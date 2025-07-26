Как узнать, к чему у вас есть талант

«Есть ли у меня талант?», «А что, если я занимаюсь не тем делом?», «Вдруг у меня совершенно иное предназначение?» — эти вопросы мучают многих людей вне зависимости от возраста.
Выделите же немного времени для того, чтобы разобраться в себе. Чем больше вы откладываете эту процедуру, тем дольше вы продолжаете пребывать в неведении и сомнениях относительно своего жизненного пути.
Предлагаем вам познакомиться с эффективной техникой психолога Ивана Пирогова под названием «Анализ предназначения человека». Берем ручку и листок!
Шаг № 1. Назовите свою мечту
Первое, что необходимо сделать, — это вспомнить все свои мечты: о чем вы мечтали в детстве, в подростковом возрасте, в школе, в институте, во взрослой жизни. Вплоть до настоящего момента.
Запишите их.
Шаг № 2. Разделяем «иметь» и «быть»
Итак, мечты перечислены. Самое время разделить их по категориям «иметь» и «быть».
Мечты из категории «иметь» — это мечты обладания чем-либо.
Мечты из категории «быть» — мечты, в которых вы видели себя в какой-либо роли.
Теперь выпишите категорию «быть» в отдельный столбик, далее работа пойдет только с ним.
Шаг № 3. Что вызывало у вас внутренний отклик?
Вспомните, чувствовали ли вы особый трепет при наблюдении за людьми какой-то определенной профессии? Хотели бы оказаться на их месте? Запишите.
Шаг № 4. Что вам нравилось делать?
В список, полученный на предыдущих шагах, добавьте все занятия, которые приносили вам удовольствие. Чем вам нравилось заниматься в детстве? В юношестве? В старшем возрасте? Какие процессы и действия доставляют вам радость сейчас?
Шаг № 5. Отбрасываем все лишнее
Теперь проверьте все записанные мечты на «эмоциональный отклик».нужно от первого лица. Войдите в желаемую роль, о которой мечтали. Представьте, что эта роль уже является вашей действительностью. Что вы делаете в этот момент? Чем занимаетесь? Что видите и слышите? И, наконец, что чувствуете при этом?
Как только вы вошли в роль, обратите внимание на эмоции и ощущения. Затем оцените силу эмоций от 0 до 10.
Шаг № 6. Безжалостно вычеркиваем
Теперь вычеркните мечты, получившие на предыдущем шаге самые низкие оценки. Это мечты, от которых вы прямо сейчас можете раз и навсегда отказаться. Они больше не актуальны для вас в настоящий момент.
Шаг № 7. Группировка качеств
Итак, перед вами реальный список ваших врожденных наклонностей, сформулированный в виде мечтаний. На этом этапе они беспорядочно свалены в одну кучу. Посмотрите внимательно на список и ответьте на вопросы: какие пункты этого списка можно сгруппировать? какие пункты могут быть тесно связаны между собою?
Например, в вашем списке есть пункты: «Хочу путешествовать по странам», «Хочу стать писателем» и «Хочу выучить иностранные языки». Ясное дело, что желание путешествовать по странам очень хорошо объединяется с желанием учить языки. А желание писать книги может быть тесно связано с путешествиями. В результате все три пункта красиво дополняют друг друга.
Шаг № 8. Даем названия группам
Посмотрите на сгруппированные пункты и дайте названия каждой группе. Название должно говорить о вашем врожденном таланте, который породил целую цепочку связанных между собой мечтаний. Например: «Способность к поиску информации, нахождению ответов и разгадке тайн», «Способность к оказанию помощи людям» и так далее.
Шаг № 9. Ищем связи между группами
Мы почти закончили! Осталось понять, как группы связаны друг с другом. Для этого выпишите полученные группы в отдельный список.
Посмотрите на список и подумайте, как существование одной группы поддерживает существование другой? Практика показывает, что группы всегда имеют взаимоподдерживающие связи.
Шаг № 10. Ищем применение своим талантам
Подумайте и запишите все возможные варианты реализации своих талантов в реальной жизни. Что это за профессия или вид деятельности? Может быть, ваши таланты подходят к разным профессиям одновременно? Чем больше вариантов, тем лучше.
Шаг № 11. Окончательно определяемся с любимым делом жизни!
Записали список возможных применений своим талантам? Отлично, теперь оцените каждый пункт полученного списка по десятибалльной шкале. 10 — это очень желанный вариант. 0 — это наименее приемлемый вариант.
После этого вы окончательно проясните конкретное направление, которое действительно стоит вашего внимания. Это направление принесет вам успех, радость в жизни и, конечно же, хороший доход. Ведь, когда знаешь, что у тебя точно есть к этому талант, дела идут с уверенностью и энтузиазмом.
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