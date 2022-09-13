Правильно определить, когда убирать капусту, могут не все дачники. Особенно сложно бывает сориентироваться со временем уборки «экзотических» видов капусты – брокколи, брюссельской, кольраби.
А это чрезвычайно важно, т.к. от своевременной уборки зависят вкусовые качества и лежкость урожая.
Самый простой способ определить время уборки капусты – отсчитать, сколько дней прошло от появления всходов. Однако параллельно с этим следует обращать также внимание и на внешние признаки зрелости. О них мы сейчас расскажем более подробно.
Когда убирать белокочанную капусту
Сроки уборки белокочанной капусты зависят от многих факторов (регион, погода, условия участка, уход и т.д.), но больше всего – от сорта. В зависимости от сроков созревания все сорта и гибриды белокочанной капусты относятся к одной из четырех групп:
раннеспелая капуста: ее убирают через 55-90 дней после появления всходов. В средней полосе к уборке приступают в конце июня;
среднеспелая капуста: она имеет срок вегетации 80-110 дней, поэтому срезать ее начинают в августе;
среднепоздние сорта: их убирают с грядки через 110-135 дней после появления всходов. Обычно этот период длится с сентября до начала октября;
капуста с поздними сроками созревания: убирают эти сорта позже других, но до начала устойчивого понижения температуры до – 5°С. В средней полосе это октябрь – ноябрь.
Ранние сорта белокочанной капусты используют для потребления в свежем виде. Среднеспелая применяется для приготовления пищи, заготовок на зиму и недолгого (около 3 месяцев) хранения. Для зимнего хранения оставляют среднепоздние (срок хранения – 5-6 месяцев) и поздние (не теряют своих вкусовых качеств в течение 8-9 месяцев) сорта капусты.
Как по внешним признакам определить, что белокочанная капуста созрела и ее можно убирать? Ориентироваться следует на такие характеристики:
кочаны стали крупными и плотными на ощупь, их поверхность – гладкой и блестящей;
при сжимании капуста издает характерный хруст;
наружные листья вместо зеленого приобрели синеватый оттенок;
нижние листья у кочана начали сохнуть и желтеть.
Правила уборки белокочанной капусты:
Уборку капусты производите в сухую погоду, после уборки просушите кочаны в течение суток в теплом, хорошо проветриваемом месте.
При срезке оставляйте на кочане несколько кроющих листьев и около 3 см кочерыжки.Рассортируйте урожай: для длительного хранения оставляйте только плотные кочаны без механических повреждений, гнили, плесени и признаков болезней.
Когда убирать краснокочанную капусту
Краснокочанная капуста отличается от белокочанной только окраской листьев. В остальном же при выращивании краснокочанной капусты можно полностью ориентироваться на белокочанную. Сроки уборки урожая у этих двух видов также совпадают.
Когда убирать цветную капусту
Сроки уборки цветной капусты, как и у других видов, зависят от сорта: ранние сорта начинают срезать уже в середине июня, средние – летом, поздние – с конца августа до середины сентября. Более точно, когда убирать цветную капусту, вам поможет определить осмотр растений. Урожай готов к уборке, если:
диаметр головок достиг 11-13 см;
масса капусты – 400-1000 г;
головки плотные, упругие.
У перезревшей цветной капусты соцветия начинают разваливаться и покрываются темными пятнами. В пищу такая капуста не годится.
В процессу уборки головки цветной капусты срезают вместе с несколькими кроющими листами на 2 см ниже последнего листа.
Когда убирать брокколи
Определить, когда нужно срезать брокколи, поможет внешний вид капусты. К уборке капусты приступают, когда:
диаметр головки достиг 20-25 см;
цвет капусты темно-зеленый;
соцветия еще не раскрылись, а находятся в фазе нераспустившихся бутонов.
В зависимости от сорта, брокколи созревает через 75-110 дней после появления всходов. Убрать с гряд ее, как и цветную капусту, нужно до первых заморозков.
В процессе уборки срезайте только соцветия, не трогая корень. Если стоит благоприятная погода, у брокколи начинается вторая волна плодоношения: в пазухах листьев появляются небольшие головки, и растение плодоносит до самых морозов.
Когда убирать кольраби
Сроки уборки кольраби зависят от сорта капусты. Ранние сорта начинают убирать уже в июле. Для хранения они не годятся, поэтому их сразу употребляют в пищу.
Уборка поздних сортов кольраби начинается осенью, примерно в одно время с позднеспелой белокочанной капустой. Нужно дождаться, когда температура снизится до 3-5°С, выбрать сухой день и выкопать растения вместе с корнем. Затем обсушить его и отрезать корень и листья. После этого капусту убирают на длительное хранение.
Лучший способ хранения кольраби – в ящиках с песком, расположенных в погребе с температурой не выше 5°С и влажностью 95%. В таких условиях этот вид капусты сохраняет свои вкусовые качества в течение шести и более месяцев.
Не ждите, пока кольраби приобретет гигантские размеры. Оптимальной массой плода кольраби считаются 150-200 г. Кочаны большей величины из-за жестких волокон становятся непригодными в пищу.
Когда убирать брюссельскую капусту
Первые кочаны брюссельской капусты можно срезать уже через три месяца после высадки рассады. Однако к уборке основного урожая лучше приступать после прихода морозов. За 3-3,5 недели до этого желательно укоротить у растений верхушку и удалить листья, чтобы все питательные вещества пошли на вызревание кочанов.
Убирать брюссельскую капусту начинают в период, когда температура воздуха находится в промежутке – 6°С… – 10°С. В зависимости от способа хранения урожая, растения выкапывают полностью или срезают стебель у поверхности земли:
если вы планируете хранить брюссельскую капусту в подвешенном состоянии или на полке, то обрежьте растение возле грунта, удалите все листья и верхушку. Стебли с кочанами после просушки поместите на место хранения;
если ваша капуста будет во время хранения находиться в ящиках, то во время уборки выкопайте ее с корнем, а затем, удалив листья, прикопайте в погребе в ящиках с землей, расположив растения вплотную друг к другу;
для хранения в холодильнике кочанчики вместе со стеблем нужно просто обернуть пищевой пленкой. В таком виде они могут пролежать около 1,5 месяцев.
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