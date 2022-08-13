Африканские ведьмы: портреты женщин, обвинённых в колдовстве

В Гане есть лагерь Гамбага, который основали более 200 лет назад. Здесь живут около 130 женщин, обвинённых в колдовстве. Так как в этих краях любые неудачи и болезни связывают с чародейством, стать изгнанницей не сложно. Некоторым пришлось покинуть семью и общину, овдовев, другие стали жертвами самосуда из-за того, что заболел ребёнок в семье.
Фотограф Эрик Гиамфи (Eric Gyamfi) решил посетить лагерь, чтобы больше разузнать о его обитателях. Он отправился на восток района Мампруси, где встретился с главой селения. После тщательного допроса ему позволили осмотреть лагерь в сопровождении одной из дочерей вождя или доверенных лиц.
Эрик Гиамфи сделал серию портретов крупным планом, захватив все морщины на лицах ведьм и своё отражение в их выразительных глазах. Самым пожилым женщинам в лагере более 90 лет; самым юным – 17.
Фотограф расспросил нескольких обитательниц лагеря о том, как они здесь оказались. Одной женщине велели исцелить сына её сводного брата, она не смогла этого сделать, поэтому избили её мужа и других мужчин. Она решила, что остаётся лишь бежать в лагерь.
На первый взгляд их жизнь продолжается, как и во многих других общинах, но нельзя не озадачиться условиями их проживания. «Они солидарны между собой, некоторые молодые женщины стараются помогать пожилым, хотя мало что могут сделать.
Гиамфи узнал о трагических историях незаслуженно оклейменных и опозоренных женщин. Он надеется, что этот фотопроект поможет решить дискриминационные проблемы. «Они одновременно сильны и беззащитны, способны на хорошее и плохое, как и все остальные люди», – говорит фотограф.
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