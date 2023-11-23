С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 400 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikita Melnitsky
    покуда есть на свете хвастуны, мы прославлять судьбу свою должны (с)....Хвались, да не по...
  • Владимир Нелюбин
    Бред "сивой кобылы"....12 ненужных привы...
  • Игорь Овчаренко
    Писал человек не имеющий ни какого представления о временах СССР.   Из потерянных поколениях 90-х12 ненужных привы...

Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив


Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив.

Джазовый танец, который поможет сбросить накопившийся стресс и негатив.

Вечером, после непростого дня компания парней зашла в кафе и встретила там девушек. Казалось бы, тривиальная история. Но после того, как её рассказала хореограф Карла Пуно Гарсия, эта история приобрела совершенно новое звучание. Просто поразительно, как можно не сказать ни слова, и там много при этом рассказать…

Когда звучит джаз, сердце замирает, а когда под эту музыку танцуют, хочется оказаться в самой гуще этих танцевальных событий

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх