Камни-амулеты по знаку зодиака

Издавна известно, что у каждого знака зодиака есть свои камни-амулеты, способные всю жизнь оберегать своих владельцев от неудач, помогать в достижении целей, защищать от болезней, усиливать положительные черты характера и сглаживать негативные. Однако, оберег эффективен лишь тогда, когда подобран правильно.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Телец (21 апреля – 21 мая)

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Рак (22 июня – 23 июля)

Лев (24 июля – 23 августа)

Дева (24 августа – 23 сентября)

Весы (24 сентября – 23 октября)

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Козерог (22 декабря – 20 января)

Водолей (21 января – 19 февраля)

Рыбы (20 февраля – 20 марта)