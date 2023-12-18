7 самых успешных американских президентов
Успех – штука очень относительная и субъективная. Мало того, еще и нестабильна во времени. То, что сегодня считают успешным, по прошествии времени может быть предано критике и переоценке, и наоборот. Поговорим сегодня о президентах США.
Иногда, яркость и неординарность личности, ее харизма заменяет собой подлинный успех. А тот, кто кропотливо и долго работал над результатом, но не использовал средства самопиара и рекламы, в оценках современников может выглядеть серо и невзрачно, даже неуспешно. Все в жизни относительно. Но, тем не менее, мы сделали подборку из семи президентов США за всю их историю, которых в большинстве считают успешными.
1. Джордж Вашингтон. Конечно же, на первом месте первый президент. А как иначе? Разве не успех – основание Соединенных Штатов! Далеко не факт, что, попав в современные США, их отец-основатель, один из них, по крайней мере, понял бы, где он находится. Тогда Америка была совсем другой. Мы бы и сами могли ее не узнать. Но не зря же политическая столица носит его имя. Он заслужил это по праву, заложив основы нового государства. Интересный факт: на выборах он получил 100% голосов. Нынешние президенты, особенно Трамп, который по количеству избирателей на осенних выборах получил на 2,5 миллиона меньше, чем проигравший кандидат, – нервно курят в сторонке.
2. Эндрю Джексон. Это седьмой президент США. Он стал первым главой государства от Демократической партии. Не совсем понятно, за что его считают успешным, но уж ярким он был точно. Говорят, как-то на Рождество пригласил проституток в Белый дом. Постоянный дуэлянт, следящей за честью своей жены. В общем, специфический был человек.
3. Авраам Линкольн. 17-й президент, который попал в данный список за вполне конкретные и ощутимые результаты. При нем и при его активном содействии, была принята 13-я поправка в конституцию США, отменяющая рабство. Была закончена Гражданская война, которая 4 года, с 1861 по 1865 гг. истощала Америку, забирая жизни ее сыновей, оказавшихся по разные стороны баррикад.
4. Томас Вудро Вильсон. 28-й президент, при котором США вступили в Первую мировую войну, впервые выйдя за рамки привычной для себя концепции изоляционизма и невмешательства в дела европейские. Страна, лидером которой был Вильсон, оказалась на стороне победителей. Именно он предложил проект создания прообраза нынешней Организации Объединенных Наций, тогда она называлась – Лига Наций. В родной стране его не поняли тогда и не поддержали. И лишь потомки по достоинству оценили усилия Вудро Вильсона. Даже новое течение возникло – вильсонизм.
5. Франклин Делано Рузвельт. 32-й президент-демократ. Не стоит его путать с дальним родственником – Теодором Рузвельтом, который ранее тоже хозяйничал в Белом доме. При нем США вышли из «Великой депрессии» – глубочайшего экономического кризиса. И даже перешли к развитию, а позже стали одним из активнейших участников построения послевоенной конструкции миропорядка.
6. Джон Кеннеди. 35-й президент, о котором Вы, конечно же, слышали. О его убийстве так точно. Это случилось в городе Даллас в ноябре 1963 года. Но, да будет Вам известно, у него был брат Роберт, которого спустя 5 лет постигла та же участь. Правда, президентом он успеть не стал, но имел все шансы, если бы не роковая пуля. А Джон Кеннеди был яркой личностью, это единственный пока католик во главе Белого дома. Его успехи объясняются тем, что с собой он привел команду реформаторов и управленцев, нестандартных по своему мышлению.
7. Рональд Рейган. 40-й президент США, который доказал, что из хорошего актера может выйти не менее хороший президент. Хотя критики и скепсиса на этот счет было много. При нем Америка вышла победительницей из Холодной войны. Был разрушен Советский Союз. Огромные изменения произошли в Восточной Европе. Пала стена в Берлине. Мир стал другим за очень короткое время.
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