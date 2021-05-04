Загадка и проклятие «Плачущего мальчика»: Почему Амадио назвали живописцем дьявола

Итальянского живописца Бруно Амадио, творившего под псевдонимом – Джованни Браголин, в истории искусства 20 столетия принято считать самым драматическим и зловещим художником, которого нарекли живописцем дьявола. Его имя в частности связано с жуткой историей, наводящей ужас на многих, кто столкнулся с его творением «Плачущий мальчик», овеянным страшной легендой, слухами и домыслами.
Несколько слов о художнике
Бруно Амадио ( Джованни Браголин) - итальянский художник. (1911-1981).
Бруно Амадио (Джованни Браголин) родился в 1911 году и прожил достаточно долгую жизнь, оставив ряд художественных полотен, на которых запечатлены плачущие дети. Невзирая на то, что художник жил в прошлом веке, о нем сохранилось совсем немного сведений. После его жизни практически не осталось личных фотографий, он никогда не давал журналистам интервью, искусствоведы не писали о нем своих рецензий. Известно лишь то, что в военные годы был участником Второй мировой, воевавшим на стороне Муссолини. По окончанию войны переселился в Испанию, и уже там сменил свое настоящее имя с Бруно Амадио на Джованни Браголин. Позже жил и работал в Венеции, был художником-реставратором.
Детский цикл Джованни Браголина.
За свою творческую карьеру художник создал целый цикл портретов, а если быть точнее - 65 произведений, посвященных плачущим детям, на которых запечатлены образы детей-сирот. С их портретов "на зрителя смотрят полные слез, гнева, отчаяния, тоски и боли глаза маленьких детишек, поражающих своей незащищенностью, трогательностью и совершенно не детской обреченностью". Знающие люди поговаривали, что это лица детей из детского приюта, который сгорел во время войны.
Детский цикл Джованни Браголина.
Как ни странно, но портреты плачущих детей Амадио пользовались большой популярностью, из них большими тиражами распечатывали репродукции и массово продавали через сети книжных магазинов. А запечатленные образы детишек на холстах в оригиналах художник довольно успешно продавал сердобольным туристам. Самым знаменитым портретом из этой серии является «Плачущий мальчик», который стал не только визитной карточкой автора, но и был официально признан "проклятой картиной", несущей несчастье его обладателям, при том даже в виде репродукций.
Детский цикл Джованни Браголина.
История создания портрета
«Плачущий мальчик». Автор: Джованни Браголин.
Легенд, связанных с полотном «Плачущий мальчик», больше чем достаточно. Самая популярная версия гласит, что на полотне изображен родной сын Джованни, хотя на самом деле о его семье ничего не известно. Тем не менее, по этой версии сынишка художника был достаточно нервным, пугливым ребенком. В особенности он боялся огня – языков пламени в печке, зажженных свечей и даже спичек. Поэтому, чтобы вызвать у сына чувство страха и ужаса, отец поджигал спички перед лицом малыша, добиваясь желаемой эмоции и правдоподобных детских слез.
Таким образом, он в работе над портретом достиг изобразительного и психологического реализма, в жанре которого работал. И вместе с тем довел сына до такого отчаяния и гнева, что тот, не выдержав издевательств, крикнул отцу, чтобы он сам сгорел. Как ни противоестественно выглядит эта легенда, однако поверить в нее достаточно легко. Стоит лишь припомнить отца великого Амадея Моцарта, заставлявшего малолетнего сына по 14-16 часов в сутки музицировать. Да и к тому же, если углубиться в историю человечества, о деспотах-родителях не так уж и мало других свидетельств.
«Плачущий мальчик». Автор: Джованни Браголин.
