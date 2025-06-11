Камни-амулеты по знаку зодиака

Издавна известно, что у каждого знака зодиака есть свои камни-амулеты, способные всю жизнь оберегать своих владельцев от неудач, помогать в достижении целей, защищать от болезней, усиливать положительные черты характера и сглаживать негативные. Однако, оберег эффективен лишь тогда, когда подобран правильно.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Счастливые камни Овнов: алмаз, рубин, аметист и сапфир. Эти драгоценные камни помогают вспыльчивому Овну владеть собой, учат мудрости и защищают от негативного влияния. Алмаз - счастливый камень Овнов
Телец (21 апреля – 21 мая)
Счастливые камни Тельцов: изумруд и хризопраз. Хризопраз помогает представителям этого знака обрести уверенность в себе и придают им решимости в новых начинаниях. Изумруд помогает представителем знака держать себя в руках и не рубить с плеча.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Счастливые камни Близнецов: агат, александрит и топаз. Они успокаивают Близнецов, придавая им благоразумия и стабильности. Эти качества помогают им добиться больших высот в карьере и обрести счастье в личной жизни. Камни могут помочь достигнуть высот в карьере и обрести семейное счастье
Рак (22 июня – 23 июля)
Счастливые камни Раков: жемчуг, изумруд и лунный камень. Эти камни защищают от стресса, избавляют Раков от меланхолии и грусти, противостоят негативной энергии и раскрывают скрытые таланты.
Лев (24 июля – 23 августа)
Счастливые камни Львов: янтарь и топаз, причем считается, что первый приносит счастье лишь этому знаку зодиака. Эти драгоценные камни успокаивают страсти, которых в жизни львов хоть отбавляй, даруют мужчинам мудрость, а женщинам – плодовитость.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Счастливые камни Дев: нефрит, яшма и хризолит. Нефрит и хризолит укрепляют жизненные силы представителей знака и берегут от болезней. Яшма помогает Девам жить в мире с окружающими и поддерживать хорошие отношения с семьей.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Счастливые камни Весов: аквамарин и опал. Опал приносит в жизнь представителей знака гармонию и мир. Аквамарин сглаживает переменчивый характер Весов, наделяя их даром верности о помогая найти стойкий ориентир в жизни. Для Весов идеальным камнем считается опал
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Счастливые камни Скорпионов: аквамарин и гранат. Аквамарин охлаждает слишком накалившиеся страсти и укрепляют нервную систему. Гранат увеличивает магнетизм своего владельца, помогая ему стать отличным лидером.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Счастливые камни Стрельцов: топаз и бирюза. Камни, ведущие представителей знака по карьерной лестнице, помогая преодолевать препятствия и доводить до конца задуманное.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Счастливые камни Козерогов: рубин и зеленый малахит. Рубин хорошего человека делает еще добрее, а благородному помогает одержать победу даже в самых сложных ситуациях. Малахит считается камнем здоровья: он успокаивает нервы, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и органы ЖКТ.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Счастливые камни Водолеев: аметист и гиацинт. Аметист помогает несобранным и любопытным Водолеям сконцентрироваться на цели и, в результате, достичь успеха. Гиацинт усиливает положительную карму. Чтобы сконцентрироваться на поставленных целях, Водолеям необходимо носить украшения с аметистом
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Счастливые камни Рыб: жемчуг, аметист и аквамарин. Аметист и жемчуг оберегают чувствительных Рыб от излишней растраты своих жизненных ресурсов на людей, которые этого не заслуживают. Талисман с аквамарином помогает предотвратить страхи и стрессы.
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