегодня является прямым или косвенным следствием деградации первой социалистической страны, а затем и ее распада.
1. СССР – тюрьма народов
Казахская газета 1938 год. ¦Фото: ya.ru.
Национальный вопрос в Советском Союзе – это очень сложная и многогранная тема, которую невозможно объяснить даже в нескольких коротеньких абзацах. Благо, интернет многое знает и почти все помнит. А потому потратив минимум времени, можно найти уйму интересных сведений о положении больших и малых национальностей в СССР. Вопреки популярным страшилкам, коммунисты никогда не были против национального. Коммунисты были против «буржуазного национализма», который служит одной единственной цели – сплочению нации вокруг определенного круга лиц для удовлетворения интересов последних за счет большинства граждан.
Просто задайте себе вопрос: если в СССР угнетались все нации, кроме русских, то почему в каждой национальной республике на официальном уровне было двуязычие? Национальный язык, национальная культура и национальная история изучались в школах. Местные издательства выпускали советскую, русскую, местную национальную и мировую классику литературы на местных языках. То же самое касалось кино, театра, мультипликации и много другого. Примеров присутствия «национального» в СССР огромное множество.
2. Россия в СССР сосала соки из всех остальных республик
Это вранье. Советский Союз был единым экономическим организмом, и власть была заинтересована в равномерном развитии по мере возможности всех республик и их регионов. Самый простой пример, Центральная Азия и ее республики. В конечном итоге они были «дотационными». Нет, они не сидели на шее у России. Дотационными они были за счет того, что в обмен на сырьевые и сельскохозяйственные ресурсы Центр возвращал туда высокотехнологичные товары, развивал инфраструктуру, промышленное производство и даже строил целые города. Хотя при СССР многое было сделано, до каких-нибудь промышленных Беларуси и Украины тогдашние республики дотянуть все-таки не успели. Помешал распад страны. Тогда вообще никто ничего не делил. Все было общее и многие проекты делали буквально всей страной.
3. В СССР была запрещена религия
Патриарх Пимен и Брежнев. |Фото: islamnews.ru.
Скажем так: состоять в партии и быть верующим – не приветствовалось. Ты уж «мальчик» определись, кто ты: искренне верующий или марксист с материалистической философией в голове. Конституция СССР декларировала свободу совести: человек мог исповедовать любую веру или не исповедовать никакой. Церковь в Советском Союзе никуда не исчезла. Просто у нее отняли всю собственность в виде храмов и монастырей. Они стали государственными. Молитесь Богу? Вот и молитесь! А кесарю – кесарево. Все действительно ценные с исторической и культурной точки зрения храмы СССР сохранил, более того власть за счет бюджетных денег заботилась о них. Гражданам никто не запрещал верить, креститься, посещать храмы и совершать любые другие религиозные действа в зависимости от их конфессии. Чего в СССР действительно не было, так это государственной религии.
Активное «богоборчество» в первые девятилетия советской власти было связано с тем, что в Российской империи до революции значительная часть духовенства была, по сути, государственными служащими. В годы Гражданской войны многие попы и муллы открыто поддерживали «белое» движение. Что ни доверия, ни сочувствия к ним у уставших от угнетения людей не добавляло. При этом важно понимать, что достаточно предвзятое отношение «русских» коммунистов к церкви – это продукт негативного исторического опыта Российской империи. В других странах в XX веке бывало иначе. Например, на Кубе и в Италии церковь не вызывала у «красных» подобного антагонизма из-за других исторических вводных.
4. Советский Союз закрыл своих граждан «железным занавесом»
Выехать было можно, но не без геморроя. |Фото: sb.by.
Железный занавес опустил не Советской Союз, а его бывшие коллегии по антигитлеровской коалиции. Даже сам термин придумали на Западе. Коммунизм пугал, а потому с ним нужно было бороться всеми силами. Пугал он в первую очередь тех, кто владеет частной собственностью. И речь идет не о личной зубной щетке, а о крупной собственности вроде заводов, пароходов и земельных участков. Тех людей, кого в современном обществе любой страны наберется меньше 1%. При этом железный занавес плотно отождествляется с невозможностью съездить за границу. Выезжать за границу, в том числе в США, советские граждане могли. В потенциально «враждебные» страны съездить было крайне сложно, но не невозможно. В потенциально дружественные и нейтральные страны выбраться было куда проще, хотя и не без геморроя. Холодная война между СССР и США все-таки давала о себе знать.
Однако, прежде чем начать сокрушаться о сложности международных путешествий найдите хотя бы официальную статистику как много Россия в своей жизни после 1991 года покидало страну. Сильно удивитесь. А потом найдите статистику о том, у какого процента американцев есть загранпаспорта для таких поездок. Удивитесь еще сильнее.
5. В Советском Союзе не было интима
Интим был. Правда и нравы были другие. |Фото: kodudelka.ru.
Интим в СССР был. Другое дело в том, что нравы были жестче. Простите, а чего вы хотели? Большинство советских граждан – это вчерашние крестьяне. Российская империя была, по сути, аграрной страной. Нравы у крестьян простые и суровые. Коммунизм и «Совок» к этому вообще никакого отношения не имеют. У городского населения СССР нравы были уже заметно «современней» и «мягче», чем у деревенских. Взгляды на жизнь у людей меняются. Это объективный процесс и зависит он от условий жизни. Просто на перемены чаще всего уходят поколения, тут уж ничего не поделаешь.
6. Советский Союз был технически отсталым государством
Достижения-то были. Почему-то с внедрением дела плохо пошли. |Фото: Twitter.
Нет, подобно ура-патриотам, петь дифирамбы первому человеку в космосе и ядерной бомбе мы не станем. Хотя и то, и другое дифирамбов заслуживает. Уже в брежневском СССР были серьезные проблемы с внедрением инноваций. Почему так получилось – споры ведутся по сей день. На эту тему целые диссертации пишут. Если максимально упростить и обобщить – скорее всего это стало следствием серии неверных экономических, политических и административных решений. Тема сложная. Но технологии свои были. Был и потенциал. Самый простой пример – интернет. В СССР его сделали раньше, чем на Западе, но в отличие от США – не смогли (или не захотели?) внедрять в хозяйство.
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