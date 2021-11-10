Реальные истории современности, которые могли бы стать древнегреческими трагедиями

Страшные истории современности, которые могли бы стать древнегреческими трагедиями.

Две сестры и отец-насильник

Две очень юные девы страдали каждый день от притязаний отца.

В древнегреческих трагедиях побег всегда неудачен. Торжествуют только мстители.

Дева, которая научила критян карать насильников

Даже в самые древние времена девы искали себе достойных женихов, а не шли за любого, кто обратил на них внимание.

Твёрдость девушки спасла многих других девушек и женщин.

Взявшая в руки копьё, подобно Афине, защитнице дев

Героиню этой трагедии продали взрослому мужчине в одиннадцать лет, и он удивлялся её ненависти.

Чтобы арестовать дочь лодочника и немногих оставшихся в живых её людей, власти собрали триста полицейских.