Эта версия имеет печальное продолжение, которое частично расходится с реальностью. Вскоре мальчик, позировавший отцу, умер от двустороннего воспаления легких, он буквально сгорел в горячке. А немногим позже в мастерской живописца вспыхнул страшный пожар. Сгорели все его картины, находящиеся там, но только злополучный портрет остался нетронутым, он даже не покрылся копотью. Ходили слухи, что в помещении обнаружили и обугленный труп самого Амадио. Впрочем, это уже явные домыслы: известно, что на самом деле художник умер от рака пищевода и произошло это намного позже. А вот картина «Плачущий мальчик» действительно особо не пострадала. Именно тогда поползли слухи о том, что в "полотно вселилась разгневанная душа ребенка, и начала мстить обидчикам".
Детский цикл Джованни Браголина.
Другая версия создания «Плачущего мальчика» гласит о том, что живописец-реалист изображал детдомовских детей. Несчастных, отчаянных и готовых показать свое страдание любому доброму человеку. Так, в 1973 году на одной из венецианских улиц он художник увидел маленького сорванца, обитателя детского дома, с колоритным внешним видом. Художник тут же уговорил его позировать для картины. Вскоре после окончания портрета мальчуган погиб по одной версии - под колесами машины, по другой - при пожаре в детском приюте. А дальше – вы уже, конечно, догадались - пожар в мастерской художника, в котором сгорело все кроме пресловутого портрета.
Детский цикл Джованни Браголина.
Однако бытует еще одна неподтвержденная версия, по которой художнику приписывают роль мучителя детей. На это умозаключение исследователей наталкивает тот факт, что во время войны Джованни воевал на стороне фашистов, и вполне вероятно он мог участвовать в опытах, проводимых над маленькими детьми. И именно поэтому художнику, видевшему и принимавшему участия в издевательствах над малышами, так просто было изображать на своих полотнах их страдания и боль.
Детский цикл Джованни Браголина.
И как знать, какая из всех вышеперечисленных версий наиболее похожа на правду. И вполне вероятно, что многое из вышеизложенного - вымысел журналистов или самих напуганных обывателей, однако длительное время смотреть на репродукцию мистического портрета действительно очень сложно. При виде несчастного плачущего ребенка возникает глубокое чувство тревоги и дискомфорта, от которого мурашки по коже...
Мистика или реальность
Детский цикл Джованни Браголина.
Почти 35 лет тому назад, в середине 80-х, в Англии прокатилась череда необъяснимых пожаров, связанная с различными факторами и обстоятельствами, сопровождающимися человеческими жертвами. Как выяснилось позже, все трагические события объединяло одно - во всех случаях в помещениях присутствовала репродукция одной из картин Джованни Браголина, которая оставалась нетронутой огнем.
Внимание англичан к загадочному факту привлек пожарник из Йоркшира по имени Питер Холл, в своем интервью сообщивщий, что по всей Северной Англии пожарные бригады находят на местах возгорания нетронутые огнем копии картин Браголина. Страну охватила неслыханная паника. До смерти напуганные обыватели твердо решили: "обиженные и обозленные на весь мир малыши мстят этому бездушному, жестокому обществу". Не зря же после каждого пожара, среди углей находили целым и невредимым портрет плачущего малыша, на котором даже следов копоти не было видно.
Более того – когда в целях эксперимента журналисты одной из лондонских изданий взяли несколько репродукций и хотели сжечь – бумага не горела, и объяснить сей феномен никто не смог. Единственное предположение о том, что качество бумаги высокое, - потому и не горит, никакой поддержки не возымело.
Сожжение репродукций картин Джованни Браголина в пригороде Лондона.
В ноябре 1985 года редакция «The Sun» решила устроить массовое показательное сожжение собранных у горожан изображений заплаканного малыша, с привлечением телевидения. Акция была проведена на пустыре за городом, где был устроен огромный костёр, в котором сгорели все оставшиеся копии.
После акта сожжения англичане замерли в ожидании чего-то катастрофического. Однако шли дни, недели, годы, а массовых пожаров больше не случалось. «Плачущий мальчик», сгорев в огне, перестал мстить людям. С течением времени жуткая история стала забываться. Остались только старые подшивки газет, которые напоминают о ней и по сей день.
Статьи о пожарах в прессе.
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